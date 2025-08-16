FED Kripto Denetim Programını Sona Erdiriyor - Son Dakika
Ekonomi

FED Kripto Denetim Programını Sona Erdiriyor

FED Kripto Denetim Programını Sona Erdiriyor
16.08.2025 11:19
FED, kripto ve fintek denetim programını sonlandırarak standart denetim süreçlerine dönüyor.

FED, bankaların kripto para ve fintek sektörlerindeki yenilikçi faaliyetlerini takip etmek için hayata geçirdiği özel denetim programını sona erdireceğini açıkladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yapılan açıklamada, 2023'te başlatılan denetim mektubunun iptal edileceği belirtildi. Açıklamada, Fed'in bankaların kripto ve fintek alanındaki faaliyetlerini izlemek için başlattığı program kapsamında bu faaliyetler, ilgili riskler ve bankaların risk yönetimi yaklaşımları hakkında önemli bilgiler edindiği vurgulandı.

Fed, bu bilgi birikiminin ve ilgili faaliyetlerin denetiminin, standart denetim süreçlerine yeniden dahil edileceğini bildirdi.

Kaynak: DHA

10:41
