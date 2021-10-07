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Erdoğan 3600 ek gösterge için tarih belirledi: 2022 yıl sonuna kadar çözüme kavuşacak - Son Dakika

Erdoğan 3600 ek gösterge için tarih belirledi: 2022 yıl sonuna kadar çözüme kavuşacak

07.10.2021 12:55

Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3600 ek gösterge eleştirilerine cevap verdi. Kılıçdaroğlu'nun memurları tahrik etmek için konuştuğunu söyleyen Erdoğan, bu meselenin önümüzdeki yıl sonuna kadar çözüme kavuşacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine de yanıt verdi.

"BU ZAT NEYİ KONUŞUYOR"

Kılıçdaroğlu'nun 3600 ek gösterge için "Sen yapmazsan biz yapacağız" sözleri hakkında konuşan Erdoğan, "Kılıçdaroğlu memurları tahrik etmek için 3600 ek gösterge meselesini tekrar edip duruyor. 3600 ek göstergenin sözünü veren biziz, önümüzdeki yılın sonuna kadar bu meselenin çözüleceğini söyleyen de biz. Bu zat neyi konuşup duruyor." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

"Küresel üretim ve tedarik kanallarında tıkanıklığın yaşandığı dönemde ülkemiz herhangi bir sıkıntı yaşamadı. Ciddi büyüme rakamları doğru istikamette gittiğimize işaret ediyor. Birileri hala felaket tellallığı yapıyor. Bizim hakikat denizinde boğmadığımız yalanların karşımıza çıkması kaçınılmazdır.

"YAPTIKLARIMIZI TAKDİR ETMELERİNİ BEKLEMİYORUZ"

Dünkü grup toplantımızda yaptığımız konuşmadan Kılıçdaroğlu çok alınmış. Bir sağlık kuruluşundan rapor almam gerektiğini söylemiş. Bu zat önceki gün enerji fiyatlarını da diline dolamıştı. Dünyada enerji fiyatlarının 5 kat arttığı dönemde bizim kendi vatandaşımızı korumak için her türlü fedakarlığı yaptığımızı bilmiyor. Sen nerede dolaştığının farkında değilsin. Enerjide Avrupa ne halde. Adamlar benzin bulamıyor.

Her şeyi geçtik kamyon şoförü bile bulamıyorlar. Enerji fiyatlarını etkileyecek kontratları en yüksek avantajla yapmak için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Dünyada olanların farkındayız, adımlarımızı da ona göre atıyoruz. Memur ücretlerinde kendilerini de memnun eden artışlar yaptık. Belediyeleri hırsızlık, ahlaksızlık, taciz iddialarıyla çalkalanan bir partinin yaptıklarımızı takdir etmelerini beklemiyoruz.

"İFTİRA KAMPANYALARI ARTIYOR"

2023'e yaklaştıkça partimize yönelik iftira kampanyaları artıyor. 2023'te Meclis'te ve cumhurbaşkanlığında yeniden sorumluluk üstleneceğiz. Bunlara hak ettikleri cevabı her türlü platformda vereceğiz. Bizim tek sorumlu olduğumuz merci milletimizdir. Bundan sonra da hedeflerimize milletimizle beraber yürüyerek ulaşacağız."

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 3600 ek gösterge konusunda, "Milyonlarca öğretmen, sağlık çalışanı, polis, din görevlisi ve infaz koruma memuru kardeşimiz, tam 39 aydır Saray'ın verdiği sözü tutmasını bekliyor. Aylardır yüksek sesle söylüyoruz, sonuna kadar da peşini bırakmayacağız! Erdoğan, sen yapmazsan biz yapacağız." demişti.

Erdoğan 3600 ek gösterge için tarih belirledi: 2022 yıl sonuna kadar çözüme kavuşacak

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı, Enerji, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erdoğan 3600 ek gösterge için tarih belirledi: 2022 yıl sonuna kadar çözüme kavuşacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Erdoğan 3600 ek gösterge için tarih belirledi: 2022 yıl sonuna kadar çözüme kavuşacak - Son Dakika
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