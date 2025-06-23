Eti Bakır'da Kadın Mühendisler Güçleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Eti Bakır'da Kadın Mühendisler Güçleniyor

Eti Bakır\'da Kadın Mühendisler Güçleniyor
23.06.2025 11:15
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Eti Bakır, kadın mühendislerle madencilikte cinsiyet eşitliğini destekliyor, Siirt'te örnek teşkil ediyor.

Entegre bakır üreticisi Eti Bakır, madencilik gibi zorlu bir sektörde kadın mühendislerin emeğiyle öne çıkıyor. 23 Haziran Dünya Kadın Mühendisler Günü nedeniyle Siirt Maden İşletmesi'nde kadın mühendisleri ile bir araya gelen şirket, aynı zamanda kadın istihdam oranının en düşük olduğu bölge illeri arasında bulunan Siirt'te işinin lideri kadın mühendisleri ile dikkat çekti.

Çok tehlikeli işler sınıfında yer alan madencilik, erkeklerin yoğun olarak çalıştığı meslekler arasında. Madenciliğin erkek işi olduğu algısını ise Eti Bakır'ın kadın mühendisleri kırıyor. 23 Haziran Dünya Kadın Mühendisler Günü nedeniyle Siirt Maden İşletmesi'nde kadın mühendisleri ile bir araya gelen şirket, Türkiye'nin ilk ve tek kadın Jumbo delgi makinesi operatörünü istihdam ederken, planlama baş mühendisliğini, yer altından çıkarılan cevherlerin planlamasını, maden sahalarında yer alan yer altı sularının yönetilmesini, laboratuvar süreçlerini kadınlara emanet etti.

Türkiye'de ilk oldu, 5 operatör yetiştirdi

Yapılan açıklamaya göre, bir Madencilik Kongresi'nde yolu Eti Bakır ile kesişen İrem Dınmaz, üniversite öğrencisiyken 'Jumbo delgi operatörü olacağım' hayalini gerçeğe dönüştürdü. Bugün Türkiye'nin ilk ve tek kadın Jumbo delgi operatörü olan Dınmaz, sadece bölümüne liderlik etmekle kalmayıp, 5 yeni operatörün yetişmesini de sağladı. 'İşin erkeği-kadını olmaz' diyen Dınmaz, yer altındaki cevherin ekonomiye kazandırılmasında kritik bir sorumluluk üstleniyor.

Eti Bakır Siirt Maden İşletmesini devraldığı günden bu yana işletmede toplam 200 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdi. Bu yatırımın yer altındaki kısmının planlayıcısı ise planlama baş mühendisi olarak görev yapan Sevda Şimşek Seçkin. Türkiye'de bir madende planlama baş mühendisi olarak görev alan ilk kadın olan Seçkin, delme patlatmadan cevher transferine kadarki tüm süreci yönetiyor.

Sürdürülebilirliğe kadın mühendis katkısı

Maden sahalarında yönetilmesi gereken en önemli konulardan biri de yer altı suları. Yüzlerce metre derinlikteki cevherler ekonomiye kazandırılırken, karşılaşılan suların yönetimini ise Tuğçe Enç gerçekleştiriyor. Enç hayata geçirdiği projelerle yer altı sularının maden sahasında kullanılmasını sağlayarak, sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor.

Şirketin Siirt Maden İşletmesi'nde görev yapan Şirin Özlem Teğin ise Siirtli bir kadın mühendis. Kalite kontrol ve laboratuvar şefliği görevini üstlenen Teğin, yakın çevresinin 'madende ne işin var, madencilik erkek işi' algısını da kırmaya başladığını ifade ediyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra şirketin Siirt Maden İşletmesi'nde çalışmaya başlayan Cevher Hazırlama Mühendisi Beyza Güler, şirketle yolunun İTÜ'nün Kariyer Günleri etkinliğinde kesiştiğini söyledi. Mesleklere karşı önyargılı olunmaması gerektiğini vurgulayan Güler, "Bir kadın isterse her sektörde olur. Mesleği seviyorsanız, nerede çalıştığınızın, sektörde cinsiyet ağırlığının önemi olmadığını düşünüyorum. İsteyen her kadının madende çalışabileceğini düşünüyorum" diye konuştu.

"Kalite ve verimliliği artıran stratejik tercih"

TÜİK'in 2024 yılına yönelik İstatistiklerle Kadın verilerinde yüzde 19,8 ile kadın istihdam oranının en düşük olduğu bölge illerinden birisinin Siirt olduğunu belirten Eti Bakır Siirt İşletmesi İşletme Müdürü Olcay Kotiloğlu, "Biz Siirt'te hem istihdamın hem de kadın istihdamının öncüsü olma sorumluluğunu taşıyoruz. Katma değerli üretimle Türkiye ekonomisinin itici gücü olan Eti Bakır'da, kadın mühendislerin iş gücüne aktif şekilde katılımı, şirketin toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımının bir göstergesi olmasının ötesinde, kalite ve verimliliği artıran stratejik bir tercih olarak değerlendiriyoruz. Burada yalnızca bir maden işletmesini değil aynı zamanda kapsayıcılığın ve cesaretin sahadaki yansımalarını da ziyaret ettik. Katma değerli üretimle Türkiye ekonomisinin itici gücü olan Eti Bakır, fırsat eşitliğini ilke edinerek, tüm tesislerinde bunu uyguluyor. Eti Bakır bünyesindeki kadın mühendislerimiz, üretimin en zorlu ve en kritik noktalarında görev alıyorlar. Patlatma mühendisliğinden, delgi operatörlüğüne ve sürdürülebilirlik projelerine kadar her alanda kadınların aklına, emeğine ve cesaretine güveniyoruz" dedi. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Eti Bakır'da Kadın Mühendisler Güçleniyor - Son Dakika

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