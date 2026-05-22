Erdoğan\'ın vizyonu kitapta derlendi

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, "Türkiye Yüzyılında Yatırım ve Finans" kitabında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarındaki ekonomi ve finans konulu sözlerini derlediklerini belirterek, "Şu anda 'Biz bunu başardık, bu seviyeyi geçtik' dediğimiz konuların 10 yıldan fazla önce Cumhurbaşkanımız tarafından vizyoner bir şekilde dile getirildiğini ve bu alana odaklanıldığını görmek bizim için de ayrı bir kıymeti olan bir konu oldu." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi tarafından düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Yatırım ve Finans" kitabının tanıtım programı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Dağlıoğlu'nun katılımıyla İstanbul Finans Merkezi'ndeki VakıfBank Genel Müdürlük Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Dağlıoğlu, programın açılışında yaptığı konuşmada, bugün bir kitap tanıtımı için burada olduklarını kaydederek, bu kitapta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2014'ten bu yana konuşmalarında ekonomi ve finans konulu sözlerini derlediklerini söyledi.

2010'dan beri bu kurumda çalıştığını anımsatan Dağlıoğlu, kitabın hazırlık sürecinde, tarihi tekrardan bir hatırlama fırsatı bulduğunu ve geçmişteki konuşmaları tek tek incelerken üç tane dikkatini çeken başlık olduğunu dile getirdi.

Dağlıoğlu, birincisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her platformda yatırımlara öncelik verilmesinden bahsettiğini belirterek, "Kitabın ilk açılış bölümlerinde de yatırımlara verilen önceliğe dair birçok ifade var. Konuşmalarından bazı bölümleri, cümleleri arkadaşlarımız manşete çekmiş oldu. Sizler de kitabı gördüğünüz zaman göreceksiniz. Mesela çok dikkati çeken bir ifade, 'Bize düşen yatırımların önünü açmak' ve bunun gibi yatırımlara dair her zaman bir öncelik verildiğini görüyoruz." diye konuştu.

"Büyük liderlerin büyük vizyonları olur ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde de bunu açıkça görüyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, kitapta ikinci olarak dikkati çeken başlığın ise kararlılık olduğuna işaret ederek, birçok konuda şu anda gelinen noktanın arkasında çok kararlı bir iradenin, liderliğin olduğunu kitaptaki derlemelerden çok rahatlıkla görme fırsatı olduğunu bildirdi.

Dağlıoğlu, kitapta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer söylemlerine işaret ederek, "Türkiye, hayali bile kurulamayan şeyleri mutlaka başaracaktır.' Bunu 2014'teki konuşmalarda görebiliyorsunuz ve bugün gerçekten ülkemizin o hayali kurulamayan işleri başardığını görüyoruz. Bir diğer dikkati çeken konuşma başlığı da savunma sanayii alanında, hem uçak gemimizle ilgili o zaman verilen ifadeler... Dikkatimi çeken bir manşet yine, 'Savunma sanayi Türkiye'nin amiral gemisi olacaktır.' Şu an ülkemizin 10 milyar doların üzerinde ihracatı olan bir sektör ve 10 yıl öncesinin, 20 yıl öncesinde işte ithalat bağımlılığımızın yüzde 80 olduğu bir durumdan, şimdi yerlilik oranının yüzde 80 olduğu bir duruma geçmek, bunların hepsi aslında kararlılığın bir göstergesi." şeklinde konuştu.

Üçüncü başlığın ise vizyonerlik olduğunu kaydeden Dağlıoğlu, büyük liderlerin büyük vizyonları olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde de bunu açıkça gördüklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

"10'dan fazla yıl önce yapılan konuşmalarda bahsedilen konuların salgın sonrasında bütün dünyanın konuştuğu konular haline gelmesinin veya şu anda 'Biz bunu başardık, bu seviyeyi geçtik' dediğimiz konuların 10 yıldan fazla önce Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından vizyoner bir şekilde dile getirildiği ve bu alana odaklanıldığını görmek bizim için de ayrı bir kıymeti olan bir konu oldu. 'Türkiye, Asya, Avrupa, Afrika'nın kesişim noktasıdır', bizim de aslında iletişim çalışmalarımızda en büyük ilham kaynağımız Sayın Cumhurbaşkanımızın bu altını çizdiği noktalar oluyor. Bir diğeri, 'İstanbul, dünya hava trafiğinin küresel merkezi haline gelecek.' Şu anda bu gururu ülke olarak yaşıyoruz. İstanbul'daki havalimanımız dünyanın en işlek havalimanlarından biri. Gerçekten Türkiye'yi, o 'super-connected' ülke diye artık tanımlıyorlar ya, dünyanın gerçekten en bağlantılı konumu haline getirmek bu aslında vizyoner liderlik sayesinde oluyor."

"Türkiye dünya tarafından artık bölgesel bir merkez haline geldi"

Dağlıoğlu, kitapta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir diğer ifadesi olan "Türkiye, bölgeden dünyaya açılan bir fırsat penceresidir" sözüne değinerek, dünya tarafından Türkiye'nin artık köprü olarak değil bölgesel bir merkez olarak görüldüğünü bildirdi.

Kişi başına düşen milli gelir açısından Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler sınıfına girdiğini vurgulayan Dağlıoğlu, "Dünyanın en çok ihracat yapan ülkelerinden biri haline geldik ve bunu yine aslında yıllar öncesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın altını çizerek bize bir ufuk verdiğini ve bizi bu yola doğru yönlendirdiğini görüyoruz." dedi.

Dağlıoğlu, salgın sonrasında çok sıklıkla konuşulan kapsayıcı büyüme, dayanıklılık kavramı, sürdürülebilirlik konusu ve tedarik zincirleri ile ilgili konuların aslında çok daha önceden Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sıklıkla altının çizildiğini gördüklerini belirtti.

Kitabın ilerleyen bölümlerinde özellikle 2023 ve sonrasında "Türkiye Yüzyılı" vurgusunun öne çıktığını dile getiren Dağlıoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Türkiye'nin dünya arenasında mevcut rolünden daha öteye, 'Türkiye Yüzyılı'nı yatırım yüzyılı yapacağız' diyoruz, artık dünyada bir aktör olacağını, dünya çapında bir ekonomik güç merkezi olacağının altını çizen ifadeler görüyorsunuz. Aslında geçtiğimiz aylarda Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 'Yatırımlar İçin Güçlü Merkez Türkiye' programının sinyallerini yine birkaç yıl öncesinde aldığımızı görebiliyoruz. Meclisimizin de çarşamba günü onaylamasıyla beraber inşallah bu paket büyük oranda hayata geçmiş oluyor. Önümüzdeki dönemlerde de Sayın Cumhurbaşkanımızın bize verdiği bu vizyon çerçevesinde çalışarak ülkemize daha çok yatırım kazandırmaya, ülkemize lig atlatmaya, dünyanın tedarik zincirleri arasında en merkezi konumda olan bir ülke olmaya çalışacağız."