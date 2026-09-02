Eskişehir’de NTE sahası için acele kamulaştırma kararı sevinci - Son Dakika
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Eskişehir’de NTE sahası için acele kamulaştırma kararı sevinci

Eskişehir’de NTE sahası için acele kamulaştırma kararı sevinci
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Cumhurbaşkanı kararıyla Eskişehir'in Beylikova ve Sivrihisar ilçelerindeki nadir toprak elementi sahası için acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bölge halkı, yaklaşık 2,65 milyon metrekarelik alanda kurulacak endüstriyel tesislerle istihdam ve ekonomik canlanma bekliyor.

Eskişehir'in Beylikova ve Sivrihisar ilçelerinde bulunan nadir toprak elementleri (NTE) sahası için yayımlanan acele kamulaştırma kararı bölgede sevinçle karşılandı. Bölge halkı, maden sahasında kurulacak tesisleri heyecanla bekliyor.

31 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen proje kapsamında, Beylikova ve Sivrihisar sınırları içerisindeki 258 parsel taşınmaz için 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27. maddesi uyarınca acele kamulaştırma kararı alındı. Sahada yer alan toryum, barit, florit ve nadir toprak elementlerinin ekonomiye kazandırılması amacıyla yaklaşık 2,65 milyon metrekarelik alanda endüstriyel tesisler kurulacağı belirtildi. İlçeye yatırım getirmesi ve yeni istihdam imkanları sağlaması beklenen karar, Beylikova ve Sivrihisar ilçelerinde memnuniyetle karşılandı.

"A'dan Z'ye Beylikova'ya yüzde yüz katkı sağlayacak"

Maden sahasının ve kurulacak tesislerin ilçe ile çevre köylerin geleceğini değiştireceğini ifade eden ilçe sakini Yusuf Danış, "İlçeye ekonomik olarak çok büyük bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Burada çalışma meyilli çok insanımız var, onlara bir iş imkanı olacak. Ayrıca, emlak piyasasında bir değişiklik olacak. Buradaki bütün değerlerin artacağına inanıyorum. Beylikova, çevre köy ve kasabalar için çok güzel bir hizmet olacak. Beylikova şu an ticari olarak kısır bir döngü yaşıyor. İnsanlarımız değerli elementin ne olduğunu bilmiyordu. Burada işletme aktif hale geldiği zaman A'dan Z'ye Beylikova'ya yüzde yüz katkı sağlayacak. Burası Türkiye Cumhuriyeti, burada her şey üretilebilir. Çünkü bizim topraklarımız her şeye müsait. Birileri üretiyorsa biz niye üretmeyelim? Birileri çomak sokmasın, bizim istediğimiz budur" dedi.

"Beylikovalı gençlere çok büyük bir iş kapısı olacak"

Madenin ilçe ve Türkiye için stratejik bir öneme sahip olduğunu belirten AK Parti Beylikova İlçe Başkanı Ersin Kaya, "Beylikova'nın yıllardır beklediği bir madendi, 2016'dan beri gelen bir süreçti. Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek değerli bir maden. Dolayısıyla ben Sayın Cumhurbaşkanıma çok teşekkür ediyorum. Önceki dönem Enerji Bakanımız olan, şimdi Milletvekilimiz Fatih Dönmez'e katkıları için ve şu an üstün bir çaba gösteren Alparslan Bayraktar Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Biz kırsal bir ilçeyiz, sanayimiz ve fabrikalarımız yok. Bu anlamda gençlerimizin dışarıya gitmesini engelleyecek. Beylikovalı gençlere çok büyük bir iş kapısı olacak. Beylikova'nın geleceğine de çok büyük bir şekil vereceği için ilçe halkı bu konuda heyecanlı. Onlar da zaten kamulaştırmanın başlamasını bekliyorlardı. Fabrika temellerinin atılmasını bekliyoruz artık. İnşallah hızlı bir süreç olacak. Devletimize, hükümetimize güveniyoruz. Bence kamulaştırma, fabrikalaşma en güzel cevap oldu. Bor madeni yıllardır Kırka'da çıkıyor. Türkiye madenlerine bu hükümetle, AK Parti ile daha fazla sahip çıkıyor. Bizim kimseye ihtiyacımız yok, sadece çomak sokmasınlar. Bu madenle Beylikova, Eskişehir ve Türkiye istediği yere çıkacak. Çünkü nadir toprak elementleri burada" şeklinde konuştu.

"İlçemize yatırım gelmesini ve istihdam sağlanmasını istiyoruz"

Sürecin çevreye ve doğaya saygılı bir şekilde yürütülerek bölge insanına istihdam kapısı açması gerektiğini vurgulayan Beylikova Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak ise, şu ifadelere yer verdi:

"Dünyadaki en değerli madenler ilçemizde bulunuyor. Bununla ilgili de ilçemizde bir pilot tesisimiz var ve şu anda kamulaştırma kararı verildi. Buradaki kamulaştırma kararı verilen taşınmazların büyük geneli Beylikova ilçemizde, Kızılcaören ve Okçu mahallelerimizde. Bunun dışında, Sivrihisar ilçesi Karkın Mahallesi'nde de bazı taşınmazların kamulaştırılmasına karar verildi. Biz madenin çıkartılmasına karşı değiliz. Madenin çıkartılıp ülkemize kazanç elde edilmesini istiyoruz. Bunun dışında madenin tamamen devletimiz tarafından çıkartılmasını, işlenmesini istiyoruz. Maden çıkartılırken tabii öncelikle insanımıza, çevremize, doğamıza, hayvanlarımıza zarar gelmemesini istiyoruz. Bununla ilgili tüm tedbirlerin alınması gerekiyor ve zaten çalışmalar yapılıyor diye biliyorum. İlçemize yatırım gelmesini istiyoruz. Burada bir üretim tesisi, bir fabrika kurulsun, buraya yatırım gelsin. İlçemizdeki en büyük sorun zaten işsizlik. Beylikovalı gençlerimizin, kadınlarımızın buradaki işletmelerde işe alınmasını, istihdam sağlanmasını istiyoruz."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Eskişehir’de NTE sahası için acele kamulaştırma kararı sevinci - Son Dakika

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