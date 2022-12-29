EYT'de yapılan düzenleme sonrası sabah saatlerinde SGK önünde uzun kuyruklar oluştu - Son Dakika
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EYT'de yapılan düzenleme sonrası sabah saatlerinde SGK önünde uzun kuyruklar oluştu

29.12.2022 08:53

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün milyonların merakla beklediği EYT düzenlemesine dair detayları açıkladı. İlk etapta 2 milyon 250 bin kişi yaş sınırına takılmadan emekli olacağı düzenleme kapsamında emeklilik gününü hesaplatıp durumunu sorgulatmak isteyen yüzlerce vatandaş, SGK Merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam EYT'de yaş şartı olmayacağını ve ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını söyledi. Düzenlemede SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmayacak. Şartları sağlayan herkes emeklilik hakkından faydalanabilecek. Bu gelişme milyonlarca insanı sevindirirken sabahın erken saatlerinde vatandaşlar emekli olabilmek için prim günlerini hesaplatmak için SGK binaları önünde sıraya girdi.

"5 BUÇUK 6'DAN BERİ BEKLİYORLAR"

Unkapanı'ndaki SGK binasının önünden son durumu aktaran NTV muhabiri, "5 buçuk 6'dan beri bekleyenler var. İçeride henüz mesai başlamadı. Erkenden emeklilik durumunu öğrenmek, sorgulama yaptırmak isteyen vatandaşlar var. Bugünü düşünerek önlemler alınmıştı. Başvuruların e-Devlet'ten yapılabilmesi için altyapı hazır hale getirilmişti. Emeklilik merkezlerinin sayısı da artırıldı." dedi.

EYT kararı sonrası ilk gün! SGK önünde uzun kuyruklar oluştu

TÜM BİNALARDA TEYAKKUZA GEÇİLDİ

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin ayrıntılarının belli olmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu'nda çalışmalar hızlandırıldı. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle oluşabilecek yoğun başvuru süreci işlemlerinin hızlı ve sorunsuz tamamlanması için bir dizi yeni önlem hayata geçirildi. SGK ilk olarak başvuruların e-Devlet üzerinden yapılabilmesine yönelik bir alt yapıyı hazır hale getirdi. Bu kapsamda sunucu kapasiteleri artırılırken, bilgi-işlem alt yapısının güçlendirilmesine yönelik adımlar atıldı. Emeklilik başvurusunda bulunacakların süreci hatasız tamamlamaları için tanıtıcı videolar hazırlandı. Ayrıca, yoğun başvuruların sıkıntısız tamamlanması için yaşlılık aylığı merkezleri yani emeklilik işlemlerinin yapıldığı merkezlerin sayıları arttırıldı.

EYT kararı sonrası ilk gün! SGK önünde uzun kuyruklar oluştu

Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'deki ana merkezlerin sayısının artırılmasıyla ortaya çıkacak iş yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda başka birimlerdeki personel, emeklilik işlemlerine yönelik birimlere kaydırıldı.

YORUMLAR (2)
  • Hakan Turhal: Keşke büyük sözü dinleyip okumassan seni sanayiye verrim diyen babamızı dinleseydik :) benimle aynı yaşitta olup okumayan arkadaşlar emekli biz okuduk halen çalismaya devam :) Cevap Yaz 18 2 Yayından Kaldır
  • Zeki Tutumlu: Şartlar aşırı kötüydü aileme bakmak zorundaydım çocuk ta olsam ben mecbur bırakıldım şahsen. Ama Allah büyük işte 0 0 Yayından Kaldır
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Akşener, EYT düzenlemesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bize böyle gel, sırada emekli maaşlarını asgari ücret düzeyine çıkarmak var Akşener, EYT düzenlemesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bize böyle gel, sırada emekli maaşlarını asgari ücret düzeyine çıkarmak var EYT'den faydalanacaklar dikkat! İşte emekli olmanız için E-devlet'te yapmanız gerekenler EYT'den faydalanacaklar dikkat! İşte emekli olmanız için E-devlet'te yapmanız gerekenler EYT kararından sonra detaylar da belli oldu! İşte merak edilen 8 sorunun cevabı EYT kararından sonra detaylar da belli oldu! İşte merak edilen 8 sorunun cevabı

Sosyal Güvenlik Kurumu, Recep Tayyip Erdoğan, EYT, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EYT'de yapılan düzenleme sonrası sabah saatlerinde SGK önünde uzun kuyruklar oluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: EYT'de yapılan düzenleme sonrası sabah saatlerinde SGK önünde uzun kuyruklar oluştu - Son Dakika
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