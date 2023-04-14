EYT'liler ilk ödemelerini alacak! Emeklilerin gözü kulağı yarın hesaplarına yatırılacak ikramiyede - Son Dakika
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EYT'liler ilk ödemelerini alacak! Emeklilerin gözü kulağı yarın hesaplarına yatırılacak ikramiyede

14.04.2023 12:05

EYT kapsamında emekli olanlar da dahil olmak üzere milyonlarca emeklinin maaş ve bayram ikramiyesi için ödemeler yarın başlayacak. Bayram ikramiyeleri ilk kez 2 bin TL olarak hesaplara yatırılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli aylık ödemelerinin ve bayram ikramiyelerinin Ramazan Bayramı'ndan önce yatırılacağını duyurmuştu.

15-16 NİSAN'DA YATIRILACAK

Emekliler aylıklarını yarın almaya başlayacak. Böylece EYT'liler de ilk aylıklarını almış olacaklar. Buna göre, SGK kapsamında ödeme günü 17, 18, 19, 20 Nisan olan emeklilere hem aylık hem de bayram ikramiyesi yarın ödenecek. Ödeme günü 21, 22, 23 Nisan olanlara ise 15 Nisan'da ödeme yapılacak. 24, 25, 26 Nisan'da aylık alanların aylık ve ikramiyeleri ise 16 Nisan'da hesaplarında olacak.

Bağkur kapsamında ödeme günü ayın 25 ve 26'sı olanların aylık ve ikramiyeleri 17 Nisan'da ödenecek. Ödeme günü, ayın 27 ve 28'i olanların ise 18 Nisan'da hesaplarına yatırılmış olacak. Emekli sandığı kapsamında aylık alanların da Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan'da ödenecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ İLK KEZ 2 BİN TL OLARAK ÖDENECEK

24 Mart'ta AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye verilen bayram ikramiyesinin tutarının bin 100 TL'den 2 bin liraya yükseltileceğini bildirmişti. 2018 yılında Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında 1.000'er TL olarak ödenmeye başlanılan bayram ikramiyesi 2021 yılında 1.100 TL' ye yükseltilmişti. Emekli bayram ikramiyesi 2022 yılında da 1.100 TL olarak uygulandı. Emekliler hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda 2.000'er TL ikramiye alacaklar. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar da dahil olmak üzere 15.6 milyon emekli yararlanacak.

YORUMLAR (3)
  • Serkan Basar: Bir aydır emekliliği hak eden bir sürü dostumun dosyası rafta bekliyor sorsan yoğunluk sanki atomu parçalıyorlar Cevap Yaz 10 0 Yayından Kaldır
  • Nuray Yigit: ya allah aşına bugün yattı 5000 alıyordum 5000 yattı bu nasıl adalet ben emekli değilmiyim Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
  • Yüksel Yılmaz: Eyt emekliligi onaylanmiyanlar dami dahil Cevap Yaz 32 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Ekonomi EYT'liler ilk ödemelerini alacak! Emeklilerin gözü kulağı yarın hesaplarına yatırılacak ikramiyede - Son Dakika


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SON DAKİKA: EYT'liler ilk ödemelerini alacak! Emeklilerin gözü kulağı yarın hesaplarına yatırılacak ikramiyede - Son Dakika
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