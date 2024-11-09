Esnaftan Gıda Güvenliği Uyarısı

Ekonomi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, son dönemlerde gıda denetimleri ve ürünler konusunda uzman olmayan kişilerin açıklama yapmasının vatandaşları paniğe sevk ettiğini belirtti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, kamuoyunda yankı uyandıran tağşiş ürünlerle ilgili piyasada panik havası oluştuğunu ifade etti.

"Son denetimlerde gıda maddeleri ile ilgili işin ehli olmayan insanların açıklama yapması vatandaşları paniğe sevk ediyor." değerlendirmesinde bulunan Palandöken, şunları kaydetti:

"Tabii bu ürünler, direkt insan sağlığını ilgilendiren bir mesele. Esnafımız bunu titizlikle satıyor. Marka olmayan, korsan satıcılardan alınan ürünlerde durum biraz daha farklı. Ama bilindiği üzere zeytinyağı, ayçiçek yağı, tereyağı gibi markalı ürünler veya bunları imal eden firmalar tarafından hem analizleri alınıyor hem de bunlar Tarım ve Orman Bakanlığı laboratuvarlarında inceleniyor. Aynı zamanda Ticaret Bakanlığı bu konuda hassasiyet gösteriyor. Ancak korsan alınan ürünlerde bu tür olaylar biraz daha fazla olduğu için halkta da gerekli gereksiz açıklamalara karşı bir duyarlılık var."

Tüketicinin son kullanma tarihiyle uyuşmayan sahte etiketler konusunda endişe duyduğuna dikkati çeken Palandöken, "Ancak esnaf kendi yemediğini bir başkasına sunamaz. Otokontrolü vatandaş yapar. Akşam karanlığında baklava, ekmek gibi ürünleri 'Ben yerinden getiriyorum, organik' gibi pazarlayarak satanlara itibar edilmemeli." ifadelerini kullandı.