Eskişehir'de Eylül 2026'da ihracat yüzde 0,7 düşerken ithalat yüzde 2,4 yükseldi

Eskişehir'de Eylül 2026'da ihracat yüzde 0,7 düşerken ithalat yüzde 2,4 yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TÜİK'in 2026 Eylül dış ticaret verilerine göre Eskişehir'de ihracat, 2025'in aynı ayına kıyasla yüzde 0,7 gerileyerek 166 milyon 438 bin dolar; ithalat ise yüzde 2,4 artışla 136 milyon 316 bin dolar oldu. Türkiye genelinde aynı ay ihracat yüzde 15,3, ithalat yüzde 5,6 yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2026 Eylül ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Eylül ayında genel ticaret sistemine göre Eskişehir'in ihracatı azaldı, ithalatı arttı.
TÜİK verilerine göre; Eskişehir'de 2026 Eylül ayında, 2025 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 0,7 azalarak 166 milyon 438 bin dolar, ithalat yüzde 2,4 artarak 2026 Eylül ayında 136 milyon 316 bin dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye'de ise, Eylül ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 15,3 ithalat yüzde 5,6 arttı.
Kaynak: İHA
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