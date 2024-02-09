Eskişehir Savunma Sanayisi ve Havacılık İhracatını Artırdı

Ekonomi

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde savunma sanayisi ve havacılık alanında faaliyet gösteren firmalar, 2022 yılında 350 milyon dolar olan ihracat tutarını 2023'te 436 milyon dolara taşıdı.

Türkiye'nin havacılık ve savunma sanayisinde bilgi birikimi ve altyapıya sahip kentlerinden Eskişehir'deki bazı firmalar, uçak, helikopter ile İHA ve SİHA'ların motorlarının, sivil ve askeri uçakların da bazı parçalarının üretimi üzerinde çeşitli çalışmalar yürütüyor.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren 60 firma, 9 bin 500 çalışanla 2023 yılında savunma ve havacılık sektöründe 436 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, AA muhabirine, Eskişehir'in ülkenin sanayi altyapısı en köklü kentlerinden biri olduğunu ve ciddi tecrübesi bulunduğunu söyledi.

Bölgede havacılık ve savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren yaklaşık 60 firma bulunduğunu dile getiren Küpeli, şöyle devam etti:

"Günden güne ciddi bir ihracat atağımız var. Birkaç yıl önce 150-200 milyon dolar olan savunma sanayi ve havacılık ihracatımız bugün 436 milyon dolar seviyelerine ulaştı. Eskişehir'deki firmaların savunma sanayindeki toplam ciroları yaklaşık 1 milyar dolar seviyelerine geldi. Bu anlamda Türkiye'deki savunma ve havacılık sanayinde en baştaki birkaç ilden birisidir. Eskişehir'de savunma sanayine hizmet veren şirketler arasında bazıları öne çıkıyor. 1'inci Hava Bakım Fabrikası ve TUSAŞ Motor Sanayii AŞ gibi kurumlar var. Bunlar da havacılık sektöründe oldukça iddialı ve ihracat yapan kurumlardır. Dünyada uçan iki uçaktan birinde mutlaka Eskişehir'de üretilen bir yedek parça vardır."

"2030'a kadar 2,5 milyar dolarlık ihracat hedefimiz var"

Küpeli, Eskişehir'in 2022 yılında 350 milyon dolar olan savunma sanayisi ihracatının 2023 yılında yaklaşık 436 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğine dikkati çekti.

Kentin bu alandaki dış satımının daha da artacağını belirten Küpeli, şunları söyledi:

"Bu anlamda yatırımlar yapıyoruz. Bölgemiz katılımcılarına da ihracat konusunda hem teşvik hem de destek vermeye çalışıyoruz. Eskişehir Türkiye'de savunma sanayi alanında 3 ilden biri. İstanbul, Ankara'dan sonra da Eskişehir gelmektedir. Dünyada hem savunma sanayi hem de sivil uçakların yedek parçaları konusunda oldukça ciddi bir tecrübemiz var. Eskişehir'deki firmalarımız çok yoğun çalışmalar yapıyorlar. 436 milyon dolar civarında ihracatımız var. Bunu önümüzdeki dönemlerde 1 milyar dolar çıkarıp Avrupa pazarından da ciddi bir pay alacağız. 2030'a kadar özellikle savunma sanayi ihracatındaki hedefimiz 2-2,5 milyar dolardır. Özellikle sivil uçaklarda Airbus ve Boeing gibi firmalar var. Bunların da ana tedariklerinden bazılarını Eskişehir'de bizim firmalarımız yapıyor."

Küpeli, kent ihracatının tümünü yüksek teknoloji ürünleriyle yapmak istediklerini ifade etti. Toplam dış satımları içinde yüksek teknoloji ürünlerinin payını 2026-2030 yıllarında yüzde 20'lere, daha sonra yüzde 25 seviyelerine ulaştırmak istediklerini dile getiren Küpeli, "Şu an için Eskişehir'in ihracatının içinde yüksek teknoloji ürünü ihracat oranı yüzde 16'lara gelmeye başladı. Türkiye'de bu anlamda en iyi kentiz. Eskişehir bu anlamda pozitif yönde ayrışıyor." diye konuştu.

Nadir Küpeli, savunma ve havacılıkla ilgili firmaların hepsini Eskişehir'de üretim yapmaya davet etti. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapısının iyi olduğunu belirten Küpeli, şunları kaydetti:

"Mükemmel çalışma alanlarımız var. Organize Sanayi Bölgesi'nin enerji, arz güvenliği fevkalade kuvvetli. Burada iş gücü, yan sanayi, yedek parça adına ciddi bir altyapı var. Bölgemizdeki bütün firmaların işlerini çözmek için 7 gün, 24 saat çalışıyoruz. Ülkemizin savunma sanayinde son yıllarda gösterdiği başarıları burada takviye ederek o gururu yaşayalım istiyoruz. Çünkü savunma sanayindeki yerlilik oranı 10-15 yıl önce yüzde 40'lı seviyelerdeyken bugün yüzde 80'lere dayandı. Bizim de bunda daha fazla payımız olsun, Eskişehir sanayisi bundan daha fazla pay alsın. Ordumuz, yurdumuz daha fazla milli araç gereçlerle bekamızı, güvenliğimizi sağlasın istiyoruz."