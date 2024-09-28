Fenerbahçe-Trabzonspor Kadın Futbol Maçı - Son Dakika
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Ekonomi

Fenerbahçe-Trabzonspor Kadın Futbol Maçı

Fenerbahçe ve Trabzonspor kadın futbol takımları 29 Eylül'de kritik bir maça çıkıyor.

28.09.2024 18:19
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Petrol Ofisi Grubu'nun isim ve forma göğüs sponsoru olarak desteklediği Fenerbahçe ve Trabzonspor kadın futbol takımları 29 Eylül Pazar günü karşı karşıya geliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2024-2025 sezonu 4. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Trabzonspor Petrol Ofisi kadın futbol takımları, 29 Eylül Pazar günü saat 14.00'te Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde karşı karşıya gelecek. Maç aynı zamanda Fenerbahçe TV'den de canlı izlenebilecek.

3. haftanın geride kaldığı ligde Fenerbahçe Petrol Ofisi 9 puanla liderliğini korurken Trabzonspor Petrol Ofisi 6 puanla 3. sırada bulunuyor. Her iki takım da sezonun iddialı ekipleri arasında yer alıyor. Bu nedenle bu maç, ligdeki güç dengelerini etkileyecek kritik bir mücadeleye sahne olacak.

Ligde şu ana kadar başarılı bir performans sergileyen Fenerbahçe Petrol Ofisi, Trabzonspor Petrol Ofisi karşısında da galibiyet serisine devam etmeyi hedeflerken Karadeniz ekibi, deplansmanda önemli bir galibiyete imza atarak zirveye çıkmak istiyor.

Yeni sezon öncesi şampiyonluk için kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe Petrol Ofisi, Haiti A Milli Takım oyuncusu Roselord Borgella ile Jamaika A Milli Takımı kaptanlarından Konya Plummer'ı renklerine bağladı. Yeni bir yapılanmayla 18 transferle sezona başlayan Trabzonspor Petrol Ofisi'nin ise kadrosuna katılan yeni isimler arasında Gaziantep ALG Spor'dan Müzeyyen Dilek Özbiler ve İspanya'nın Deportivo Alaves Kulübü'nden Vanesa Santana ön plana çıkıyor. Aynı zamanda Fenerbahçe Petrol Ofisi'nden Ece Türkoğlu ve Trabzonspor Petrol Ofisi'den Özbek forvet Diyorakhon Khabibullaeva 4 golle ligdeki Gol Kraliçeliği listesinde zirveyi paylaşıyor.

Hem sahada futbol severleri bekleyen heyecan dolu mücadele hem de iki takımın ligdeki hedefleri açısından bu maç, sezonun en önemli karşılaşmalarından biri olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Fenerbahçe-Trabzonspor Kadın Futbol Maçı - Son Dakika

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