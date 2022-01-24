Üye Girişi
Erdoğan'la yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı! İşte Elon Musk'ın Türkiye planı - Son Dakika

Erdoğan'la yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı! İşte Elon Musk'ın Türkiye planı

24.01.2022 12:41
Erdoğan'la yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı! İşte Elon Musk'ın Türkiye planı

Dünyanın en zengin isimleri arasında bulunan elektrikli otomobil devi Tesla ve SpaceX'in kurucu Elon Musk'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı. Elon Muks'ın Tesla'yı Türkiye'ye getirerek tüm modellerini satmak istediği öğrenildi.

İlk olarak 2017'de Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir dizi görüşme gerçekleştiren dünyanın en zengin ismi Elon Musk, 2021 yılında ise video konferans ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yeni bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası yaptığı açıklama Elon Musk için 'Sevgili dostum' ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, "Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda işbirliğine ilişkin hususları ele aldık." açıklaması yapmıştı.

Erdoğan ve Musk arasındaki görüşme sonrası 19 Aralık 2021 tarihinde Türkiye'nin 8. uydusu olan Türksat 5B, Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX tarafından Falcon roketleriyle başarılı bir şekilde uzaya gönderildi.

TESLA TÜM MODELLERİ TÜRKİYE'YE GETİRİYOR

Ancak Elon Musk'ın Türkiye ile bir planı daha olduğu ortaya çıktı. Elon Musk, Türkiye'ye Tesla modellerinin tamamını getirerek satmak istiyor. Tesla'nın Türkiye CEO'su için bizzat görüşmeleri kendi yapan Elon Musk, ödüllü isim Kemal Geçer ile anlaştığı iddia edildi.

TESLA TÜRKİYE'DE PERSONEL ALACAK

Türkiye'de hazırlıklar tamamlandıktan sonra Tesla, ürettiği 4 modeli de ülkemize getirerek lansmanlarını yapacak. Ayrıca servis, bakım, yol yardımı gibi hizmet ağı ve ekipler oluşturularak. Öte yandan Elon Musk'ın planına göre Türkiye'de bir çok noktaya Tesla Süperşarj istasyonları da kurulacak. Türkiye'de kurulacak yeni organizasyon için Telsa'nın yakında iş ilanına çıkması bekleniyor.

YORUMLAR
500

Recep Tayyip Erdoğan, Elon Musk, Türkiye, Kamu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erdoğan'la yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı! İşte Elon Musk'ın Türkiye planı - Son Dakika Ekonomi


Muharrem İnce'den muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba iddia: O isme teklif götürdüler Muharrem İnce'den muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba iddia: O isme teklif götürdüler         
12:34
Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu         
12:19
4 enstrüman hayata geçiriliyor! Merkez Bankası'ndan rezervleri 85 milyar dolar artıracak adım 4 enstrüman hayata geçiriliyor! Merkez Bankası'ndan rezervleri 85 milyar dolar artıracak adım         
12:07
Son dakika: Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı! BTC Turk'teki erişim sıkıntısı bitti! Son dakika: Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı! BTC Turk'teki erişim sıkıntısı bitti!         
11:59
Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti! Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti!         
11:57
24 Ocak, Saat 11,32! Haftaya düşüşle başlayan dolar 13,37'den işlem görüyor 24 Ocak, Saat 11,32! Haftaya düşüşle başlayan dolar 13,37'den işlem görüyor         
11:30
Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor         
10:28
Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek         
10:04
Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu         
08:27
İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı         
20:49
Konya'da Antalya kara yolu hariç tüm yollar trafiğe açıldı Konya'da Antalya kara yolu hariç tüm yollar trafiğe açıldı         
16:56
Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı         
16:03
"Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması "Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması         
15:50
Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar         
15:49
Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu         
15:22

Son Dakika Haberleri
12:34 Muharrem İnce'den muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba iddia: O isme teklif götürdüler
12:26 Karda mahsur kalan belediye başkanı, vatandaşı kardan kurtarmaya gidiyormuş!
12:17 Evde 1 milyon lirası olduğunu düşünerek öldürmüşler! 6 şüphelinin iddianamesi tamamlandı
12:19 Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu
12:16 Nagehan Alçı: Başörtüsü yasaklarına karşı kampanyanın ilk imzacısıdır Sezen Aksu!
12:16 Yıldız Tilbe'den aşk itirafı: Benim için aşk olayı bitti
12:06 4 enstrüman hayata geçiriliyor! Merkez Bankası'ndan rezervleri 85 milyar dolar artıracak adım
11:59 Çalışma şartlarına isyan ettiler! Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore asker tarafından alıkonuldu
11:59 Son dakika: Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı! BTC Turk'teki erişim sıkıntısı bitti!
11:58 Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 12:47:17. #1.13#
SON DAKİKA: Erdoğan'la yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı! İşte Elon Musk'ın Türkiye planı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement