Erzurum'da yabancılara Ağustos'ta konut satışı yapılmadı, ilk 8 ayda 5 konut satıldı - Son Dakika
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Erzurum'da yabancılara Ağustos'ta konut satışı yapılmadı, ilk 8 ayda 5 konut satıldı

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Erzurum\'da yabancılara Ağustos\'ta konut satışı yapılmadı, ilk 8 ayda 5 konut satıldı
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TÜİK verilerine göre Erzurum'da 2026'nın ilk 8 ayında yabancılara 5 konut satıldı, aynı dönemde iş yeri satışı yapılmadı. Satılan konutların 2'si Azerbaycan, 2'si İran ve 1'i Afganistan uyruklu kişilere yapılırken Ağustos ayında yabancılara konut veya iş yeri satışı kaydedilmedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Konut ve İş Yeri Satış İstatistikleri, ülke uyruklarına göre yabancılara yapılan satış verilerine göre Erzurum'da 2026 yılının ilk 8 ayında yabancılara toplam 5 konut satışı gerçekleştirildi. Aynı dönemde yabancılara iş yeri satışı yapılmadı.

2026 yılının ilk 8 ayında Erzurum'da yabancılara satılan 5 konutun 2'si Azerbaycan, 2'si İran ve 1'i Afganistan uyruklu kişilere satıldı.

Ağustos ayında satış gerçekleşmedi

Erzurum'da 2026 yılı Ağustos ayında yabancılara konut veya iş yeri satışı kaydedilmedi. Temmuz ayında ise yabancılara toplam 3 konut satışı gerçekleştirildi. Temmuz 2026'da satışı yapılan konutlardan 1'i Azerbaycan, 1'i İran ve 1'i Afganistan uyruklu kişilere yapıldı. Aynı dönemde yabancılara iş yeri satışı gerçekleşmedi. 2026 yılında Erzurum'da yabancılara yapılan diğer konut satışlarından biri Haziran ayında Azerbaycan uyruklu, biri ise Şubat ayında İran uyruklu kişiye gerçekleştirildi.

2025 yılında 7 konut, 2 iş yeri satıldı

TÜİK verilerine göre Erzurum'da 2025 yılının tamamında yabancılara toplam 7 konut ve 2 iş yeri satışı gerçekleştirildi. Yabancılara satılan 7 konutun 3'ü İran, 2'si Azerbaycan, 1'i Rusya ve 1'i Özbekistan uyruklu kişilere yapıldı. 2025 yılında Erzurum'da yabancılara gerçekleştirilen 2 iş yeri satışının ise Almanya uyruklu kişilere yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: İHA
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