Eskişehir'de Eylül 2026'da ihracat yüzde 0,7 düşerken ithalat yüzde 2,4 yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir'de Eylül 2026'da ihracat yüzde 0,7 düşerken ithalat yüzde 2,4 yükseldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK'in 2026 Eylül dış ticaret verilerine göre Eskişehir'de ihracat, 2025'in aynı ayına kıyasla yüzde 0,7 gerileyerek 166 milyon 438 bin dolar; ithalat ise yüzde 2,4 artışla 136 milyon 316 bin dolar oldu. Türkiye genelinde aynı ay ihracat yüzde 15,3, ithalat yüzde 5,6 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2026 Eylül ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Eylül ayında genel ticaret sistemine göre Eskişehir'in ihracatı azaldı, ithalatı arttı.

TÜİK verilerine göre; Eskişehir'de 2026 Eylül ayında, 2025 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 0,7 azalarak 166 milyon 438 bin dolar, ithalat yüzde 2,4 artarak 2026 Eylül ayında 136 milyon 316 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ise, Eylül ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 15,3 ithalat yüzde 5,6 arttı.

Kaynak: İHA
Türkiye İstatistik KurumuEskişehirEkonomiTürkiyeİhracatFinansEylülSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’de oyların yarısından fazlası sayıldı Netanyahu’ya kötü haber İsrail'de oyların yarısından fazlası sayıldı! Netanyahu'ya kötü haber
Genç kadını kucağına alıp kaçırmaya çalıştı, komşular son anda yetişti Genç kadını kucağına alıp kaçırmaya çalıştı, komşular son anda yetişti
Seçimi kaybeden Bolsonaro babası gibi ülkeden kaçtı Seçimi kaybeden Bolsonaro babası gibi ülkeden kaçtı
Yargıtay’dan ev sahiplerini üzecek karar Tüm masrafları onlar ödeyecek Yargıtay'dan ev sahiplerini üzecek karar! Tüm masrafları onlar ödeyecek
Aziz Yıldırım canlı yayında kaza yaptı Herkes aynı detaya takıldı Aziz Yıldırım canlı yayında kaza yaptı! Herkes aynı detaya takıldı
Bu marka sucuk yiyenler dikkat İçerisinde domuz eti tespit edildi Bu marka sucuk yiyenler dikkat! İçerisinde domuz eti tespit edildi
11:28
Hastalar saatlerce bekliyor Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia
Hastalar saatlerce bekliyor! Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia
11:12
Takım ona emanet İşte Fenerbahçe’nin geçici hocası
Takım ona emanet! İşte Fenerbahçe'nin geçici hocası
10:47
Bakan Işıkhan’ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
10:31
Korumaya o görüntüler soruldu Mustafa Sarıgül’ü zora sokacak sözler
Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler
10:19
Aziz Yıldırım’dan sonra İsmail Kartal da kaza yaptı Son durumu belli oldu
Aziz Yıldırım'dan sonra İsmail Kartal da kaza yaptı! Son durumu belli oldu
10:04
Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS tarihleri belli oldu
Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS tarihleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 11:29:44. #7.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Eylül 2026'da ihracat yüzde 0,7 düşerken ithalat yüzde 2,4 yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei