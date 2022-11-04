Aynı apartmandaki iki evden birinin 3 bin diğerinin ise 20 bin liradan kiralanması dikkat çekti - Son Dakika
Üye Girişi

Aynı apartmandaki iki evden birinin 3 bin diğerinin ise 20 bin liradan kiralanması dikkat çekti

04.11.2022 10:55
Aynı apartmandaki iki evden birinin 3 bin diğerinin ise 20 bin liradan kiralanması dikkat çekti

İstanbul'da bir apartman içerisindeki iki benzer daireden birinin 3 bin lira, diğerinin ise 20 bin liradan kiraya verilmesi duyanları şaşırtıyor. Dairelerden birine yasal oranda zam yapıldığı öğrenilirken diğerine ise fahiş şekilde zam yapıldığı öğrenildi.

Türkiye genelinde enflasyonla birlikte kira fiyatları da aldı başını gitti. İstanbul'da ise 7 bin TL'nin altında oturulacak ev neredeyse kalmadı. Fakat bazı bölgelerde hala insanlar daha düşük kiralara oturmaya devam ediyor. Bu konuyla ilgili dikkat çeken bir örnek ortaya çıktı.

AYNI BİNADA BİR DAİRE 3 BİN, BİR DAİRE 20 BİN TL

Show Haber'in haberine göre aynı binada 3 bin liraya oturan da var, 20 bin liraya da oturan da var. Kiracılar da ev sahipleri de dertli... Vatandaşlar çok büyük bir adaletsiz olduğundan dert yanıyor. Bir yanda kirayı 3-5 katına çıkartanlar, bir yanda yasal oranda zam yapanlar ve bir de kira geliriyle geçinenler var.

EV SAHİBİ-KİRACI GERİLİMİ TIRMANIYOR

Hal böyle olunca son zamanlarda var olan ev sahibi- kiracı gerilimi daha da tırmandı. Sosyal medyada kiracıları da haklı bulan var, ev sahiplerini de. Bir binada 3 bin TL'ye oturan da var, 15 bin TL kira isteyip evini kiraya veren de var.

GEÇİNMEK DAHA DA ZORLAŞIYOR

Ev sahipleri hayat pahalılığını öne sürüp geçinmenin zorlaştığını öne sürerken kiracılar da kiralarla beraber artan fiyat artışından şikayetçi. Giderek daha zor bir hale gelen emlak sektörünün önümüzdeki günlerde nasıl şekil alacağı şimdiden merak ediliyor.

YORUMLAR
500
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 4 Kasım 2022 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 4 Kasım 2022 Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi hakkında dava açıldı Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi hakkında dava açıldı

Kiralık Daire, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aynı apartmandaki iki evden birinin 3 bin diğerinin ise 20 bin liradan kiralanması dikkat çekti - Son Dakika


Son Dakika
10:33 Pençe Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber! Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit düştü
10:30 Aynı apartmandaki iki evden birinin 3 bin diğerinin ise 20 bin liradan kiralanması dikkat çekti
10:22 Fransa'da genç bir kadın dekoltesi yüzünden restorana alınmadı
10:22 İzmir'deki depreme canlı yayında yakalananların ifadeleri yaşadıkları korkuyu gözler önüne serdi
10:02 Jandarmadan, müstehcen ve yasa dışı bahis sitesine operasyon!
09:59 Grup Başkanvekilliğinden istifa eden Mahir Ünal'a AK Parti'den yeni görev! Moderatör olacak
09:40 Oyuncu Hazar Ergüçlü katıldığı etkinlikte tüm gözleri üzerinde topladı! İşte cesur kıyafet tercihi
09:37 İsrail'de seçimden Netanyahu liderliğindeki sağ blok galip geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yorumu çok konuşulmuştu
09:22 Serenay Sarıkaya süper mini etekli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti
08:51 4,9 büyüklüğünde depremin vurduğu İzmir'deki hasar günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2022 10:55:57. #1.11#
SON DAKİKA: Aynı apartmandaki iki evden birinin 3 bin diğerinin ise 20 bin liradan kiralanması dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement