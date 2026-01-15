Erdek Kapıdağ Zeytinyağı\'ndan markalaşmada önemli adım

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, Erdek Kapıdağ Zeytinyağı'nın coğrafi işaretiyle ilgili bilgilendirme toplantısı Erdek Ticaret Odası tarafından ilçede bir otelde gerçekleştirildi. Yoğun katılımın sağlandığı toplantıya; Erdek Kaymakamı Hasan Göç, Erdek Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Uz, Bandırma Ticaret Odası Başkanı Bahadır Çolak, Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, Erdek İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Işıktaş, Kyzikos Kazı Başkanı Ahmet Tercanlıoğlu, üreticiler ve davetliler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Erdek Ticaret Odası Başkanı Hüseyin Uz, Erdek Kapıdağ Zeytinyağı'nın bölge için taşıdığı öneme dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Bölgemizin iki temel geçim kaynağı olan turizm ve zeytincilikte, zeytinyağımız her iki sektör üzerinde ortak payda oluşturan önemli bir gelir kaynağımız ve pazarlama unsurumuzdur. Yerel üreticinin mahsulünden elde ettiği katma değerin artırılması, sürdürülebilir tarıma olan güvenin pekişmesini sağlayacak; nesillerdir süregelen zeytincilik mirasımızın, geleneğimizin, beslenme alışkanlıklarımızın, ağaçlarımızın, toprak yapımızın ve iklim özelliklerimizin korunmasına katkı sunacaktır. Öyle ki, 'ölümsüz ağaç' olarak bilinen zeytin ağaçlarımız; su kaynaklarının kuruduğu, sulu tarım imkanlarının her geçen gün azaldığı günümüz dünyasında, belki de mahsul vermeye devam edecek ender ağaçlardan biri olarak, verimi azalsa dahi sağlık ve hayat dağıtmaya devam edecektir. Pazarlama unsuru olarak ele alındığında ise zeytinyağı, her zaman hediyelerin en kıymetlilerinden biri olmuş; hasat edildiği bölgenin adını ve tanıtımını gittiği her yere beraberinde taşımıştır. Bu doğrultuda tescillenerek kontrol altına alınmış ve tüketiciye güven veren ürünler; markalaşma ve pazarlamada olduğu kadar, tanıtım ve reklamda da bölge envanterine önemli katkılar sağlamaktadır."

"Yaşanan sıkıntıları markalaşma ile aşmak istiyoruz"

Artan girdi ve işçilik maliyetleri ile iş gücü temininde yaşanan sıkıntılar ve arazi şartları nedeniyle makinalı tarım imkanlarının sınırlı olması gibi olumsuzlukları telafi edebilmek amacıyla, zeytinyağı üretimini öncelediklerini kaydeden Başkan Uz, "Müteşebbislerimizin elinde yeterince değerlenemeyen zeytin ağaçlarımız için markalaşmaya odaklanmak ve pazarlamada rekabet gücümüzü artırmak hedefiyle, zeytinyağımızın coğrafi işaret alması Erdek Ticaret Odası'nın bölgesel kalkınma projeksiyonlarından biri olmuştur. Turizmden tarıma, ekonomimizden sağlığımıza kadar bölgemiz açısından önemi tartışmasız olan zeytinyağımızın; Erdek Ticaret Odamızın yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek 'Erdek Kapıdağ Zeytinyağı' adıyla coğrafi işaret almasının, tüm bölgemiz adına hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı

"Zeytinyağı ve turizmi bütünleştireceğiz"

Erdek Kapıdağ zeytinyağının markalaşma yolculuğunda bölgesel turizm ile zeytinciliği bütünleştireceklerini anlatan Başkan Uz, "Coğrafi işaretli Erdek Kapıdağ zeytinyağımızın hak ettiği katma değeri yakalayarak önce yurt içinde, ardından yurt dışında satışa sunulması amacıyla; bölge üreticilerimizin elini güçlendirecek ve kurumsallaşmaya zemin hazırlayacak lisanslı zeytinyağı depoculuk hizmeti vermek üzere, Balıkesir başta olmak üzere İzmir ve Çanakkale bölgesinde faaliyet gösteren 16 ticaret odası ve borsamızla birlikte şirket ortaklığı çalışmalarımızın başlatıldığını siz değerli hazirunla paylaşmak isteriz." diye konuştu.

Toplantıda söz alan Kyzikos Kazı Başkanı Ahmet Tercanlıoğlu ise zeytinyağının tarih boyunca önemli bir emtia olduğuna dikkat çekerek, antik dönemlerde kentler arası ticarette zeytinyağının stratejik bir ürün olarak kullanıldığını, Kapıdağ ve çevresinde üretilen zeytinyağının geçmiş süreçte üst kalite olarak kabul edildiğini ifade etti.

Bilgilendirme programında, coğrafi işaretli Erdek Kapıdağ Zeytinyağı'nın üretim, kullanım ve pazarlama süreçlerine ilişkin teknik ve hukuki detaylar üreticilerle paylaşıldı. - BALIKESİR