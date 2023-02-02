EYT'ye kademeli prim şartı getirildiği iddialarına AK Parti'den yanıt: İftiradır, yalandır - Son Dakika
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EYT'ye kademeli prim şartı getirildiği iddialarına AK Parti'den yanıt: İftiradır, yalandır

02.02.2023 14:00

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna gelen Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin kanun teklifi görüşülmeye başlandı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "EYT'de kademeli prim şartı" iddialarına cevap verdi. Akbaşoğlu, "Bu, apaçık bir yalan. Ortaya koyduğumuz teklifle yeni şart yani 'kademeli prim şartı' getirildiği sözü iftiradır, yalandır, teklif sahiplerine bühtandır. Teklifimizde hiçbir eksiklik yok" ifadelerini kullandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, EYT düzenlemesini de içeren 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

DERNEK TEMSİLCİLERİ DE TOPLANTIYA KATILDI

Toplantıya komisyon üyelerinin yanı sıra milletvekilleri, bakanlık bürokratları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve EYT derneklerinin temsilcileri katıldı.

KOMİSYONDA DÖVİZ AÇTILAR

Komisyonda CHP milletvekilleri, 'Staj ve çıraklık mağdurlarının olmadığı EYT eksik kaldı', 'Staj ve çıraklık SGK başlangıç sayılsın' yazılı dövizler açtı. 4 maddeden oluşan kanun teklifinin yasalaşarak yürürlüğe girmesiyle birlikte, 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişi, süreç içeresinde de yaklaşık 5 milyon kişinin EYT düzenlemesinden faydalanması bekleniyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu.

AK PARTİ'DEN "EYT'YE PRİM ŞARTI GETİRİLDİ" İDDİASINA YANIT

"EYT'de kademeli prim şartı" iddialarına AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu cevap verdi. AK Parti'li Akbaşoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Bu, büyük bir müjde; bu müjdeyi sevinçle karşılayan milyonlarca çalışanımız var ancak bunu değersizleştirmek, amacından saptırmak isteyen, hakikate iftira atarak gerçekliği örtmeye çalışanlar da var.

"TEKLİFİMİZDE HİÇBİR EKSİKLİK YOK"

Bu da 'teklifle yeni bir şart getirildiği' yalanı. Bu, apaçık bir yalan. Ortaya koyduğumuz teklifle yeni şart yani 'kademeli prim şartı' getirildiği sözü iftiradır, yalandır, teklif sahiplerine bühtandır. Teklifimizde hiçbir eksiklik yok."

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Son Dakika Ekonomi EYT'ye kademeli prim şartı getirildiği iddialarına AK Parti'den yanıt: İftiradır, yalandır - Son Dakika


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