Ev Hanımlarına Erken Emeklilik Müjdesi - Son Dakika
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Ekonomi

Ev Hanımlarına Erken Emeklilik Müjdesi

Ev Hanımlarına Erken Emeklilik Müjdesi

İsa Karakaş, ev hanımlarına erken emeklilik düzenlemesinin TBMM'de gündeme geleceğini duyurdu.

20.05.2025 12:02
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Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, "Terörsüz Türkiye hedefinin ilk müjdesi ev hanımlarına vaat edilen erken emeklilik müjdesi. Dolayısıyla kadınların erken emeklilik meselesinin özellikle TBMM tatile girdikten sonra açılır açılmaz ilk gündemde olacağını söyleyebiliriz" dedi.

Sosyal Güvenlik Başuzmanı ve Türkiye Gazetesi Yazarı İsa Karakaş, çalışma hayatı gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Karakaş, 'Terörsüz Türkiye'de emekli, memur ve işçilere verilen vaatlerin daha hızlı yerine getirileceğini kaydetti. Karakaş, Terörsüz Türkiye hedefinin ilk göstergesinin ev hanımlarına emeklilik düzenlemesi olacağını söyleyerek, "Bu bağlamda ilk müjde ev hanımlarına vaat edilen erken emeklilik müjdesi. Bu müjde son derece önemli. Dolayısıyla kadınların erken emeklilik meselesinin özellikle TBMM tatile girdikten sonra açılır açılmaz ilk gündemde olacağını söyleyebiliriz. Şu anda ev hanımları kendi primlerini ödeyerek emekli olabiliyorlar. Ancak aylık ödeme 8 bin 321 lira olduğu için ev hanımları bunu ödemekte zorlanacaklardır. Yapılacak olan düzenlemeyle birlikte kadınlara her ay 2 bin 773 lira civarında bir destek verilecektir. Dolayısıyla ev hanımları 8 bin 321 lira yerine 5 bin 547 lira prim ödeyeceklerdir. Dolayısıyla bu son derece önemli bir avantaj" açıklamasında bulundu.

"Ev hanımları 4 bin 320 gün isteğe bağlı prim ödemeleri halinde bin 80 gün ilave prim hakkı kazanacaklar"

Ev hanımlarının ödediklerini primlerin hem emekliliğe sayılacağını hem de özel hastaneler dahil tüm sağlık imkanlarından faydalanma fırsatı sunacağını anımsatan Karakaş, "Ev hanımları ayrıca 4 bin 320 prim ödemeleri halinde eğer ki 90 gün oranında yıpranma verilirse ki engelli çocuğu olan kadınlara da 90 gün yıpranma verildiği için tüm beklentimiz kadınlara her bir yıl için 90 gün oranında bir yıpranma verilmesi yönündedir. Bu bağlamda ev hanımlarının 4 bin 320 gün isteğe bağlı prim ödemeleri halinde bin 80 gün ilave prim hakkı kazanacaklar. Yani ev hanımı 360 gün prim ödemesine karşın bu 360 gün prim bir yıl için 450 gün sayılacak ve dolayısıyla 5 bin 400 günü primi doldukları zaman aynı zamanda yaş haddinden de 3 yıla yakın bir indirimle daha erken emeklilikleri söz konusu olacak" ifadelerine yer verdi.

"3600 ek göstergenin verilmesini bekliyoruz"

Karakaş, yaklaşık 480 bin memuru ilgilendiren 3600 ek göstergenin ilerleyen süreçte yürürlüğe girmesini beklediklerini söyleyerek, "Ekonominin rayına oturmasıyla birlikte ve terör belasının da kazasız belasız atlatılmasıyla birlikte hiç şüphesiz 480 bin memurumuz ve memur emeklerimize 3600 ek göstergeyle ilgili vaadin ifa edileceğini bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Taşeron işçilere kadro verilmesine ilişkin ise Karakaş, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığında çok sayıda çalışma yapıldığını belirterek, "Bu çalışmanın 2027'li yılların başında olacağını söyleyebiliriz" dedi.

"İstihdam açısından Diyarbakır'ın cazibe merkezi olacağını söyleyebiliriz"

Karakaş, terörsüz Türkiye hedefi ile istihdam alanında doğu illerinde yatırımların olduğunu aktararak, "Terörsüz Türkiye'ye birlikte özellikle Diyarbakır'ın cazibe merkezi olacağını söyleyebiliriz istihdam ve yatırım açısından. Devletimiz daha önceden lokal bazda vermiş olduğu çok yüksek teşvikleri özellikle geri kalmış illere yönelik maalesef terör belası yüzünden. Başta Diyarbakır olmak üzere bütün doğu illerimizde gereken yatırımlar yapılamadı" ifadelerini kullandı.

"Memur emeklileri ve memurların yüzde 15,5 ile yüzde 17,5 arasında bir zam alacaklarını söyleyebiliriz"

Emeklilere temmuz ayında yapılacak zam oranına ilişkin tahminini de paylaşan Karakaş, "Halihazırda SSK emeklileri, Bağ-Kur emeklileri, banka ve oda borsa emeklilerinin temmuz ayı emekli aylığı beklentimiz mevcut enflasyon oranlarını göz önünde bulundurduğumuz zaman en az yüzde 16,5 maksimum yüzde 18 civarında olacağını söyleyebiliriz. Memur emeklerimizin ve memurlarımızın durumunun son derece farklı olduğunu söyleyebiliriz. Keza toplu sözleşme faktörü söz konusu olduğu için bunların da en az yüzde 15,5 ile yüzde 17,5 arasında bir güncelleme alacaklarını söyleyebiliriz" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

İsa Karakaş, Türkiye, Ekonomi, Kadın, Terör, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ev Hanımlarına Erken Emeklilik Müjdesi - Son Dakika

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