Fındık işçilerinin "gurbet" mesaisi - Son Dakika
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Fındık işçilerinin "gurbet" mesaisi

02.08.2022 11:04
Fındık işçilerinin "gurbet" mesaisi

Fındık toplayarak ekmek paralarını kazanmak üzere Doğu ve Güneydoğu illerinden Alaplı'ya gelen Lütfü Atıkoğlu "Burada hasat 8 Ağustos'ta başlayacakmış.

Fındık toplayarak ekmek paralarını kazanmak üzere Doğu ve Güneydoğu illerinden Alaplı'ya gelen Lütfü Atıkoğlu "Burada hasat 8 Ağustos'ta başlayacakmış. Ayın 8'ini bekliyoruz" dedi.

Karadeniz bölgesinde fındık hasadının başlamasına sayılı günler kala mevsimlik tarım işçileri de fındık bölgelerine gelmeye başladı. İlk kafilenin geldiği köylerden biri de Mollabey köyü oldu. Doğu ve Güneydoğu illerinden köylere gelmeye başlayan çok sayıda mevsimlik tarım işçisi, kendileri için hazırlanan konaklama alanlarından olan Mollabey mevkisindeki Pazar alanına çadırlarını kurmaya başladı. Büyük çoğunluğu önceki gece saatlerinde kente giriş yapan işçiler, Ağustos ayının ilk haftasında başlayacak fındık sezonunun verimli geçmesini ümit ediyor.

Alaplı ilçesine bağlı Mollabey Köyünde oluşturulan konaklama alanında kadınlar sacda yufka pişirirken, gençler de çadırları kuruyor. Aile büyükleri ise alana gelen fındık üreticileri ile çalışma şartlarına ilişkin görüşme yapıyor.

Şalıurfa'dan ailesiyle Alaplı'ya 22 saatlik yolculuğun ardından gelen Lütfü Atıkoğlu, gazetecilere bu sene fındık hasadından umutlu olduğunu belirterek, bu sene yevmiyelerin iyi olduğunu söyledi.

Şanlıurfa gelen 8 yıldır Alaplı'ya geldiğini anlatan Lütfü Atıkoğlu ise, "Ben bugün İşçilerimi getirdim ve daha da gelecekler şu an yoldalar. Buraya toplam 42 hane olarak çadır kuracağız. Şu anda ise çadırlarımızın etrafına su taşmaması için topraklarla dolduruyoruz. Buraya büyüklerimiz beşe dört gibi beton dökmüş olsalar bizler rahatlıkla demirlerimizi kurar, içinde rahatlıkla otururduk. Bu şekil ise çadırların etrafına toprakla set yapıyoruz, yağmur su altından geçmemesi için, büyüklerimizden buraya biraz kulak vermelerini istiyoruz" diye konuştu. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Alaplı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fındık işçilerinin 'gurbet' mesaisi - Son Dakika

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