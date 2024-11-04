Ersin Tatar: KKTC Yatırımcılar için Cazip Merkez - Son Dakika
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Ekonomi

Ersin Tatar: KKTC Yatırımcılar için Cazip Merkez

Ersin Tatar: KKTC Yatırımcılar için Cazip Merkez

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Eden Project Cyprus'un lansmanında yatırımcıları bölgeye davet etti.

04.11.2024 15:26
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs'ın en büyük konut projelerinden biri olan 'Eden Project Cyprus' lansman programında konuştu. Türk yatırımcılara seslenen Tatar, "Kuzey Kıbrıs Doğu Akdeniz'de cazibe merkezi olmaya devam edecektir. Bize güvenin yatırım yapmaya devam edin" dedi.

Geçitkale'nin yeniden hayat bulma projesi olarak açıklanan Eden Corners'in tanıtım toplantısı Geçitkale'de KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımıyla gerçekleşti. 720 daireden oluşan bu ilk projenin start almasının ardından 5 yılda 6 kapsamlı projenin de hayata geçirilmesi planlanıyor. Eden Corners projesi, 14-15 katlı 4 blok, 12 ticari bölüm ve otel konseptinde 720 daireden oluşuyor. Projenin tanıtım toplantısında 2024 sonunda inşaatına başlanacak projenin ilk etabının 2026 sonunda, projenin tamamının ise 2029 sonuna kadar sahiplerine teslim edileceği duyuruldu.

Tanıtım programında Geçitkale dışında hayata geçirilecek projeler hakkında da bilgi verildi. Eden Project Cyprus'un projeleri kapsamında 5 yıl içinde 6 projenin İskele, Güzelyurt ve Lefke'de hayata geçirileceği bildirildi. 6 proje toplamda 14 bin konut ve bağımsız alanı kapsıyor.

5 yıl içinde tamamlanması planlanan İskele, Güzelyurt ve Lefke'deki projeler ile dünyanın en modern şehirlerinin inşa edilmesi amaçlanıyor. Projelerin tamamlanmasıyla birlikte bölgenin cazibesinin artırılması turizme katkı sağlanması hedefleniyor.

Programda açıklamalarda bulunan Tatar, Kıbrıs'a son dönemde yatırımların arttığına dikkat çekti. Geçitkale'de başlanacak projenin merkezi bölgede olduğunu ifade eden Tatar, "Geçitkale Serdarlı bölgesinde yatırımlar yeni yeni başlıyor. Bugün tanıtımı yapılan proje ünlü bir mimarımız Olsan Oran'ın kalemiyle çizilmiş, hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "KKTC; iklimi, havası, sahilleri ve Doğu Akdeniz'deki stratejik konumuyla çok cazip bir yatırım merkezi"

KKTC'de son dönemde yatırımların arttığını da hatırlatan Tatar, "KKTC; iklimi, havası, sahilleri ve Doğu Akdeniz'deki stratejik konumuyla çok cazip bir yatırım merkezidir. Son dönemde yatırımların arttığını da görüyoruz. Artık Dünya KKTC'yi keşfetti. Türkiye'nin yatırım rotasına KKTC de eklendi. KKTC'de Türk vatandaşlarına teşviklerimiz var. Türk vatandaşlarının yatırım için üç konut alma hakkı var. Diğer ülkelerden gelen yatırımcıların konut alma hakkı ise bir. Yatırımcıları KKTC'ye bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Eden Project Genel Müdürü Altan: "Proje bölgenin cazibe merkezi olacak"

Projenin tanıtım toplantısında konuşan Eden Project Genel Müdürü Engin Altan ise projeye ilişkin bilgi verdi ve yatırımcıları Geçitkale'yi görmeye davet etti. Altan, "72 milletten insanın yatırım yaptığı Kıbrıs son yıllarda hem turizm hem de gayrimenkul yatırımcılarının gözde ülkesi haline geldi. Gazimağusa'ya bağlı Geçitkale'de yapımına başlanacak Eden Corners projesinin de bölgenin cazibe merkezi olacak. Bin 253 kişilik nüfusa sahip Geçitkale kasabası, Eden Corners'la 15-20 bin kişilik nüfusa ulaşacak. Biz burada sadece bir konut projesi inşa etmiyoruz, Eden Corners projesi kapsamında bölgede yol, kanalizasyon, su, elektrik altyapısı ve arıtma tesisleri inşa edeceğiz. Yani burada yeni bir şehir kuracağız" dedi.

Ercan Havalimanı'na 41 kilometre mesafedeki projenin İskele bölgesine yalnızca 12 kilometre uzaklıkta olduğuna dikkat çeken Engin Altan şunları kaydetti: "Şu anda İskele bölgesinde konut kiraları 650 ila 800 pound arasında değişiyor. O bölgede 5-6 tane 5 yıldızlı otel var. Her birinde 400 kişi çalışıyor. Aynı zamanda birçok işyeri ve üniversitenin olduğu İskele bölgesindeki trafiği bize çekmeyi planlıyoruz. Projede rakip firmalardan daha uygun fiyata konut satacağız. İster oturumluk ister yatırımlık olsun projede konut alanlar karlı çıkacak. Projemize Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Almanya, Rusya ve Kıbrıs'tan alıcıları bekliyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kıbrıs, Turizm, Kıbrıs, Tatar, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ersin Tatar: KKTC Yatırımcılar için Cazip Merkez - Son Dakika

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