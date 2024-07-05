FAO: Küresel Gıda Fiyat Endeksi Haziranda Sabit Kaldı - Son Dakika
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Ekonomi

FAO: Küresel Gıda Fiyat Endeksi Haziranda Sabit Kaldı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), haziran ayı sonuçlarını açıkladığı Küresel Gıda Fiyat Endeksi'ne göre, tahıl fiyatlarındaki düşüşe rağmen bitkisel yağlar, şeker ve süt ürünleri fiyatlarındaki artışla endeks sabit kaldı. Tahıl fiyatlarındaki düşüş, bitkisel yağlar, şeker ve süt ürünleri fiyatlarındaki artışla dengelendi. Diğer taraftan, et fiyatlarındaki hafif artışlar ve kümes hayvanları etlerinin fiyatlarındaki hafif düşüş birbirini dengeledi.

05.07.2024 16:51
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Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Küresel Gıda Fiyat Endeksi'nin, haziranda tahıl fiyatlarındaki düşüşe rağmen bitkisel yağlar, şeker ve süt ürünleri fiyatlarındaki artışla sabit kaldığını bildirdi.

FAO, gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimin izlendiği Küresel Gıda Fiyat Endeksi'nin haziran ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre endeks, haziranda bir önceki aya göre değişmeyerek 120,6 puan değerinde kaldı.

Küresel gıda fiyatları yıllık bazda ise yüzde 2,1 düşerken, Mart 2022'de zirveye ulaştığı seviyeden yüzde 24,8 altında kaldı.

Endeksin haziranda sabit kalmasında tahıl fiyatlarındaki düşüşün bitkisel yağlar, şeker ve süt ürünleri fiyatlarındaki artışla dengelenmesi etkili oldu.

Tahıl Fiyat Endeksi, ana ihracatçı ülkelerdeki iyi hasat beklentileriyle haziranda önceki aya göre yüzde 3 azaldı.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi ise palmiye yağına yönelik artan küresel talep ve Amerika kıtasında soya ve ayçiçek yağlarına yönelik güçlü taleple arttı. Buna göre, Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,1 yükseldi.

Şeker Fiyat Endeksi, olumsuz hava koşullarının Brezilya ve Hindistan'daki üretime muhtemel etkisine ilişkin endişeler nedeniyle yüzde 1,9 arttı.

Aynı dönemde FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, güçlü perakende satışlar, Batı Avrupa'da mevsimsel düşen süt teslimatları ve Okyanusya bölgesindeki düşük stoklar nedeniyle yüzde 1,2 yükseldi. Öte yandan tereyağı fiyatları da söz konusu etkiler nedeniyle 24 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Et Fiyat Endeksi ise domuz, büyükbaş ve küçükbaş hayvan etlerinin uluslararası fiyatlarındaki hafif artışların, kümes hayvanları etlerinin fiyatlarındaki hafif düşüşle dengelenmesi sonucunda haziranda değişim göstermedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi FAO: Küresel Gıda Fiyat Endeksi Haziranda Sabit Kaldı - Son Dakika

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