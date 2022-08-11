EYT'liler için mutlu son! Bakan Bilgin tarihi açıkladı - Son Dakika
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EYT'liler için mutlu son! Bakan Bilgin tarihi açıkladı

11.08.2022 09:14

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Platformu üyeleri ile bir araya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kesin çözüm için aralık ayını işaret etti. Bolu, Düzce, Sakarya EYT Dernekleri Başkanı ve EYT Platformu Üyesi Mehmet Ali Çelik, "Bakan Bilgin'in sözleri, EYT'liler için bir müjdedir. EYT, iktidarın gündeminde ve aralık ayı içinde çözüleceği ortada" sözlerini kaydetti.

Ankara'da Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin çözüm trafiği hızlandı. EYT Platformu üyelerinden oluşan bir heyet, önceki gün AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Emin Akbaşoğlu ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile görüştü. EYT düzenlemesindeki beklentilerini anlatan EYT Platformu üyeleri, dün de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya geldi.

"GÖRÜŞMELER OLUMLU GEÇTİ"

Heyette yer alan Bolu, Düzce, Sakarya EYT Dernekleri Başkanı ve EYT Platformu Üyesi Mehmet Ali Çelik, "Önceki gün HAK-İŞ Konfederasyonu ve TÜRK-İŞ Konfederasyonu ile görüştük, desteklerini aldık. Ayrıca, AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Emin Akbaşoğlu ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile bir araya geldik. Biz de EYT içerisinde bulunan, stajından Aylık Bağlama Oranına (ABO), kadın doğum borçlanmasından Bağ-Kur prim borçlanmasına kadar bütün konuları anlatarak bu işin çözümünü dile getirdik. Görüşmelerimiz çok olumlu geçti" dedi.

KESİN ÇÖZÜM İÇİN ARALIK AYINI İŞARET ETTİ

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile yaptıkları görüşmeyi de anlatan Çelik, "EYT Platformu olarak, Bakan Bilgin'e mağduriyetlerimiz anlatıldığı kapsamlı dosyamızı sunduk. Sayın Bilgin, basında çıkan formüllerin hiçbirinin masada olmadığını ve kendilerinin herhangi bir açıklaması bulunmadığı halde yanlış bilgilendirmeler yapıldığını söyledi. Bu konuda 3 milyon kişilik bir mağdur kesimin olduğunu, bunların 2 milyonunun 4A statüsünde, kalan 1 milyon kişinin de diğer statülerde olduğunu belirtti. Çözüm noktasında ise sürecin bir noktaya geldiğini ve özellikle bütçe görüşmeleri sonrasında EYT'nin masaya yatırılıp konunun taraflarıyla görüşüldükten sonra çözüme kavuşturulacağını ifade etti. Bakan Bey, aralık ayı içerisinde kesinlikle konunun çözüleceğini dile getirdi. Bakan Bilgin'in sözleri, EYT'liler için bir müjdedir. EYT, iktidarın gündeminde ve aralık ayı içinde çözüleceği ortada" diye konuştu.

TÜRKİYE'DE NE KADAR EYT'Lİ VAR?

Türkiye'de an itibariyle 4,5 milyon EYT'li bulunuyor. Beklenen yasanın çıkması ile birlikte 1 milyon kişinin ise emekli olması bekleniyor.

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EYT, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EYT'liler için mutlu son! Bakan Bilgin tarihi açıkladı - Son Dakika


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