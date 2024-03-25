Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eskişehir'in içinde bulunduğu bölgede; işsizlik oranı yüzde 8,2, istihdam oranı ise yüzde 50,7 ve işgücüne katılma oranını yüzde 55,2 olarak hesapladı.
Türkiye İstatistik Kurumu, İşgücü İstatistikleri, 2023 verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde işsizlik oranı yüzde 9,4 seviyesinde olduğu açıklandı. TÜİK'e göre içinde Eskişehir'inde bulunduğu ve Bursa ile Bilecik illerini kapsayan bölgelerdeki ise işsizlik oranı yüzde 8,2 olduğu aktarıldı. Yine Eskişehir'in içinde bulunduğu bölgede istihdam oranı ise yüzde 50,7 olarak belirtilirken, işgücüne katılma oranı yüzde 55,2 olarak hesapladı. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Ekonomi › Eskişehir'de işsizlik oranı yüzde 8,2, istihdam oranı yüzde 50,7 olarak hesaplandı - Son Dakika
Zonguldaklı balıkçılar, av sezonunun sonuna yaklaşırken hamsi, istavrit ve mezgit gibi balıklarla dolu tezgahlarını açtı. Ramazan ayında da balık satışı devam ederken, vatandaşlar iftar sofraları için balık alışverişi yaptı. Balıkçı esnafı, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte balığın azalacağını belirtti.
Denizli'nin Çardak ilçesinde, 4 yıl önce meydana gelen orman yangınında zarar gören alana 745 bin fidan dikildi. Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül, yapılan incelemenin ardından gazetecilere açıklama yaparak, yangından zarar gören alanların tamamında ağaçlandırma çalışması yapıldığını belirtti. Arazinin sarp ve kayalık bölgelerinde insan gücüyle toprak işlenerek fidan yetiştirildiğini ifade eden Üçgül, alana karaçam, toros sediri, ardıç, kara servi, akasya, dişbudak, ıhlamur, ceviz, badem, hünnap, geyik elması ve dut gibi türlerin dikildiğini söyledi. Toplamda 745 bin fidanın dikildiği sahada hiçbir alanın kaderine terk edilmediği vurgulandı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentte tarım ve gıda ürünleri ihracatının 21 yılda 12 kat artarak 51 milyon dolara yükseldiğini açıkladı. Büyükkılıç, tarımsal üretime yönelik çalışmaların devam edeceğini belirterek, çiftçilerin üretimine destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Süt Yemi projesi kapsamında Elmalı Yuva Mahallesi'nde 9 yetiştiriciye yüzde 15'i hibeli 366 çuval yem desteği sağladı.
Antalya Muratpaşa Belediyesi, Avrupa Birliği Ufuk 2020 projesi 'Food Trails-Gıda Yolları' öğrenme programı kapsamında Belçika'dan Roeselare Belediyesi'yle Yunanistan'ın Selanik kentine teknik gezi gerçekleştirdi. Gıda politika sistemleri, sağlıklı beslenme, kentsel tarım, toplumsal katılım, sürdürülebilir gıda konularında bilgi paylaşımı ve atölye çalışmalarının yapıldığı 3 günlük teknik inceleme programına katılan Muratpaşa Belediyesi, aşevi çalışmaları, Sağlıklı Muratpaşa Hareketi, balkon bahçeciliği ve pandemi dönemi kentsel tarım uygulamaları hakkında sunum yaptı. Gıda Yolları projesi, Avrupa çapındaki şehirleri, gıda sistemi dönüşümünün merkezine koymayı hedefliyor. Şehir eşleştirmeleri yoluyla tarladan sofraya yolculuğu sürdürülebilir kılacak, toplulukları güçlendirecek, kaynakların sıfır atıkla kullanılmasını teşvik edecek, davranış değişikliğini destekleyecek, insanların sağlıklı ve güvenli beslenmesini sağlayacak ve yerel yönetimlerin kentsel gıda alanında politika gelişmelerini destekleyecek pilot projeler ağı oluşturulması amaçlanıyor. Programın sonunda ise 'Muratpaşa Gıda Politika Rehberi' hazırlanacak.
Çin hükümeti, ülkenin bilgisayar sistemlerinden yabancı teknolojiyi aşamalı olarak çıkarmayı planlıyor. Çin, ABD yapımı Intel ve AMD mikroişlemcilerinin kullanımının sona erdirilmesini ve Microsoft'un Windows işletim sistemi ile yabancı yapımı veritabanı yazılımlarının bilgisayarlardan kaldırılmasını istiyor. Bu hamle, ABD'nin kendi teknolojik bağımsızlığını artırma yönünde attığı adımlarla aynı tarihte geldi. ABD'nin ise yarı iletken üretimini artırma çabalarıyla birlikte küresel teknoloji sektöründe önemli değişiklikler yaşanabilir.
Kurtuluş Savaşı'nda kadınların fedakarlıklarının simgesi Şehit Şerife Bacı'nın memleketi Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde 30 yıllık hayal olan organize sanayi bölgesi son 5 yılda yapılan yatırımla gerçek oldu. OSB'deki firmaların faaliyete geçmesiyle ilçeye tersine göç başladı.
Milyonlarca emeklinin seyyanen zam beklentileriyle ilgili bir değerlendirmede bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanımız böyle bir çalışma arz ederse bizim haberimiz olacak. Ama bizim elimizde muhalefetin dediği gibi 5 binlik 10 binlik seyyanen zam söz konusu değil, böyle bir çalışmamız yok" dedi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Samsun'un da içerisinde yer aldığı TR83 Bölgesi'nde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde istihdam oranı düşerken, işsizlik oranı arttı. İş gücüne katılım oranı ve istihdam oranı da gerileme gösterdi. Araştırmada ayrıca, iş bulma ümidi olmayanların oranı ve ücretsiz aile işçisi olarak çalışanların sayısı da belirlendi.
Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde çay üreticisi olan Yasemin Kar, çay fiyatlarının artan maliyetleri karşılamamasına tepki gösterdi. Kar, çay üreticilerinin yüksek maliyetlerle karşı karşıya kaldığını ve çay fiyatlarının düşük olduğunu belirtti. Aylık ortalama geliri 10 bin lira olan Kar, çocuklarıyla geçimini çaydan sağladığını ve çay üreticilerine daha iyi fiyatlar verilmesi gerektiğini ifade etti. Kar, işçi sorununun da büyük bir problem olduğunu ve yetkililerin bu konuya çözüm bulması gerektiğini söyledi.
Samsun'un Terme ilçesinde yaşayan genç kadın çiftçi Nesrin Taşpınar, aldığı destekle kesme çiçek üretimi yaptıkları sera sayısını artırarak işlerini büyüttü. Taşpınar, devlet destekli projelerin cesaret verici olduğunu belirterek, kadın çiftçilerin artmasıyla istihdamın da artacağını söyledi. Ailesiyle birlikte çalışmaktan keyif aldığını ifade eden Taşpınar, gelecekte daha fazla üretim yapmayı ve hatta yurt dışına açılmayı hedeflediğini dile getirdi.
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