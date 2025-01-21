Eskişehir'de Konut Satışları Yüzde 65,5 Arttı

Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2024 Aralık ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 65,5 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2024 Aralık ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 65,5 oranında arttı.

TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Eskişehir genelinde konut satışları 2024 Aralık ayında, 2023 Aralık ayına göre yüzde 65,5 oranında artarak 3bin 304 adet oldu.

Eskişehir'de konut satışlarında 2024 Aralık ayında konutların bin 91 adedi ilk defa (ilk el satış), 2 bin 213 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de satışı yapılan 3 bin 304 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 331,1 oranında artarak 444 adet, diğer satışlar ise yüzde 51,1 oranında artarak 2 bin 860 adet olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de ipotekli satış yapılan 444 konutun 126 adedi ilk satış, 318 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2024 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 53,4 artarak 212 bin 637 oldu. - ESKİŞEHİR