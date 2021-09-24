Eskişehir'in en küçük ilçesi Han'da kadınlar lavantadan kazanıyor

Eskişehir'in en az nüfuslu ilçesi Han'da kurulan kadın kooperatifinin üyeleri, yetiştirdikleri lavantadan üreterek sattıkları ürünlerle aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Han'ın Eli Kadın Kooperatifi, ilçede kadınları tarıma teşvik etmek amacıyla nisan ayında kuruldu. Tamamı kadınlardan oluşan kooperatif üyeleri, 2 bin 100 nüfuslu ilçede Han Belediyesine ait 50 dönüm arazide yetiştirilen lavantadan çeşitli ürünler hazırlıyor.

Lavantanın yağını çıkarıp sabun, cilt temizleme suyu, çay ve hediyelik ürünler yapan kadınlar, sosyal medya hesapları aracılığıyla aldıkları siparişleri yurdun dört bir yanına gönderiyor.

Ürünlerine gösterilen ilgiden memnun olan kooperatif üyeleri, lavantadan yeni ürünler ortaya çıkarmak için de çalışmalar yapıyor.

Kooperatifin başkan yardımcısı Sevgi Şanlı, AA muhabirine, üyelerin ürettiklerini ekonomiye kazandırarak ilçe turizmine katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Kadınların daha fazla sosyalleşmesini istediklerini belirten Şanlı, "İlçe merkezinin yanı sıra çevredeki mahallelerden de kadın üyelerimiz var. Şu anda 12 olan üye sayımızı gün geçtikçe artırmayı planlıyoruz." dedi.

Kolonyasını ve tütsüsünü de üretecekler

Üyelerin genellikle ev kadınlarından oluştuğunu aktaran Şanlı, lavanta hasadını belediye çalışanlarıyla yaptıklarını ifade etti.

Şanlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hasattan elde edilen lavantalardan sabun, cilt temizleme suyu, hediyelik eşya üretiyoruz. Keçi sütlü, kahve aromalı ve ballı lavanta sabunları yapıyoruz. Lavantanın çayını da yapıyoruz. Yağını çıkartıp satışını gerçekleştiriyoruz. İlçemizde alternatif ürün olarak görülen lavantayı değerlendiriyoruz. Yaptığımız sabunları ve cilt temizleme suyunu alanlar memnun kalıyor. Bize ulaşanlara diledikleri yerlere ürünlerimizi gönderiyoruz. Alıcıların memnuniyeti çok hoşumuza gidiyor. Kooperatife üye olan kadınların öz güvenleri arttı, para kazandılar. Herkes çok memnun. Kadınlarımız çok çalışkan."

Lavantanın kolonya ve tütsüsünü de üretmeyi planladıklarını anlatan Şanlı, makarna, turşu ve tarhana da yaptıklarını sözlerine ekledi.

Kooperatif üyesi Meryem Eryılmaz ise ürünlerinin beğenilmesi ve müşteri memnuniyetinin, üretkenliklerini artırdığını vurguladı.

Çalışmaktan keyif aldıklarını dile getiren Eryılmaz, "Şimdiye kadar evde oturuyorduk, şimdi çocuklarımızın kitap parasını çıkartmaya çalışıyoruz. Çocuklarımıza anne olarak harçlık verince mutlu oluyoruz. Çocuklarımıza destek olup evimize katkı sağlayınca birey olduğumuzu hissettik." diye konuştu.