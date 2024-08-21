Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole Sempozyumu Öncesi Piyasalar Temkinli - Son Dakika
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Ekonomi

Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole Sempozyumu Öncesi Piyasalar Temkinli

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yarın başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda vereceği mesajlar öncesinde yatırımcıların temkinli davranmasıyla negatif bir seyir izliyor.

21.08.2024 09:16
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Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yarın başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda vereceği mesajlar öncesinde yatırımcıların temkinli davranmasıyla negatif bir seyir izliyor.

Dünya genelinde bir süredir devam eden enflasyonla mücadelede sona yaklaşılırken, resesyon korkularının da etkili olduğu ABD'de Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz indirimine kesin gözüyle bakılırken, yıl sonuna kadar atılacak adımlara yönelik fiyatlamalarda belirsizlik devam ediyor.

Analistler, Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı açıklamalarda gelecek dönem politikalara ilişkin ipucu aranacağını belirterek, söz konusu yönlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Öte yandan, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, enflasyonu düşürme konusunda geçen yıl önemli bir ilerleme kaydettiklerini, son aylarda da bu alanda daha fazla ilerleme gördüklerini anlattı.

Enflasyonda hala bazı yukarı yönlü riskler gördüğüne dikkati çeken Bowman, bankanın mevcut politikasında değişiklik yapma konusunda temkinli olmaya devam edeceğini belirtti.

Bowman, ücret artışlarının enflasyon hedefi ile tutarlı bir hızın üzerinde kalmaya devam ettiğinin altını çizerek, iş gücü piyasasında önemli bir zayıflama riskine karşı dikkatli olurken fiyat istikrarına da yakından dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 3,81'de dengelenirken, dolar endeksi dün 101,4'le 29 Aralık'tan bu yana en düşük kapanışını gerçekleştirdi.

Altının ons fiyatı dün 2.514 dolarla rekor seviyeden kapanırken, Brent petrolün varil fiyatı düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyarak 76,7 dolara indi.

Söz konusu gelişmelerle dün, Dow Jones endeksi yüzde 0,15, S&P 500 endeksi yüzde 0,2 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,33 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne yükselişle başladı.

Avrupa borsalarında dün negatif bir seyir izlenirken, Avro Bölgesinde açıklanan enflasyon verileri beklentilere paralel gerçekleşti.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek ay açıklayacağı para politikası kararında 25 baz puanlık faiz indiriminin beklendiğini belirtti.

Bu gelişmelerle dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,35, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,57 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne yükselişle başladı.

New York borsasındaki satış ağırlıklı seyrin yeni günde Güney Kore hariç Asya'ya da taşındığı görülürken, Çinli teknoloji şirketlerin söz konusu düşüşe öncülük etiği görülüyor.

Wallmart'ın, Çin'deki düşük tüketici iştahı nedeniyle bazı şirketlerdeki paylarını satacağına ilişkin haber akışı ülkedeki deflasyon endişesinin yeniden varlık fiyatları üzerinde etkili olmasına neden oldu.

Öte yandan dolar/yen paritesi dün üst üste üçüncü işlem gününde gerileyerek yüzde 0,9 azalışla 145,27'den kapanırken, şu sıralarda önceki, kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 145,71 seviyesinde.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 gerilerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 yükseldi.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,72 azalışla 9.982,28 puandan tamamlarken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,4 artışla 33,8862'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 33,8970 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Fed'in toplantı tutanaklarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç, 9.900 ve 9.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.00 : ABD, haftalık mortgage başvuruları

21.00 : ABD, FOMC toplantı tutanakları

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole Sempozyumu Öncesi Piyasalar Temkinli - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole Sempozyumu Öncesi Piyasalar Temkinli - Son Dakika
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