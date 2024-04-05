Eskişehir'de Ramazan Bayramı öncesi Yüksek Hızlı Tren seferleri tükendi - Son Dakika
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Ekonomi

Eskişehir'de Ramazan Bayramı öncesi Yüksek Hızlı Tren seferleri tükendi

Eskişehir'de, Yüksek Hızlı Treni'nin 5 ile 14 Nisan tarihleri arasındaki 41 seferinin rezervasyonları Ramazan Bayramı nedeniyle tükendi. Bayram ziyaretlerinde trenle seyahat etmek isteyen vatandaşlar, biletlerini önceden alarak yerlerini ayırttı. Otobüsle 9 saat süren yolculuk, trenle 4 saate kadar düşüyor. Yolcular, trenin hızlı ve rahat olmasından dolayı tercih ettiklerini belirtiyor.

05.04.2024 19:18  Güncelleme: 19:20
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Eskişehir'de 41 Yüksek Hızlı Tren seferi Bayram'dan haftalar önce doldu

Ramazan Bayram'ında Yüksek Hızlı Tren'de yer kalmadı

Eskişehir'e Yüksek Hızlı Tren gelen Gökçe Soyubelli:

"Otobüsle 9 saat sürüyor. Tren aktarmalı olunca bu süre 4 saate kadar düşüyor"

Hacer Karakaş:

"Tren daha rahat. Onun için otobüsü değil, treni tercih ettik"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, Yüksek Hızlı Treni'nin 5 ile 14 Nisan tarihlerin arasındaki farklı yönlere toplam 41 seferinin rezervasyonları tamamı Ramazan Bayramı nedeniyle tükendi.

Ramazan Ayı'nın bitmesine sayılı günler kalırken, Yüksek Hızlı Tren seferlerindeki bayram yoğunluğu dikkat çekiyor. Bayram ziyaretlerinde Yüksek Hızlı Tren ile seyahat etmek isteyen vatandaşlar, Ramazan Ayı'nın ortalarından itibaren biletlerini alarak yerlerini ayırttı. Yolcu Hizmetleri Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre 5 ile 14 Nisan tarihlerin arasındaki 20 adet İstanbul, 16 adet Ankara ve 5 adet Konya yönlerine olan Yüksek Hızlı Tren seferlerinin tamamının dolu olduğu öğrenildi. Bilet rezervasyonunu Ramazan Bayramı'na yakın tarihlerde yapmak isteyen vatandaşların bilet bulamadığı öğrenildi.

"Otobüsle 9 saat sürüyor. Tren aktarmalı olunca bu süre 4 saate kadar düşüyor"

Eskişehir'e Yüksek Hızlı Tren ile gelip buradan Bursa'ya seyahat eden Gökçe Soyubelli, seferlerin yoğunluğu hakkında, "Kendi açımdan bakacak olursam, tren ile Bursa'ya daha hızlı bir şekilde ulaşım sağlıyoruz ve daha rahat. Sadece otobüsle 9 saat sürüyor. Tren aktarmalı olunca bu süre 4 saate kadar düşüyor. O yüzden trenlerin daha fazla tercih edildiğini düşünüyorum. Seferler bayağı dolu. Bence trenler hem daha hızlı hem de daha rahat. Ayrıca içerisinde tuvalet ve yemek alanları da var. O yüzden bence daha güzel "dedi.

"Ayrıca tren daha rahat"

Yüksek Hızlı Treni'nin rahat olduğunu belirten Hacer Karakaş ise, "Bursa'ya gitmek 8 saat sürüyor. Hızlı tren ile geldik, 2 saatte Bursa'ya gittik. Tren ile toplamda 4 saatte bu iş bitiyor. Ayrıca tren daha rahat. Onun için otobüsü değil, treni tercih ettik. Tren biletimizi bayramdan haftalar önce aldık. Zaten kalacağım diye aklım çıktı. Ben bayramda evime gitmek isterim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Eskişehir'de Ramazan Bayramı öncesi Yüksek Hızlı Tren seferleri tükendi - Son Dakika

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