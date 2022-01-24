Erdoğan'la yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı! İşte Elon Musk'ın Türkiye planı

İlk olarak 2017'de Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir dizi görüşme gerçekleştiren dünyanın en zengin ismi Elon Musk, 2021 yılında ise video konferans ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yeni bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası yaptığı açıklama Elon Musk için 'Sevgili dostum' ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, "Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda işbirliğine ilişkin hususları ele aldık." açıklaması yapmıştı.

Erdoğan ve Musk arasındaki görüşme sonrası 19 Aralık 2021 tarihinde Türkiye'nin 8. uydusu olan Türksat 5B, Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX tarafından Falcon roketleriyle başarılı bir şekilde uzaya gönderildi.

TESLA TÜM MODELLERİ TÜRKİYE'YE GETİRİYOR

Ancak Elon Musk'ın Türkiye ile bir planı daha olduğu ortaya çıktı. Elon Musk, Türkiye'ye Tesla modellerinin tamamını getirerek satmak istiyor. Tesla'nın Türkiye CEO'su için bizzat görüşmeleri kendi yapan Elon Musk, ödüllü isim Kemal Geçer ile anlaştığı iddia edildi.

TESLA TÜRKİYE'DE PERSONEL ALACAK

Türkiye'de hazırlıklar tamamlandıktan sonra Tesla, ürettiği 4 modeli de ülkemize getirerek lansmanlarını yapacak. Ayrıca servis, bakım, yol yardımı gibi hizmet ağı ve ekipler oluşturularak. Öte yandan Elon Musk'ın planına göre Türkiye'de bir çok noktaya Tesla Süperşarj istasyonları da kurulacak. Türkiye'de kurulacak yeni organizasyon için Telsa'nın yakında iş ilanına çıkması bekleniyor.