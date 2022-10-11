Polonya, Bayraktar TB2 için tarih verdi: Ekimde ordu insansız hava araçları ile donatılacak - Son Dakika
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Polonya, Bayraktar TB2 için tarih verdi: Ekimde ordu insansız hava araçları ile donatılacak

11.10.2022 17:22

Ermenistan ve Azerbaycan savaşından sonra Ukrayna'da büyük ses getiren Bayraktar TB2 SİHA'lar için ülkeler sıraya girmeye devam ediyor. Türkiye'den SİHA alan ilk NATO ülkesi olan Polonya'nın Savunma Bakanı Yardımcısı Wojciech Skurkiewicz, "Polonya ordusu, ekim ayında Bayraktar TB2 insansız hava araçları ile donatılacak" ifadelerini kullandı.

Türk SİHA'ları Bayraktar TB2, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan savaşın ardından Ukrayna'da da Rus güçlerine verdiği kayıplarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Durum böyle olunca pek çok ülke ordusunu modernize edebilmek adına Bayraktar TB2 satın alabilmek için çalışmalarını hızlandırdı.

POLONYA, EKİM AYINDA ORDUSU BAYRAKTAR İLE DONATACAK

Türkiye'den SİHA satın alan ilk NATO üyesi ülke olan Polonya, Bayraktar TB2'nin orduda kullanıma girmeye hazırlandığını duyurdu. Polonya Savunma Bakanı Yardımcısı Wojciech Skurkiewicz, "Polonya ordusu, ekim ayında Bayraktar TB2 insansız hava araçları ile donatılacak" dedi.

'ORDUNUN MODERNİZASYONU İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Bayraktar'ların orduya dahil edilmesinin çok önemli olduğunun altını çizen Skurkiewicz, "Bu dronların gerçek tehditlerde ve gerçek savaşta nasıl performans gösterdiğini gözlemliyoruz. Silahlı kuvvetlerin modernizasyonunun çok önemli bir unsuru" ifadelerini kullandı.

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