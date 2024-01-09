Eskişehir\'de 2023 Yılında Gerçekleştirilen Tarım ve Orman Faaliyetleri

Eskişehir'de 2023 yılında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce gerçekleştirilen faaliyetler açıklandı.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kayıt altına alınan 24 bin çiftçiye 1 milyar 192 milyon lira nakdi destek ödemesi yapıldı. Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 250 milyon lira tutarındaki 970 projeye 105 milyon 859 bin lira hibe verildi.

Valilik himayesindeki birçok projeye 15 milyon liranın üzerinde ayni destek sağlandı. Tabii afetlerden zarar gören 9 ilçede 751 çiftçiye Cumhurbaşkanlığınca 5 milyon lira ödenek tahsis edildi.

Ulusal Ajans tarafından fonlanan 128 bin avro hibeli "Best Cheese Projesi" ile yöresel peynirler dünyaya tanıtıldı. Avrupa Birliği tarafından Birleşmiş Milletler fonları ile finanse edilen İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı kapsamında sunulan "Eskişehir İlinde İklim Değişikliğine Dayanıklı Tarımsal Üretim Modelinin Uygulanması ve Yaygınlaştırılması Projesi" 4,5 milyon lira hibe almaya hak kazandı.

Çiftçilerinin bilgi, beceri ve tecrübeleri arttırmaya yönelik olarak inceleme gezileri, sergiler, konferanslar, paneller, kurslar, toplantılar, demonstrasyonlar ve tarla günleri düzenlenerek 1136'sı kadın 6 bin 552 katılımcının faydalandığı 312 faaliyet gerçekleştirildi. İlkokul çağındaki 2 bin 500 öğrenciye farkındalık kazandırmak amacıyla "Gıda Güvenliği, Gıda Kayıpları ve İsrafı" konulu eğitimler verildi.

Tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla gıda üretim, gıda satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik olarak 9 bin 970 denetim gerçekleştirildi, mevzuata uygun olmayan 85 işletmeye cezai işlem uygulandı.

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı çalışmaları kapsamında 2 milyon 58 bin dekar alanda hastalık ve sürvey incelemeleri yapıldı. 375 gübre bayi denetimi, 26 bitki koruma ürünleri bayi denetimi, 14 zirai mücadele alet ve makine denetimi, 443 biçerdöver hasat denetimi, 173 hasat öncesi pestisit denetimi olmak üzere toplamda 1031 denetim gerçekleştirildi.

2023 yılında toplamda 649 bin 673 büyükbaş ve küçükbaş hayvana şap, brusella, kuduz, çiçek, şarbon ve PPR aşısı uygulandı. 39 bin 250 büyükbaş, 305 bin küçükbaş hayvana kulak küpesi takılarak kayıt altına alındı. 22 bin 776 kedi ve 12 bin 615 köpeğe çip takılarak dijital kimliklendirme yapıldı.

Su ürünleri işletmelerine il genelinde 826 denetim ve kontrol yapıldı. 2023 yılı içinde 24 su kaynağına 734 bin yavru balık bırakıldı.