ABD-İran gerilimi piyasaları tedirgin ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD-İran gerilimi piyasaları tedirgin ediyor

12.07.2026 09:44  Güncelleme: 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin İran'a saldırılarının yeniden başlaması petrol fiyatlarını yükseltti, enflasyon ve faiz indirimi beklentilerini olumsuz etkiledi. Temmuz enflasyonu yukarı yönlü seyrederken, Merkez Bankası'nın faiz indirimi Eylül'de bile zorlaşabilir.

Erdal Sağlam

(ANKARA) - ABD'nin İran'a saldırılarının yeniden başlaması, piyasaların keyfini kaçırdı. Petrol fiyatlarında umulan düşüşün olmama ihtimali artarken, içeride enflasyon ve faiz için yapılan son iyimser hesapların tutma ihtimali de azalıyor.

ABD'nin İran'ı yeniden vurmaya başlaması sürpriz oldu. Süren çatışmalara, karşılıklı tehditlere rağmen, çatışmaların sürmeyeceği beklentisinin hakim olduğu görülüyor. Hem ABD'nin hem İran'ın, savaşı artık bitirmek zorunda oldukları görüşü ağırlıkta. Ancak özellikle Hürmüz Boğazı anlaşmazlıkları, normale dönmeyi engelliyor.

Piyasalarda, "Trump'ın Kasım seçimlerine kadar savaşı bitirip benzin fiyatlarını düşürmek istediği" fikri hakim. Ancak bu kez de seçimin ardından da ABD'nin İran'a saldırılarının yeniden alevlenebileceği, dolayısıyla çatışmaların yeni yılla birlikte tekrar başlayabileceği ihtimali konuşulmaya başladı. Bu da piyasaların orta dönem için hesaplar yapmalarını engelliyor.

Tüm dünya piyasalarında, karamsarlık olmasa da tedirginlik yaratan son çatışma haberleri, Türkiye ekonomisi açısından çok daha belirgin biçimde hissediliyor. Ateşkesin ardından 71 dolara kadar düşen brent petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesi, özellikle enflasyon açısından umutların kırılmasına neden oldu.

İlk anda hızla düşen petrol fiyatlarının 60 dolarlara kadar ineceği, bunun da içeride tüm fiyatlara olumlu etki yapabileceği konuşulmaya başlamıştı. Ancak şimdi "70 doların altına inmeyeceği" tahminlerini duymaya başladık.

Düşen ham petrol fiyatlarının ürün fiyatlarına hemen yansımadığı görülürken, son hafta içinde petrol ürünü fiyatlarında, motorin başta olmak üzere, yeni zamlar yapılmak zorunda kalındı. Çatışmaların devamı ürün fiyatlarındaki gerileme yaşanmasını engelliyor ve süreci uzatıyor. Ukrayna'nın Rusya'daki rafinerilere yaptığı saldırıların da motorin fiyatlarını yükselttiği belirtiliyor.

ENFLASYONDA YÖN YUKARI

Tüm bu gelişmeler ışığında Mayıs ve Haziran'da gerileyen enflasyonun Temmuz'da yönünü tekrar yukarı çevirdiğini görüyoruz. Öncü verilere göre, Temmuz enflasyonu yüzde 1,8-1,9 gibi tahmin ediliyor. Geçen yıl Temmuz'daki yüzde 2,06'lık oranın altında bir rakam, yıllık manşet oranların biraz düşmesini sağlayabilir ama Merkez Bankası'nın faiz kararlarında etkili olan mevsimsellikten arındırılmış oranların yeniden yükselmesi söz konusu olabilir.

Mayıs ve Haziran'da mevsimsellikten arındırılmış enflasyon oranı yüzde 2'nin altına düşmüştü. Temmuz ayında yüzde 2'nin altında kalması için; manşet enflasyon oranının yüzde 1,3'ün altında kalması gerekiyor. Halbuki manşet enflasyon için tahminler, mevsimsellikten arındırılmış aylık oranın yeniden yüzde 2'nin üzerine çıkma ihtimalini artırıyor.

Buna bağlı olarak, faiz indirimlerinde uzun zamandır beklenen indirimlerin de gecikmesi sözkonusu olabilir. Merkez Bankası'nın faiz kararlarında etkili olan enflasyonun yeniden yükselmesine rağmen indirim kararı almasının zorlaşacağı ortada. Bu da son dönemde artan faiz şikayetlerinin yeniden büyümesine yol açabilir. Şikayetlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası ve Bakan Şimşek üzerindeki "faiz indirin" baskısını artırma ihtimali yüksek.

FAİZ İNDİRİMİ EYLÜL'DE BİLE ZORLAŞIR

Merkez Bankası yönetimi, savaşın başlamasıyla birlikte yüzde 40 olarak uygulamaya başladığı fonlama faizini, hala yüzde 37'lik politika faiz oranına indiremedi. Bu ayki toplantıda, "fonlama faizini indirmeye başlayabileceğini" anons etmesi bekleniyor. Son savaşla ilgili gelişmeler ve enflasyon eğilimi, buna izin vermese de Merkez Bankası'nın başka çaresi kalmamış gözüküyor.

Ağustos ayında toplantı olmadığı için, Merkez'in politika faizini ise ancak Eylül'de indirme ihtimali var. Ancak küresel gelişmeler iyi gitmediği, enflasyonda beklenen düşüş sağlanamadığı takdirde, "Eylül'de bile politika faizinde indirim tehliye girebilir" diyebiliriz.

Tüm bunlarla birlikte, iktidarın CHP'li belediyelere dönük yargı baskısının devam ettiğini, son olarak Çankaya Belediye Başkanı'nın gözaltına alınmasıyla gördük. Bununla birlikte Özgür Özel ve arkadaşlarının dokunulmazlığının kaldırılması, ardından gözaltına alınacakları konusunda spekülasyonların hız kazandığı da ortada. Dolayısıyla küresel gelişmeler ve içerideki ekonomik sıkıntılara, siyasi çatışma havasının eklenebileceğini söylenilebilir.

Bakan Şimşek'in Temmuz ve Ağustos aylarında enflasyonda, belirgin bir yıllık düşüş sağlayamaması, faizlerin yeterince indirilememesi, AKP içindeki ekonomiye ilişkin rahatsızlıkları da büyütecektir.

İki aylık sıcak yaz dönemi, belirsizliği artırıp, hesap yapmayı iyice güçleştiren siyasi ve ekonomik gelişmelerle yaşanacak.

Kaynak: ANKA

Amerika Birleşik Devletleri, Erdal Sağlam, Politika, Ekonomi, Finans, Enerji, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD-İran gerilimi piyasaları tedirgin ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı İstanbul'daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı
ABD’den İran’a iki şart Tahran’da iç çekişme iddiası ABD’den İran’a iki şart! Tahran'da iç çekişme iddiası
Felaketin en acı tablosu Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı Felaketin en acı tablosu! Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı
Çankaya Belediyesi’ne operasyon Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var Çankaya Belediyesi’ne operasyon! Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var
Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı İşte istenen cezalar Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar
Cumhurbaşkanı Erhürman Taburcu oldu Cumhurbaşkanı Erhürman Taburcu oldu
Rusya’da 4 gemiye İHA saldırısı: Can kaybı var Rusya'da 4 gemiye İHA saldırısı: Can kaybı var
Bu kadınlar takdiri hak ediyor: Kavurucu sıcakta ekmek paralarını böyle kazanıyorlar Bu kadınlar takdiri hak ediyor: Kavurucu sıcakta ekmek paralarını böyle kazanıyorlar
Bir annenin yardım çığlığı: Ben yaşıyorken hakkımı savunun Bir annenin yardım çığlığı: Ben yaşıyorken hakkımı savunun

10:16
Akaryakıt istasyonlarında skandal bitmiyor Pompacıdan genç kadın için olay sözler
Akaryakıt istasyonlarında skandal bitmiyor! Pompacıdan genç kadın için olay sözler
10:03
Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı Fiyatları 60 bin liradan başlıyor
Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı! Fiyatları 60 bin liradan başlıyor
09:45
Messi, Portekizli hakeme ayar verdi: Benimle saygılı konuş
Messi, Portekizli hakeme ayar verdi: Benimle saygılı konuş
09:26
ABD’li Senatör Lindsey Graham hayatını kaybetti
ABD'li Senatör Lindsey Graham hayatını kaybetti
09:10
İran’dan ABD’ye 5. madde resti: Ya sözünüzde durun ya da bedelini ödeyin
İran'dan ABD'ye 5. madde resti: Ya sözünüzde durun ya da bedelini ödeyin
09:00
Tarihi maçta büyük skandal iddiası FIFA’dan jet açıklama geldi
Tarihi maçta büyük skandal iddiası! FIFA'dan jet açıklama geldi
08:43
Katar’ın eski Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani hayatını kaybetti
Katar’ın eski Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani hayatını kaybetti
07:48
Milyonların hayal kırıklığı 5 yıldır beklenen maç 69 saniyede bitti
Milyonların hayal kırıklığı! 5 yıldır beklenen maç 69 saniyede bitti
07:24
Rusya, Türkiye’ye ait S-400’lerin satışı için BAE’ye yeşil ışık yaktı
Rusya, Türkiye'ye ait S-400'lerin satışı için BAE'ye yeşil ışık yaktı
07:03
ABD 140 hedefi vurdu, İran Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı
ABD 140 hedefi vurdu, İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2026 11:04:43. #.0.3#
SON DAKİKA: ABD-İran gerilimi piyasaları tedirgin ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.