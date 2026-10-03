Eylülde en fazla ihracatı 3 milyar 940 milyon dolarla otomotiv endüstrisi yaptı - Son Dakika
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Eylülde en fazla ihracatı 3 milyar 940 milyon dolarla otomotiv endüstrisi yaptı

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Otomotiv endüstrisi, TİM verilerine göre eylül ayında 3 milyar 940 milyon dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu. Kimyevi maddeler 3 milyar 68 milyon dolarla ikinci, elektrik ve elektronik ise 2 milyar 63 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Otomotiv endüstrisi, eylülde 3 milyar 940 milyon dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, eylülde sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 3 milyar 940 milyon dolar ihracat yaparak ilk sıradaki yerini korudu.

En fazla ihracat yapan sektörler arasında kimyevi maddeler ve mamulleri 3 milyar 68 milyon dolarla ikinci, elektrik ve elektronik sektörü 2 milyar 63 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Geçen ay oran olarak en fazla ihracat artışı sağlayan sektör yüzde 203,3 ile mücevher oldu. Bu sektörün eylül ihracatı 1 milyar 512 milyon dolara yükseldi.

Türkiye ihracatının yüzde 72,5'ini gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı yüzde 16,8 artışla 18,8 milyar doları aştı.

Geçen ay ihracatın yüzde 12,3'ünü gerçekleştiren tarım grubunda yüzde 9,2 artışla yaklaşık 3,2 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,6'sını oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 24,2'lik yükselişle 682,6 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya yapıldı

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke yaklaşık 1,87 milyar dolarla Almanya, 1,46 milyar dolarla ABD, 1,35 milyar dolarla Birleşik Krallık olarak sıralandı.

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 9,54 milyar dolarla İstanbul, yaklaşık 2,2 milyar dolarla Kocaeli ve 1,7 milyar dolarla Ankara oldu.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2025 ve 2026'nın eylül ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):

1 - 30 EYLÜLSON 12 AYLIK
SEKTÖRLER20252026Değişim ('26/'25)Pay(26) (%)2024 - 20252025 - 2026Değişim ('26/'25)Pay(26) (%)
I. TARIM2.915.0653.183.4619,212,336.106.53537.503.5043,913,2
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER1.883.2012.086.79210,88,024.274.08625.295.3694,28,9
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 991.732991.027-0,13,812.251.04212.204.728-0,44,3
Yaş Meyve ve Sebze 240.222275.94514,91,13.227.8454.643.35543,91,6
Meyve Sebze Mamulleri 225.770233.9243,60,92.667.6082.514.419-5,70,9
Kuru Meyve ve Mamulleri 123.516167.85735,90,61.820.9251.642.900-9,80,6
Fındık ve Mamulleri 143.586190.30432,50,72.496.2432.558.2732,50,9
Zeytin ve Zeytinyağı 35.97531.690-11,90,1587.726388.005-34,00,1
Tütün 112.281186.54366,10,71.066.3481.183.95411,00,4
Süs Bitkileri ve Mamulleri10.1199.502-6,10,0156.349159.7342,20,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER346.479415.82420,01,63.918.8974.271.0559,01,5
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller346.479415.82420,01,63.918.8974.271.0559,01,5
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ685.384680.846-0,72,67.913.5517.937.0800,32,8
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri685.384680.846-0,72,67.913.5517.937.0800,32,8
II. SANAYİ16.120.89118.823.17916,872,5191.272.668202.793.0766,071,5
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER1.177.6671.252.5416,44,813.786.20913.796.9990,14,9
Tekstil ve Ham maddeleri785.822839.0786,83,29.516.5449.522.9380,13,4
Deri ve Deri Mamulleri 128.454134.3154,60,51.472.8041.435.041-2,60,5
Halı 263.391279.1476,01,12.796.8622.839.0201,51,0
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.2.454.6193.067.87525,011,831.865.95633.403.3974,811,8
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 2.454.6193.067.87525,011,831.865.95633.403.3974,811,8
C. SANAYİ MAMULLERİ12.488.60514.502.76316,155,8145.620.503155.592.6806,854,8
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.485.1801.405.587-5,45,417.013.42316.429.113-3,45,8
Otomotiv Endüstrisi3.657.3583.940.0397,715,240.489.00042.463.7474,915,0
Gemi, Yat ve Hizmetleri230.420181.434-21,30,72.029.9472.758.55535,91,0
Elektrik ve Elektronik1.507.2972.063.40136,97,917.353.72019.559.68512,76,9
Makine ve Aksamları940.603954.6451,53,710.959.68611.424.3024,24,0
Demir ve Demir Dışı Metaller 1.130.6631.320.51016,85,113.012.15614.609.43512,35,1
Çelik1.478.9551.485.8070,55,716.373.72316.834.0622,85,9
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri381.323375.533-1,51,44.400.0674.546.6013,31,6
Mücevher498.4201.511.860203,35,88.261.6698.597.0664,13,0
Savunma ve Havacılık Sanayii572.821634.10810,72,48.422.26310.941.33329,93,9
İklimlendirme Sanayii605.563629.8404,02,47.304.8507.428.7821,72,6
III. MADENCİLİK549.583682.56224,22,66.093.1177.115.12316,82,5
Madencilik Ürünleri549.583682.56224,22,66.093.1177.115.12316,82,5
T O P L A M (TİM*)19.585.54022.689.20315,887,3233.472.320247.411.7036,087,2
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı2.928.0083.287.20712,312,736.124.30736.315.3670,512,8
GENEL İHRACAT TOPLAMI22.513.54825.976.40915,4100269.596.627283.727.0705,2100,0

Kaynak: AA
OtomobilEkonomiİhracatEylülSon Dakika

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