Eskişehir'de işsizlik oranı yüzde 8,2, istihdam oranı yüzde 50,7 olarak hesaplandı - Son Dakika
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Ekonomi

Eskişehir'de işsizlik oranı yüzde 8,2, istihdam oranı yüzde 50,7 olarak hesaplandı

Eskişehir\'de işsizlik oranı yüzde 8,2, istihdam oranı yüzde 50,7 olarak hesaplandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eskişehir'in içinde bulunduğu bölgede işsizlik oranının yüzde 8,2 olduğunu açıkladı. Aynı bölgede istihdam oranı yüzde 50,7, işgücüne katılma oranı ise yüzde 55,2 olarak hesaplandı.

25.03.2024 11:42
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eskişehir'in içinde bulunduğu bölgede; işsizlik oranı yüzde 8,2, istihdam oranı ise yüzde 50,7 ve işgücüne katılma oranını yüzde 55,2 olarak hesapladı.

Türkiye İstatistik Kurumu, İşgücü İstatistikleri, 2023 verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde işsizlik oranı yüzde 9,4 seviyesinde olduğu açıklandı. TÜİK'e göre içinde Eskişehir'inde bulunduğu ve Bursa ile Bilecik illerini kapsayan bölgelerdeki ise işsizlik oranı yüzde 8,2 olduğu aktarıldı. Yine Eskişehir'in içinde bulunduğu bölgede istihdam oranı ise yüzde 50,7 olarak belirtilirken, işgücüne katılma oranı yüzde 55,2 olarak hesapladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eskişehir'de işsizlik oranı yüzde 8,2, istihdam oranı yüzde 50,7 olarak hesaplandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de işsizlik oranı yüzde 8,2, istihdam oranı yüzde 50,7 olarak hesaplandı - Son Dakika
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