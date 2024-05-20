Erzincan'da Zengin Çiçek Florasıyla 1 Milyon Kilogram Bal Üretiliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Erzincan'da Zengin Çiçek Florasıyla 1 Milyon Kilogram Bal Üretiliyor

Erzincan\'da Zengin Çiçek Florasıyla 1 Milyon Kilogram Bal Üretiliyor

Munzur Dağları'ndaki zengin çiçek florasından dolayı arıcıların tercih ettiği Erzincan'da, yıllık 1 milyon kilogram bal üretiliyor. Erzincan, iklim ve bitki örtüsü sayesinde arıcılık faaliyetleri için önemli bir merkez olarak öne çıkıyor. Erzincan balı, kalitesi ve aromasıyla tüm yurtta talep görüyor.

20.05.2024 11:53
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Munzur Dağları'ndaki zengin çiçek florasından dolayı arıcıların tercih ettiği Erzincan'da, 100 bin üzeri kolonide yıllık 1 milyon kilogram bal üretiliyor.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce "20 Mayıs Dünya Arı Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımlandı. Mesajda, "Dünya Arı Günü; Aralarında ülkemizin de bulunduğu, 115 ülkenin ortak sunuculuğunda, 20 Mayıs tarihinin 'Dünya Arı Günü' ilan edilmesine yönelik karar tasarısı, 20 Aralık 2017 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda oybirliğiyle kabul edilmiştir. Erzincan mevcut iklim ve bitki örtüsü sayesinde arıcılık faaliyetleri için önemli bir merkez. İlimizde 100 bin üzeri kolonide 1 milyon kg aşkın bal üretilmekte ve Erzincan balı etiketiyle tüm yurtta talep görmektedir. Refahiye ilçemizde üretilen ve adıyla da anılan Refahiye Balı Coğrafi İşaret Tescil Belgesine sahip önemli ürünlerimizden biridir." ifadelerine yer verildi.

"Erzincan'da 130 bin kovanda bal üretimi yapılıyor"

Munzur Dağları'ndaki zengin çiçek florasından dolayı arıcıların tercih ettiği Erzincan'da, 130 bin kovanda üretim yapılıyor.

İlkbaharda arıların nektarlardan faydalanmaya başladığını belirten arıcı Hüsamettin Topal, "Hava sıcaklıkların artmasıyla birlikte arılar nektardan yeterli miktarda faydalanabilecek. Ümitliyiz, arıcı ümidini hiçbir zaman kaybetmiyor. İnşallah arıcılarımız için verimli bir yıl olur" dedi.

Florası ve zengin bitki örtüsü dolayısıyla bölgede kaliteli bal üretimi gerçekleştirildiğini belirten Topal, şunları kaydetti:

"Erzincan'ımız Türkiye'de florası ve bitki örtüsü açısından en zengin iller arasında yer almaktadır. Bundan dolayı balımızın kalitesi de aroması da çok farklıdır. Erzincan balı, İstanbul ve Ankara'ya götürüldüğünde normal bal fiyatının bir iki lira üzerinden satılırdı. Bu yıl sağanak yağışların biraz fazla olmasından dolayı arı bitkiye ve dolayısıyla nektara ulaşamadı. İnşallah havaların ısınmasıyla beraber bal veren bitkiler daha fazla çiçek açar"

Kentte yaklaşık bin ton civarında bal üretimi gerçekleştirildiğini anlatan Hüsamettin Topal, bu yıl da aynı hedefi yakalamak istediklerini belirtti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Erzincan'da Zengin Çiçek Florasıyla 1 Milyon Kilogram Bal Üretiliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da Zengin Çiçek Florasıyla 1 Milyon Kilogram Bal Üretiliyor - Son Dakika
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