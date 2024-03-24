Erzurum, 2025 Turizm Başkenti ilan edildi

Ekonomi

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın (EİT), Erzurum'u 2025 Turizm Başkenti ilan etmesinin ardından il genelinde başlatılan çalışmalara tam destek verecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Erzurum İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı, "2025 EİT Turizm Başkenti Erzurum" gündemiyle Palandöken Snowdora Otel'de gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın katılımıyla, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında düzenlenen toplantıya ayrıca, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Vali yardımcıları, kaymakamlar, Bakanlık yetkilileri, merkez ilçe belediye başkanları, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın ile ilgili diğer kamu kurumları ile STK temsilcileri ve otel müdürleri katıldı.

Hazırlıklarla ilgili sunum yapıldı

Toplantıda ilk olarak, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdür Yardımcısı Dr. Elif Balcı Fisunoğlu, Ejder 3200 Genel Müdürü Selim Bağrıyanık ve Erzurum İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu'nun alt komisyonları tarafından yürütülen 'EİT 2025 Turizm Başkenti Erzurum' hazırlıklarıyla ilgili sunumlar yapıldı.

Toplantıya Başkanlık eden Vali Mustafa Çiftçi, çalışmaların sağlıklı olarak yürütülmesi ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi için kurumlar arasında güçlü bir koordinasyonun oluşturulmasının önemini vurguladı. Vali Çiftçi ayrıca, Bakanlıkla işbirliği içerisinde yürütülecek faaliyetler için bir bütçe oluşturulmasının gerekliliğine dikkati çekti.

Toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ise, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından Erzurum'un 2025 Turizm Başkenti ilan edilmesinin önemini belirterek, bugüne kadar Erzurum İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu tarafından yapılan hazırlık çalışmalarının değerli olduğunu söyledi.

Bakan Yardımcısı Alpaslan; "Turizm Geliri Hedefimiz 100 Milyar Dolar"

Toplantıda gündeme getirilen etkinliklerin tamamının çok önemli etkinlikler olduğunu kaydeden Bakan Yardımcısı Alpaslan, Türkiye'nin 2022 yılında dünyada en fazla turist ağırlayan 4. ve en fazla turizm geliri elde eden 6. ülke olduğunu belirterek şunları söyledi; "Bu yıl 55 milyar dolar turizm gelirimiz oldu. Bu anlamda 2028 yılında 100 milyar dolar gibi bir hedefimiz var. Bu hedefe ulaştığımızda dünyada en iddialı ülkelerden birisi olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız turizm sektörünü stratejik sektör olarak ilan etti. Bu da bize çok önemli avantajlar sağlıyor. 81 ilde oluşturduğumuz İl Tanıtım Kurullarıyla da biz turizmi tüm Anadolu'ya ve 12 aya yaymak istiyoruz. Çünkü Anadolu'da çok ciddi turizm potansiyelleri var. İnşallah bu potansiyeli dünyaya tanıtarak dünyanın her bir yerinden ülkemize turist çekmek istiyoruz."

Bakan Yardımcısı Alpaslan ildeki bütün kurum ve kuruluşların 'EİT 2025 Turizm Başkenti Erzurum' etkinliklerinin içerisinde olması gerektiğini belirterek, şehirde yaşayan herkesin bu hazırlığa ortak olması gerektiğini söyledi.

Başkan Özakalın, "Hazırlıklara Tam Destek Vereceğiz"

Toplantıda söz alan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın ise, en iyi diplomasinin ticaretten geçtiği gerçeğinden hareketle, ETSO olarak 2025 Turizm Başkenti Erzurum etkinlikleri kapsamında iş dünyasını ilgilendiren fuar ve benzeri her türlü organizasyonun içerisinde yer almaktan ve işbirliği yapmaktan memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.

Başkan Özakalın ayrıca, ETSO'nun 2023 yılında Sivas TSO ile işbirliği içesinde ilkini gerçekleştirdiği, 'Cumhuriyeti Kuran Şehirler' etkinliğinin, Samsun ve Amasya'yı da kapsayacak şekilde genişletilmesinin planlandığını ifade ederek, 2024 yılındaki 'Cumhuriyeti Kuran Şehirler' programının Bakanlık desteği ile 2025 Turizm Başkenti programları çerçevesinde gerçekleştirilmesini anlamlı olacağını ve etkinliklere renk katacağını sözlerine ekledi. Toplantı dilek ve temennilerin ardından sona erdi. - ERZURUM