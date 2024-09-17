Eskişehir'de Konut Satışı Yüzde 2,2 Arttı

Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2024 Ağustos ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 oranında arttı.

TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Eskişehir genelinde konut satışları 2024 Ağustos ayında, 2023 Ağustos ayına göre yüzde 2,2 oranında artarak 2 bin 124 adet oldu.

Eskişehir'de konut satışlarında 2024 Ağustos ayında konutların 611 adedi ilk defa (ilk el satış), bin 513 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de satışı yapılan 2 bin 124 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,9 oranında azalarak 268 adet, diğer satışlar ise yüzde 12,2 oranında artarak bir 856 adet olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de ipotekli satış yapılan 268 konutun 92 adedi ilk satış, 176 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2024 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 artarak 134 bin 155 oldu. - ESKİŞEHİR