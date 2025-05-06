FED Faiz İndirimleri Sürecek

BULLS Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Barışık, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz politikaları, dolar endeksi ve küresel piyasalardaki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Barışık, "Son veriler karmaşık sinyaller verse de, faiz indirimlerinin devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.

Murat Barışık, "Büyüme tarafında bazı veriler iyi geliyor ve bu durum FED'e faiz indirimi için bir miktar alan açıyor. Bu veriler buna fırsat veriyor. Ancak bazı göstergeler büyümede yavaşlama riskini açıkça ortaya koyuyor. Bu nedenle faiz indirimleri sürecektir ama artık daha sınırlı ve temkinli bir şekilde" değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle son haftalarda ticaret savaşlarına dair daha yumuşak mesajların verilmesinin ABD tarafında toparlanma etkisi yarattığını belirten Barışık, "FED Başkanı Powell, piyasaya daha dikkatle bakıyor. Ticaret savaşlarındaki tansiyonun düşmesi de risk iştahını yeniden artırdı" diye ekledi.

'DOLAR ENDEKSİNDE 102.50 ÜZERİ GÜVEN İÇİN KRİTİK EŞİK

Barışık, "Yılbaşında 109-110 seviyelerine yaklaşan dolar endeksi, ticaret gerilimleri ve Trump sonrası açıklamalarla 97-98 bandına çekildi. Şu an 100 civarında denge bulmuş durumda. Yeniden 102.50 seviyesinin üzerine çıkması güvenin tesis edilmesi açısından kritik. Aksi halde mevcut toparlanma, yalnızca geçici açıklamalara dayalı bir tepkiden öteye geçemez. Gelişmekte olan ülke para birimleri de bu dalgalanmadan etkileniyor. Doların zayıfladığı dönemlerde bu para birimleri değer kazanıyor. Ancak süreç çok kalıcı olmuyor" ifadelerini kullandı.

'EURO/DOLAR PARİTESİNDE 1.15 ÜZERİ POZİTİF ALAN'

Euro/dolar paritesi üzerine de değerlendirmelerde bulunan Barışık, "Euro'nun dolar karşısında güçlenmesi, özellikle Türkiye gibi Avrupa ile ticaret hacmi yüksek ülkeler için olumlu. Bizim borçlarımız genel olarak dolar, kazançlarımız Euro. Euro/dolar paritesindeki yükselişler bizim ülkemiz için olumlu. İhracatımızın büyük bir kısmı Avrupa olduğu için Euro'nun dolar karşı da değerlenmesi genel olarak bakıldığında bizim için daha pozitif algılanacak bir durum. Avrupa tarafında özellikle Almanya'da iç siyasette biraz sıkışıklık söz konusu ama harita bazında bakacak olursak 1.12, 50'lerin altına sarkmadığı sürece yukarı yönlü hareketler devam eder diye düşünüyoruz. Hatta 1.15'lerin üzerinde 1.20'lere doğru bir hareketlilik sürer diye öngörmekteyiz. Dolar endeksinde son zamanlarda gelen anlaşmalara yakınız ve daha olumlu açıklamalardan dolayı dolar endeksinde toparlanma var. Ancak bunun kalıcı olmayacağını düşünüyorum. Ayrıca her yeni faiz indirimi veya söylemlerde sertlik olursa Euro/dolar paritesinde bu Euro tarafında daha olumlu yansır. Paritede yukarı yönlü hareketleri destekleyecek zemin korunuyor. 1.15 üzeri, yakından takip edilmeli" diye konuştu.

'HİZMET SEKTÖRÜ 7 AYIN DİBİNDE, ÇİN TEŞVİKLERE YÖNELEBİLİR'

Çin'de açıklanan hizmet sektörü aktivite verisinin 51,9'dan 50,7'ye gerileyerek yedi ayın en düşük seviyesine indiğine dikkat çeken Barışık, "Veri hala 50 eşik seviyesinin üzerinde kalsa da, ciddi bir yavaşlama sinyali var. Bu tabii Çin gibi büyük bir ekonomi için çok büyük bir sorun. 51'in altına gelmesi durumunda daha fazla hareketlik başlar. Zaten bu noktaları gelirken bile aslında Çin tarafı çok hızlı şekilde tepki verdi. Bankacılık sektörüne, sanayi ve yine otomotiv sektörlerine teşvikler açıklandı. Çin otoritesi bu verileri yakından atkip ediyor. Gerekli görürse piyasaya yeni teşvikler sunacaktır diye düşünüyoruz" dedi.

'S&P'DE 5700 DİRENCİ KIRILIRSA YÜKSELİŞ TRENDİ DEVAM EDEBİLİR'

ABD borsalarında son 9 günlük yükselişin ardından gelen düzeltmeye de değinen Barışık, "S&P 5700 direncinde dinleniyor, faiz indirimleriyle trend yeniden güçlenebilir. S&P tarafında 9 günlük aralıksız bir yükseliş yaşandı. Bu, kısa vadeli bir ralliydi ve bu noktada doğal bir dinlenme, hafif kar satışları görülebilir. Ancak yükseliş trendi tamamen sona erdiğini düşünmüyorum. FED'in alacağı kararlar, faiz indirimlerinin devam etmesi ya da özellikle toplantı sonrasında soru cevap kısmında daha ılımlı yapılacak açıklamalarda genişlemeci para politikası sinyalleri verilmesi durumunda S&P yeniden yukarı yönlü bir ivme kazanabilir. Bu, mevcut dinlenme sürecinin ardından trendin devam etmesini sağlayabilir" ifadelerini kullandı.