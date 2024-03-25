Eskişehir\'de işsizlik oranı yüzde 8,2, istihdam oranı yüzde 50,7 olarak hesaplandı

Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eskişehir'in içinde bulunduğu bölgede; işsizlik oranı yüzde 8,2, istihdam oranı ise yüzde 50,7 ve işgücüne katılma oranını yüzde 55,2 olarak hesapladı.

Türkiye İstatistik Kurumu, İşgücü İstatistikleri, 2023 verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde işsizlik oranı yüzde 9,4 seviyesinde olduğu açıklandı. TÜİK'e göre içinde Eskişehir'inde bulunduğu ve Bursa ile Bilecik illerini kapsayan bölgelerdeki ise işsizlik oranı yüzde 8,2 olduğu aktarıldı. Yine Eskişehir'in içinde bulunduğu bölgede istihdam oranı ise yüzde 50,7 olarak belirtilirken, işgücüne katılma oranı yüzde 55,2 olarak hesapladı. - ESKİŞEHİR