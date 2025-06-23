Erzurum, Kahverengi Böceğe Karşı Organik Gübre Geliştirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Erzurum, Kahverengi Böceğe Karşı Organik Gübre Geliştirdi

Erzurum, Kahverengi Böceğe Karşı Organik Gübre Geliştirdi
23.06.2025 11:53
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kahverengi böceğe karşı etkin organik gübre geliştirdi. Uygulamalar başarılı.

ERZURUM Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz Bölgesi'nde üreticiyi zora sokan kahverengi böceğine karşı laboratuvarlarında organik gübre geliştirdi. Özellikle Ordu ve çevresindeki fındık üreticilerinin ihracatını olumsuz etkileyen bu zararlıya karşı yapılan çalışma, belediye tarafından titizlikle yürütülüyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kılıç, yaklaşık 4 yıldır sürdürülen çalışmanın sonunda geliştirilen organik gübrenin, kokarca böceğini çok kısa sürede etkisiz hale getirdiğini belirtti. Kılıç, "Bu gübrenin en büyük özelliği tamamen organik olmasıdır. Son 2-3 yıldır özellikle Karadeniz Bölgesi'nde bakanlığımızın da mücadele ettiği kahverengi kokarca problemi var. Vatandaşlarımız özellikle Ordu ve çevresinde bu böcekten dolayı büyük sıkıntı yaşıyor. İhraç edilen fındık ürünlerinde ciddi zararlar meydana geldi. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen'in talimatları doğrultusunda bu çalışma gerçekleştirildi" dedi.

'TAMAMEN ORTADAN KALDIRDIĞINI GÖRDÜK'

Genel Sekreter Yardımcısı Kılıç, geliştirilen organik gübrenin yapılan uygulamalarda kokarca böceğini kısa sürede yok ettiğini belirtti. Kılıç, "Ramazan ayında Karadeniz'de yaptığımız uygulamalarda, bu gübrenin kokarca böceğini yaklaşık 2 saat içinde tamamen ortadan kaldırdığını gördük. Ayrıca bu gübre, bitkilerde görülen kök hastalıkları, meyve gelişim sorunları ve mantar, viral, bakteriyel hastalıkları da yok ediyor. Çiftçilerimiz sadece bu ürünü kullandıklarında hem ilaç hem de gübre ihtiyacını tek seferde karşılamış olacaklar" diye konuştu.

İSPANYA'DA DA KULLANILDI

Erzurum'un yanı sıra Mersin, Antalya, Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun gibi farklı bölgelerde de uygulamalar yaptıklarını aktaran Kılıç, "Ürünümüzü yurt dışındaki bazı uzmanlar da İspanya'da narenciye ve kayısıdaki zararlılarla mücadelede kullandılar. Tüm uygulamalarda hem zararlılar hem de bitkideki hastalıklar tamamen ortadan kalktı" dedi.

BAKANLIK ONAYLI

Geliştirilen ürünün Tarım Bakanlığı tarafından tescil ve lisansının alındığını belirten Kılıç, "Yakın zamanda Tarım Kredi Kooperatifleri ile iş birliği yaparak bu ürünü çiftçilerimize daha kolay ulaştırmayı planlıyoruz. Böylece hem çevreci hem de ekonomik çözüm sunan bu ürün, Karadenizli üreticilerin yüzünü güldürecek" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Erzurum, Kahverengi Böceğe Karşı Organik Gübre Geliştirdi - Son Dakika

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