Erkoyuncu, PANKOBİRLİK Genel Kurulu'nda tarım ve şeker sektörünün sorunlarını anlattı - Son Dakika
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Erkoyuncu, PANKOBİRLİK Genel Kurulu'nda tarım ve şeker sektörünün sorunlarını anlattı

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Erkoyuncu, PANKOBİRLİK Genel Kurulu\'nda tarım ve şeker sektörünün sorunlarını anlattı
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PANKOBİRLİK'in 54'üncü Olağan Mali Genel Kurulu Ankara'da yapıldı. Genel Başkan Ramazan Erkoyuncu, tarım ve şeker sektöründeki sorunları dile getirerek kooperatiflerin yaklaşık yarısının zarar ettiğini belirtti.

PANKOBİRLİK'in 54'üncü Olağan Mali Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda konuşan PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, tarım sektöründe yaşanan ekonomik sıkıntılara ve şeker sektöründeki sorunlara dikkat çekti.

PANKOBİRLİK 54'üncü Olağan Mali Genel Kurulu, 31 Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin yönetim kurulu üyeleri ve Türk Şeker'in temsilcilerinin katılımıyla, birliğin Ankara'daki merkez binasında gerçekleştirildi. Genel kurulda gündem maddelerinin okunmasının ardından divan teşekkül ettirildi ve divan başkanlığı seçimi yapıldı. Divanın oluşmasının ardından kürsüye gelen PANKOBİRLİK Genel Müdürü Tolga Demirhan, birliğin faaliyetlerini anlatarak çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, "Ülke genelinde, devletin ve milletin iradesinden bağımsız olarak gelişen ciddi bir ekonomik daralma var bu da tarım sektörünü de söz konusu koşullardan dolayı olumsuz etkiliyor. Özellikle pandemi sonrasında ortaya çıkan ekonomik darboğazın yansımaları günümüze de sirayet ediyor. Bu yıl Allah bereketini verdi, ürünlerde genel anlamda bir bolluk yaşandı. Ancak üretimdeki bolluk, çiftçinin kazanç elde ettiği anlamına gelmiyor. Neredeyse bütün ürün gruplarında çeşitli olumsuzluklar söz konusu. Şeker pancarında da arzu edilen karlılık seviyesine ulaşılmış değil. Bununla birlikte pancar, diğer ürünlerle kıyaslandığında çiftçiye nispeten daha iyi bir kazanç sağladı. Patateste bu yıl olumlu bir tabloyla karşılaşılırken, diğer birçok üründe ciddi fiyat düşüşleri yaşandı" dedi.

'TASARRUF YAPMAK ZORUNDAYIZ'

Erkoyuncu, "Biz 31 kooperatifiz. Bu yıl kooperatiflerimizin yaklaşık yarısı zarar etti, diğer yarısı ise kayda değer bir karlılık elde edemedi. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde yapmamız gereken en önemli şey daha çok çalışmak ve tasarruf tedbirlerini kararlılıkla uygulamaktır. Bu ekonomik krizin aynı şekilde devam etmeyeceğine inanıyorum. Ancak mevcut tablo, geçmiş dönemlere kıyasla daha ağır bir ekonomik sürece işaret ediyor. Tarım sektörü bu dönemden oldukça fazla etkilendi. Bu nedenle hem üreticilerimizin hem de kurumlarımızın daha dikkatli ve tedbirli hareket etmesi gerekiyor" diye konuştu.

Erkoyuncu, "PANKOBİRLİK'e bağlı şeker fabrikaları açısından zor bir süreçten geçiyoruz. Şeker sektöründe geçen yıl da olumsuzluklar yaşandı ve zarar ettik. Ancak asıl sıkıntının bu yıl daha belirgin hale geldiğini görüyoruz. PANŞEK fiyatları dikkate alındığında şeker maliyeti 55 lira seviyesinde. Buna karşın sunulan teklif 37 lira bandında. Bu da şeker sektöründe yaşanan durumun ne kadar vahim olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

'ORTAK AKILLA HAREKET ETMELİYİZ'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile istişare halinde olduğunu da belirten Erkoyuncu, sadece şeker pancarı değil diğer tüm tarımsal ürünler için süreci yakından takip ettiğini belirtti. Ortak aklın önemine de vurgu yapan Erkoyuncu, "Birlik olmanın ve ortak hareket etmenin gücünü daha etkin kullanmamız gerekiyor. Üreticilerin ve kooperatiflerin sorunlarının çözümü için güçlü bir iletişim ve istişare mekanizması oluşturulmalı. Ortak akla ve istişare kültürüne önem vermeliyiz. Ben her türlü tavsiyeye, öneriye ve eleştiriye açığım. Yeter ki eleştiriler nezaket çerçevesinde, yapıcı bir anlayışla dile getirilsin. Fikirlerimizi karşılıklı olarak paylaşalım, tartışalım ve doğru olduğuna inandığımız önerileri hep birlikte hayata geçirelim. Kurumlarımızı daha ileriye taşımanın yolu ortak akıldan, dayanışmadan ve birlikte hareket etmekten geçiyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA
EkonomiAnkaraGüncelTarımSon Dakika

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