Eskişehirli Anne Girişimciye Destek

Ekonomi

Eskişehir'de yaşayan Demet Yüksel, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve eşinden aldığı destekle, sigortalı işinden ayrılıp market açtı. Hem 10 aylık bebeğine bakan hem de market işleten Yüksel, çevresine örnek oluyor.

Eskişehir'de yaşayan 30 yaşındaki Demet Yüksel, fabrikada çalıştığı işinden ayrılıp bir market açıp, ticarete atılmak istediğini eşi Ertuğrul Yüksel'e iletti. Eşinin bu girişimini hiç düşünmeden destekleyen Ertuğrul Yüksel, araştırmalara başladı. 71 Evler Mahallesi Dedeoğlu Sokak'ta boş bir dükkan bulan Yüksel çifti, burayı tutarak 10 aylık oğullarının Göktürk Han adını verdi. KOSGEB'den aldıkları destek sayesinde marketlerini daha rahat bir biçimde kuran Demet Yüksel, hem 10 aylık bebeğine baktı hem de dükkanını işletti. Rafların arasında Göktürk Han isimli çocuğunu büyüten anne yaklaşık 1 buçuk yıldır marketini işletiyor. Fabrikadan arta kalan zamanlarında eşine yardım eden Ertuğrul Yüksel'de sigortalı işinden ayrılıp eşiyle birlikte dükkanlarını işletiyor. Devletten aldığı destekle market açan kadın girişimci bu konuda tüm kadınları cesaretli olmaya davet etti.

"Şu an dükkanda birlikte duruyoruz, aile olarak"

Aldığı destek, eşinin tutumu ve hem çocuğuna baktığını hem de dükkanı işlettiğini ifade eden Demet Yüksel şöyle konuştu;

"Bu küçük işletmeyi açarak kendi ayaklarımın üstünde durmaya çalışıyorum. Kendi çabalarımla ve eşimin ve ailemin desteğiyle bu şekilde çalışmalara devam ediyoruz. Daha önce özel sektörde çalışıyordum zaten, çocuğum olduktan sonra da çocuğumu başkasına bırakmak istemedim, kendim bakmak istedim. Bu şekilde aslında imalat olarak düşündük ama çocuğum küçük olduğu için imalata yönelemedik. Bu şekilde bir dükkan açarak çalışmaya karar verdik. Şimdi oğlum, ben, eşim, annem, babam arada yardıma geliyorlar, o şekilde ilerleyip gidiyoruz. Ben istediğim için eşim de destek verdi, 'yaparız' dedi. O şekilde açtık, bir itirazda bulunmadı. 'Sen istiyorsan yaparız' dedi. Kendisi özel fabrikada çalışmaya devam etti, hem maddi hem manevi belli bir süre o şekilde destek sağladı. Ondan sonra da yanımıza geldi, şu an dükkanda birlikte duruyoruz aile olarak. KOSGEB'den destek aldık. O şekilde dükkanı açtım, onun üstüne ufak tefek de olsa desteklerimiz devam ediyor. Bütün kadınlara da öneriyorum, devletimize de sadece üretim imalatı olarak değil, bu şekilde dükkanlarda daha çok destek sağlamasını isterim. Herkes çocukla çok zor diyor çünkü açtığımızda çocuğum 10 aylıktı. Benim şu an 2 yaşına girdi. 10 aylık olduğu için yürümeyi, dükkanda her şeyi dükkanda öğrendi. O yüzden biraz zor oluyor, herkesin tepkisi de bu yönde, 'Çocukla çok zor oluyor' diye. Ama çok şükür altından kalkıyoruz. 10 aylıkken de dükkandaydı zaten. Dükkanımızın adı da oğlumun adı, oğlum geldi bize bu şekilde bir şey getirdi."

"Bizim Türk kadınları güçlü, yeri geldi cepheye mermi taşıdı"

Eşine verdiği destekten bahseden Ertuğrul Yüksel Türk kadının neleri başarabileceğinden bahsetti. Kendisi de eşi gibi işin bırakıp marketti işletmeye başlayan Ertuğrul Yüksel, "Özel sektörde çalışıyordum. Eşim böyle bir girişimde bulundu, genç kadın girişimci olarak KOSGEB desteğiyle böyle bir şey yapmaya karar verdi. Ben de güvendim, 'Sonuna kadar destekçinim, arkandayım. 'Her konuda da yardımcı olurum' dedim. Bu süreçte destek ve eğitimler aldı. Bayağı bir girişimde bulundu, mücadele verdi. O ara küçük bebeğimiz vardı. Aşağı yukarı 10 aylıktı. 'Bebek küçük, biraz büyütelim' dedik ama o, 'Ben bu şekilde bu mücadeleye devam edeceğim, bir kere çıktım. Ben başarmadan hiç bırakmam' dedi. Kafaya taktığını yapıyor, sonuna kadar. Tabii ki devlet desteği olduğu için yola çıktık. Bizim Türk kadınları güçlü, yeri geldi cepheye mermi taşıdı, yeri geldi cephede savaştı, hani pilotlarımız var, kadın pilotlarımız. Hani kadın güçlü yani, hani o şekilde evde oturmak olmuyor yani. Bizim Türk kadınlarına kendi işimiz olunca daha çok sarılıyoruz, daha çok uzun süre çalışıyoruz. İşte saatimiz uzun olduğu için uzun süre çalıştığımız için biraz da tabii kazancımız yükseldi. Bu sayede özel sektörden biraz daha iyi kazanmaya başladık. Tabii ki yeni açtık, şu anda gün gün kazancımız artıyor" dedi. - ESKİŞEHİR