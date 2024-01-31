Erzurum 2. OSB Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi (2. OSB) Yönetim Kurulu toplantısı, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında yapıldı.
Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya; Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve 2. OSB Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Saim Özakalın, Yakutiye Belediye Başkan Vekili İhsan Karabulut ile 2. OSB Müdürü Fırat Karakaya katıldı.
2.OSB Müdürü Fırat Karakaya'nın, bölgede yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgilendirme yaptığı toplantıda gündemde yer alan; 'Hizmet ve destek alanı (Ticaret) ihalesi', Kompanzasyon panosu yapımı', 'Arsa tahsisleri', 'İdari bina yapımı', 'GES Projesi', 'İŞGEM boş atölyelerin kiralanması', '1. ve 2. Etap alanların kırsal alan statüsüne alınması' ve 'Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) hizmet alımı' konuları görüşüldü.
3.Etap alanın genişletilmesiyle ilgili çalışmaların da gözden geçirildiği toplantıda ayrıca ETSO'nun GES Projesi için firmalarla gerçekleştirdiği istişare toplantıları da değerlendirildi. - ERZURUM
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