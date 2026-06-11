Erciyes Zirve-1: İklim ve Gıda Güvenliği Tartışılacak - Son Dakika
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Erciyes Zirve-1: İklim ve Gıda Güvenliği Tartışılacak

Erciyes Zirve-1: İklim ve Gıda Güvenliği Tartışılacak
11.06.2026 17:34
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Kayseri'de düzenlenecek zirvede iklim değişikliği, su yönetimi ve gıda güvenliği ele alınacak.

İKLİM değişikliği, su yönetimi ve gıda güvenliği gibi küresel gündemin en kritik başlıkları, 19 Haziran'da Kayseri'de düzenlenecek Erciyes Zirve-1'de ele alınacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile uluslararası uzmanların katılımıyla gerçekleşecek zirve, sürdürülebilir geleceğe yönelik çözüm önerileri ve iş birliği fırsatlarının ele alınacağı önemli bir platform işlevi üstlenecek. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun zirvede hitaplarını gerçekleştirecek.

Küresel önemdeki iklim değişikliği, su yönetimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma başlıkları, 19 Haziran Kayseri'de 'İklim, Su, Gıda ve Güvenlik' temasıyla gerçekleştirilecek Erciyes Zirve-1'de masaya yatırılacak.

Zirveyle, iklim değişikliği, su kaynakları, gıda sistemleri ve bunlarla bağlantılı çevresel ve toplumsal sorunların bütüncül çerçevede ele alınması ve çözüm odaklı bir istişare zemini oluşturulması hedefleniyor.

Büyük Sanat Vakfı'nın organizasyonu ve Erciyes Üniversitesi'nin ev sahipliğindeki zirve, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı iş birliğiyle düzenlenecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sıfır Atık Vakfı, Su Politikaları Derneği, TARPOL Vakfı, TEMA Vakfı ve Türk Kızılay'ın katkı verdiği zirvenin paydaş üniversiteleri ise Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kapadokya Üniversitesi ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi olacak.

Zirvede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı Hulusi Akar başta olmak üzere alanında uzman politika yapıcıları, uluslararası kurum yöneticileri ve akademisyenler konuşmacı olarak yer alacak. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da zirvede hitaplarını gerçekleştirecek.

RİSKLER, İŞ BİRLİĞİ OLANAKLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜM YÖNLERİYLE ELE ALINACAK

Alanında uzman uluslararası ve ulusal katılımcıların sunumlarını yapacağı zirvenin ilk paneli 'İklim Değişikliği ve Jeopolitik' başlığını taşıyor. İklim değişikliğinin tarımsal üretim ve su kaynakları üzerindeki etkilerinin ele alınacağı oturumda, sınır aşan sular, ortak havzalar, su alt yapısı, su güvenliği ve su diplomasisi konuları kapsamlı şekilde tartışılacak. Akdeniz Havzası ve Anadolu coğrafyasında su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve geleceğe yönelik kurumsal yapılanma ihtiyaçları uzman görüşleri ışığında ele alınacak.

İkinci panelde ise tarladan sofraya bir güvenlik meselesi haline gelen 'Gıda Güvenliği' başlığı masaya yatırılacak. Tarımsal üretim, halk sağlığı, insani yardım, ticaret ve hayvan sağlığı boyutlarıyla gıda sistemlerinin mevcut durumunun değerlendirileceği, gıda güvenliğinin geleceğine ilişkin öngörülerin paylaşılacağı panelde darboğazlar ve fırsatlar da masaya yatırılacak.

'İklim Aşırılıkları ve Su Yönetimi' başlıklı üçüncü panelde ise gelecekteki çatışma dinamikleri açısından stratejik önem taşıyan su güvenliği konusunda mevcut ve potansiyel kriz riski, iş birliği imkanları ve çözüm önerileri tartışılacak.

'Sürdürülebilir Kalkınma' başlıklı son panelde ise sürdürülebilir kalkınma hedefleri, iklim politikaları ve çevresel yönetişim konuları farklı perspektiflerden ele alınacak. Kamu kurumları, araştırma kuruluşları, sivil toplum temsilcileri ve politika yapıcılar, sürdürülebilir gelecek vizyonuna ilişkin değerlendirmelerini paylaşacak.

KAYSERİ'DEN DÜNYAYA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKLE İLGİLİ GÜÇLÜ MESAJLAR VERİLECEK

Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, FAO, Dünya Gıda Programı (WFP), üniversiteler, araştırma kuruluşları ve kamu kurumlarından alanında uzman isimleri Kayseri'de buluşturacak zirveyle, sürdürülebilirlikle ilgili küresel sorunlara karşı ortak çözüm arayışının güçlendirilmesi ve güvenli bir gelecek için dünyaya güçlü mesajlar verilmesi hedefleniyor.

İklim değişikliği, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi, gıda güvenliği ve kalkınma politikaları arasındaki ilişkinin bütüncül bir yaklaşımla ele alınacağı Erciyes Zirve-1'de, ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi paylaşımına, iş birliklerinin geliştirilmesine ve çözüm odaklı politika önerilerinin ortaya konulmasına katkı sağlayacak.

Akademi, kamu, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum temsilcilerinin katkılarıyla zirvede geliştirilecek değerlendirme ve öneriler kamuoyuyla paylaşılacak.

Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Sivil Toplum, Politika, Ekonomi, Kayseri, Erciyes, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erciyes Zirve-1: İklim ve Gıda Güvenliği Tartışılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Maria Kan Maria Kan:
    su yönetimi ve gıda güvenliği konuları gerçekten ciddi ama asıl sorun eğitim eksikliğinde yatıyo bana göre ne kadar zirve yapılırsa yapılsın insanlar farkında değilse bir işe yaramaz hani iklim değişikliğini halkın %80i anlamıyo suyun değerini bilmiyo çiftçiler hâlâ eski yöntemlerle tarım yapıyo bu kültür değişmez konferanslarla yani 0 0 Yanıtla
  • Adnan Keng Adnan Keng:
    benim oğlum da tarım işinde çalışıyo bu konular önemli ama sonra ne olacak belli değil yani herkes konuşuyo da somut çözüm çıkıyo mu hiç bilemiyorum 0 0 Yanıtla
  • Seçkin Alikaya Seçkin Alikaya:
    eskiden böyle zirve toplantıları çok daha etkili olurdu şimdi sadece konuşmalar kâğıda dönüyor 0 0 Yanıtla
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