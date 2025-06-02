Finansal Okuryazarlık Günü'nde Gençlere Tavsiyeler - Son Dakika
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Ekonomi

Finansal Okuryazarlık Günü'nde Gençlere Tavsiyeler

Finansal Okuryazarlık Günü\'nde Gençlere Tavsiyeler
02.06.2025 11:29
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İlker Bayraktar, genç yatırımcılara kariyer önerilerini ve piyasaların dinamiklerini anlattı.

BULLS Yatırım Yurtiçi Satış Direktörü İlker Bayraktar, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi ve SERPAM iş birliğiyle düzenlenen Finansal Okuryazarlık Günü etkinliklerine konuşmacı olarak katıldı. Rektörlük Binası Mavi Salon'da 'TEORİ & PRATİK: Hayatın İçinden Finans' başlıklı söyleşide konuşan Bayraktar, sermaye piyasalarına ilgi duyan gençlere öneriler, pandemi sonrası yatırımcı davranışları, ekonometrik modelleme tabanlı yapay zeka destekli uygulamalar ve yazılımların sermaye piyasasındaki yükselen rolü gibi başlıklara değindi.

Moderatörlüğünü İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ebubekir Mollaahmetoğlu'nun üstlendiği söyleşide, katılımcılar finans dünyasındaki güncel gelişmeleri çok yönlü perspektiflerden değerlendirme fırsatı buldu.

İstanbul Üniversitesi Finans Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdinç Altay, finansal sistemin dönüşümüne dikkat çekerken, sektör temsilcilerinden Bulls Yatırım Yurtiçi Satış Direktörü İlker Bayraktar sermaye piyasasında kariyer hedefleyen gençlere 3 önemli öneride bulundu:

"Sermaye piyasasında görev alabilmek için gerekli olan lisans belgelerinin daha mezun olmadan alınmasının, kariyer planlamasında önemli bir adım. Üniversite 3 ya da 4'üncü sınıftayken SPK Düzey 1 lisansılarının alın. Bunun için 4 temel dersten başarılı olmak yeterlidir. SPK lisansı olan bir kişi aracı kurumda 80.000-100.000 TL brüt maaşla işe başlayabilir. Bugün bir bankada kariyerine başlayan genç, 40.000-50.000 TL brüt civarında maaş alır. Bu nedenle lisans belgesi yalnızca formalite değil, somut fayda sağlayan bir yatırım

"Ekonomi ve finans alanlarında sağlam bir teorik altyapı gereklidir. Son yıllarda ekonometrik modele dayalı yapay zeka teknikleri, piyasalarda işlem yapan algoritmik yatırım araçlarının temelini oluşturmaya başlıyor. Pandemi süreciyle birlikte değişen ve gelişen yatırımcı davranışları ile bu teknolojilere olan ilgi arttı. Yatırımcı davranışları da daha veri odaklı ve analitik hale geldi. Yapay zeka destekli modeller yatırım kararlarında daha isabetli öngörüler sunuyor. İktisat Fakülteleri müfredatındaki ekonometri teorileri bu modellerin arka planında kritik bir rol oynuyor.

"Finans sektöründe başarılı olmak yalnızca bilgiyle değil, aynı zamanda merakla da mümkündür. Bu sektör çok dinamik. Sadece Türkiye'de değil, dünyada olup biteni de yakından takip etmelisiniz. Anlık gelişmelerle yön değişen bir yapısı var. Bu yüzden gündemi takip etmekten keyif almak gerekiyor."

'PANDEMİ İLE BİRLİKTE YATIRIMCI DAVRANIŞLARI DA DEĞİŞTİ'

Pandemi sonrası dönemle birlikte yatırımcı profilinde önemli değişiklikler yaşandığını belirten Bayraktar, "Pandemi sürecinde milyonlarca yeni yatırımcı sermaye piyasalarına adım attı. Bu durum, bir 'halk arz seferberliği'ne dönüştü. Ancak finansal okuryazarlık eksikliği nedeniyle, piyasalarda yaşanan dalgalanmalar sonrası birçok yatırımcı hızla çekildi" dedi.

PORTFÖY YÖNETİMİ YÜKSELİŞTE

Son olarak sektördeki büyük bir değişime dikkat çeken Bayraktar, "Türkiye'de yaklaşık 6.000 lisanslı aracı kurum çalışanı, buna karşın yalnızca 1.000 portföy yönetim personeli bulunuyor. Avrupa ve Amerika'da bu oran tam tersidir. Son iki yılda portföy yönetimi lehine artış başladı. Pandemi sonrası yatırımcılar, alıştıkları yüksek kazançları sağlayamayınca portföy yönetimi şirketlerine yönelmeye başladı. Mevduat faizlerinin yüksekliği para piyasası fonlarını büyüttü. Profesyonellerin yönettiği fonlar, bir çok bireysel yatırımcının bireysel tercihlerine göre çok daha iyi performans gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

İstanbul Üniversitesi, Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Eğitim, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Finansal Okuryazarlık Günü'nde Gençlere Tavsiyeler - Son Dakika

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