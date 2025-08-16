EPDK'dan Şarj İstasyonlarına Cezalar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), tüketicilere karşı sorumluluklarını yerine getirmeyen ve rekabete aykırı hareket eden 3 şarj ağı işletmecisine toplam 24 milyon 684 bin 738 lira idari para cezası uyguladı.

EPDK'den yapılan açıklamada, kurumun son denetimlerinde 3 şirketin tüketicilere doğru ve güncel fiyat bilgisi sunma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin belirlendiği bildirildi.

Elektrikli araç kullanıcılarının doğru ve güncel fiyat bilgisine erişebilmesi için işletmecilerin kendi internet sitelerinde ve EPDK'ye bildirdikleri fiyatları doğru şekilde yayımlamaları gerektiği hatırlatılan açıklamada, denetimlerde 3 şirketin bu yükümlülüğü yerine getirmediğinin belirlendiği kaydedildi.

EPDK'nin uyarısına rağmen yükümlülüğünü yerine getirmeyen 3 şarj ağı işletmecisine, yürütülen soruşturma sonucunda toplam 24 milyon 684 bin 738 lira idari para cezası verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, kurumun şarj hizmetleri piyasasında rekabetçi, şeffaf ve güvenilir bir yapının korunması için gözetim ve denetim faaliyetlerine kesintisiz devam ettiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Hızla gelişen elektrikli araç sektörümüze layık bir şarj hizmetleri piyasası için titizlikle çalışıyoruz. Tüketicilerimizi korumak ve rekabeti sağlamak önceliğimiz. Sorumluluklarını yerine getirmeyen şirketlere göz açtırmayacağız. Kurallara uymayanlara yönelik yaptırımlarımız, tüketicilerimiz için olduğu kadar piyasadaki dürüst oyuncuların hakkını korumak içindir. Elektrikli araç ekosisteminin sağlıklı büyümesi için tüm paydaşlarla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz."

Şarj hizmetleri piyasasına yönelik son durum

Türkiye'de elektrikli araç kullanımı ve şarj altyapısındaki hızlı genişlemenin sürdüğü, haziran ve temmuz aylarında lisanslı şirketler tarafından işletilen şarj istasyonlarında yoğun kullanım gerçekleştiği bildirildi.

Haziranda 31 bin 941 şarj noktasında 1 milyon 920 bin 138 işlem yapılırken, toplam 1 milyon 539 bin 391 saate karşılık gelen şarj hizmeti sunuldu.

Temmuzda ise 32 bin 939 şarj noktasında 2 milyon 242 bin 379 işlem yapılırken, toplam 1 milyon 873 bin 750 saate karşılık gelen şarj süresi sonucunda 45 bin 605 megavatsaat (MWh) elektrik tüketildi.

Buna göre, hazirana kıyasla temmuzda şarj hizmetine bağlı elektrik tüketimi yaklaşık yüzde 21,14, şarj işlemi sayısı ise yüzde 16,78 arttı.

Ülke genelindeki toplam tüketimin yüzde 50,35'i İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'da gerçekleşti. Ayrıca, şarj ağı işletmeci lisansına sahip ilk 10 firmanın şarj hizmeti kapsamındaki toplam elektrik tüketimindeki pazar payı yüzde 75 oldu.

EPDK'nin düzenleme faaliyetleri kapsamında yapılan yatırımlarla 2024 başında 12 bin 84 olan şarj noktası sayısı, 2025 başında 26 bin 462'ye, bugün itibarıyla ise 33 bin 292'ye çıktı. Bu noktaların 14 bin 169'u hızlı (DC), 19 bin 123'ü yavaş (AC) şarj özelliğine sahip.

Diğer yandan, araçlara temin edilen elektrik enerjisinin tamamının yenilenebilir enerji kaynakları ile üretildiğini gösteren YEK-G belgeli yeşil şarj istasyonları içinde bulunan şarj noktalarının sayısı ise 14 bin 919 oldu.

Türkiye'deki tüm şarj istasyonlarının konumu, ünite ve soket sayıları, tipleri, güçleri, ödeme yöntemleri, uygunluk durumları ve fiyat bilgileri EPDK tarafından geliştirilen "Şarj@TR" mobil uygulaması üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor.

Açıklamada, elektrikli araç pazarındaki hızlı gelişmeye paralel olarak şarj ağının coğrafi kapsayıcılığının genişletilmesi ve altyapıda güçlü, istikrarlı bir büyümenin sağlanmasının EPDK'nin öncelikli hedefleri arasında yer aldığı kaydedildi.

Aylara Göre Şarj Verileri Haz.25 Tem.25 Değişim (%) Toplam Elektrik Tüketimi (kWh) 37.648.050,36 45.605.808,91 21,14% Toplam Şarj Süresi (saat) 1.539.391 1.873.750 21,72% Toplam Şarj Adedi 1.920.138 2.242.379 16,78% Şarj Başına Tüketim (kWh/şarj adet) 19,61 20,34 3,73% Şarj Başına Süre (saat/şarj adet) 0,80 0,84 4,23% Soket Sayısı 31.914 32.939 3,21% İl Toplam Elektrik Tüketimi (kWh) % İSTANBUL 10862556,78 23,80% ANKARA 4629555,095 10,14% İZMİR 3121473,706 6,84% BURSA 2531832,2 5,55% ANTALYA 1832687,753 4,02% BALIKESİR 1676141,421 3,67% MUĞLA 1521070,605 3,33% KOCAELİ 1344401,375 2,95% BOLU 1169719,373 2,56% KONYA 1093585,869 2,40%

Kaynak: AA