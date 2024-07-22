EURO 2024 Sonrası Antalya Turizmi Canlandı - Son Dakika
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Ekonomi

EURO 2024 Sonrası Antalya Turizmi Canlandı

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) sonrasında Antalya'ya gelen turist sayısı geçen yıla göre yüzde 12 artışla 7,5 milyonu geçti. Rusya, Almanya, İngiltere ve Polonya en çok turist gönderen ülkeler arasında yer aldı. EURO 2024 nedeniyle duraksama yaşanan Avrupa pazarı, şampiyona sonrası tekrar hareketlendi. Yıl sonuna kadar 17 milyon turist hedefinin aşılması bekleniyor. Ayrıca, 1 milyon gurbetçinin tatil yapması bekleniyor.

22.07.2024 12:17
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Turizmde Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) sürecinde duraksayan Avrupa pazarı, organizasyonun sona ermesinin ardından yeniden hareketlendi.

Denizi, kumu, güneşi, sağlıklı ve güvenli turizmi, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Antalya'ya gelen turist sayısı 17 Temmuz itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12'lik artışla 7,5 milyonu geçti. En çok turist gönderen ülkeler arasında Rusya ilk sırayı alırken, Almanya ikinci, İngiltere üçüncü, Polonya dördüncü sırada kayıtlara geçti.

Almanya'da 14 Haziran-14 Temmuz'da yapılan EURO 2024 nedeniyle duraksama yaşanan Avrupa pazarı, şampiyona sonrası tekrar hareketlendi.

Yıl sonuna kadar 17 milyon turist hedefinin aşılması beklenen kentte, 18 milyon turist sayısıyla yeni bir rekora imza atılacağı öngörülüyor.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, AA muhabirine, çok hareketli geçen Kurban Bayramı tatili sonrası EURO 2024'ün de etkisiyle duraklama dönemi yaşadıklarını söyledi.

Şampiyonanın kaynak pazarlardan biri olan Almanya'da yapıldığını hatırlatan Kavaloğlu, "O süreçte Almanya'dan ülkemize gelişlerde yavaşlama oldu. Şampiyona sonrası temmuzun ikinci haftası itibarıyla doluluklarımız yüzde 90'ın üzerine çıktı. Şu anda Antalya'da yüksek bir sezon yaşıyoruz. Avrupa pazarı tekrar canlandı." dedi.

Antalya'da 1 milyon gurbetçinin tatil yapması bekleniyor

Kavaloğlu, Münih merkezli Avrupa'nın üçüncü büyük tur operatörü FTI'nın iflasının etkilerini en az hasarla atlattıklarına dikkati çekti. Rezervasyonu olan turistlerin başka operatörlerle görüşülerek Türkiye'ye gelmelerinin sağlandığını dile getiren Kavaloğlu, tatillerini tamamlayan konukların sorunsuz şekilde ülkelerine döndüklerini ifade etti.

Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin Türkiye'de tatil yapmalarının önemli olduğunu belirten Kavaloğlu, şöyle devam etti:

"Gurbetçilerimiz uzun süre kalıyorlar hem tatillerini yapıyorlar hem memleketlerini ziyaret ediyorlar. Bu durum turizme çok pozitif yansıyor. Hazirana kadar 600 bine yakın Avrupalı Türk Antalya'yı tercih etmişti. Bu artarak devam edecek. Avrupa'da yaşayan Türkler de EURO 2024'de mesai yaptılar. Şampiyona bittiği için artık rahatlıkla geliyorlar. Antalya'da bu yıl 1 milyon gurbetçinin tatil yapmasını bekliyoruz."

" Eylül, ekim ve kasımda hareketlilik sürecek"

Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı Başkanı Volkan Yorulmaz da Alman hükümetinin EURO 2024 dolayısıyla hastanelerden emniyete tüm kamu kurumlarında izinleri iptal ettiğinden Avrupa pazarının duraksadığını anlattı.

Aynı zamanda bir otelin genel müdürü olan Yorulmaz, Alman iş dünyasının da şampiyona sürecinde tatili ertelediğine işaret ederek, "Almanlar çoğunlukta olmak üzere birçok Avrupalı tatillerini biraz ertelemiş oldu. Temmuzda daha hareketli bir Avrupa pazarı görüyoruz. Özellikle de eylül, ekim ve kasım aylarında Avrupa'dan büyük potansiyel bekliyoruz. Gurbetçilerin gelişleri sürüyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi EURO 2024 Sonrası Antalya Turizmi Canlandı - Son Dakika

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