Fintekler KOBİ'lerin Yanında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Fintekler KOBİ'lerin Yanında

Fintekler KOBİ\'lerin Yanında
25.06.2025 14:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Octet Türkiye, 2024'te 3.500 KOBİ'ye finansmana erişim imkanı sağladı, dijital dönüşümü destekliyor.

Geleneksel bankacılık çözümlerinin dışında daha esnek ve hızlı alternatif arayışında olan KOBİ'ler için son yıllarda fintek şirketleri önemli bir destek mekanizması haline geldi. KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştıran dijital çözümler sunan Octet Türkiye, 2024 yılından bu yana 3 bin 500 KOBİ'yi yeni nesil finansal araçlarla buluşturdu.

Türkiye ekonomisinin bel kemiğini oluştururan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) için finansmana erişim hala önemli bir gündem maddesi olmaya devam ediyor. Geleneksel bankacılık sistemlerinin dışında alternatif finansal çözümlere olan ihtiyaç artarken fintek şirketlerinin bu alandaki etkisi giderek belirginleşiyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de fintek yatırımları 2024'te yeniden yükselişini sürdürüyor. Türkiye'de 901 fintek girişiminden 731'i aktif olarak faaliyet gösteriyor. 89 lisanslı ödeme kuruluşunun hizmet verdiği bu yapı içinde, özellikle KOBİ'lere odaklanan oyuncuların sayısı artıyor.

Fintekler, KOBİ ekonomisini dönüştürüyor

KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştıran dijital çözümler sunan Octet Türkiye, CEO'su Derya Ekemen Fidan, sektörde KOBİ'lerin artan ağırlığını değerlendirdi. Ekemen Fidan, "KOBİ'lerin dijitalleşme yolculuğunda en büyük ihtiyaç, sürdürülebilir bir likidite yönetimi ve hızlı tahsilat imkanı. Fintek çözümleri, tam da bu ihtiyaca cevap veriyor. 2024 yılından bu yana 3.500 KOBİ'ye ulaşmamız KOBİ'lerin dijital dönüşüme verdiği önemi gösteriyor. Octet Türkiye olarak, KOBİ segmentine sunduğumuz çözümleri her geçen gün geliştiriyor, onların ihtiyaçlarına göre çeşitlendiriyoruz. Artık KOBİ'ler için finansmana erişim yalnızca bir banka kredisi değil; DBS, Tedarikçi Finansmanı, ticari kartlarla ödeme vadelerini uzatma gibi çoklu dijital araçlarla mümkün hale geliyor" dedi.

Dijitalleşme yatırımlarının geri dönüşüyle birlikte Türkiye'de faaliyet gösteren KOBİ'lerin davranış kalıplarını değişmeye başladığını aktaran Ekemen Fidan, "Özellikle gıda, kimya, tarım ve otomotiv gibi sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ'ler, tahsilatlarını dijital platformlar üzerinden yönetmeye yöneldi. Ayrıca tek çekim ve 6 taksitli işlemler toplam işlem hacminin neredeyse yarısını oluşturuyor. Bu veriler, KOBİ'lerin nakit akışlarını yönetme biçimlerinin çeşitlendiğini ve vade yönetiminin artık dijital kanallar üzerinden yapıldığını gösteriyor.

"Müşterilerimize yalnızca çözüm değil, karar desteği sunuyoruz"

Ekemen Fidan sözlerine şöyle davam etti: "Sektör analizlerine göre, fintek çözümlerinin yalnızca bir yazılım ya da işlem aracı olmaktan çıkarak, şirketlerin stratejik karar alma süreçlerine etki eden birer yapı haline geldiği görülüyor. Özellikle yapay zeka destekli ödeme sistemleri ve dijital onboarding süreçleri, sadece operasyonel hız değil, karar süreçlerinde de fark oluşturuyor. KOBİ'ler artık hem tahsilatlarını hem ödemelerini veriye dayalı şekilde yönetmek istiyor. Fintekler bu davranış değişimini destekleyen teknolojik altyapıyı sağlıyor. Biz de bu süreçte müşterilerimize yalnızca çözüm değil, karar desteği sunuyoruz."

Türkiye'deki regülasyon yapısının son yıllarda fintek yatırımlarını destekleyici yönde evrildiğine işaret eden Ekemen Fidan, "Özellikle açık bankacılık, dijital onboarding ve alternatif finansman araçlarının yasal zemine oturtulması, finteklerin KOBİ'lere sunduğu hizmetlerin ölçeğini büyütüyor. Ancak bu alanda hala veri güvenliği, şeffaflık ve finansal okuryazarlık gibi konularda yapılması gerekenler var. Yapay zeka tabanlı karar sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte finteklerin sadece ödeme sağlayıcısı değil, stratejik danışmanlık sunan yapılar haline gelmesi bekleniyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Dijital Dönüşüm, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Finans, Fintek, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fintekler KOBİ'lerin Yanında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’in iki ilçesinde orman yangını çıktı İzmir'in iki ilçesinde orman yangını çıktı
Trump: İran’ın nükleer tesislerine saldırarak savaşı durdurmak büyük bir gurur Trump: İran'ın nükleer tesislerine saldırarak savaşı durdurmak büyük bir gurur
4 arkadaş eşleriyle ürettikleri arı sütünü kilosu 45 bin liradan satıyor 4 arkadaş eşleriyle ürettikleri arı sütünü kilosu 45 bin liradan satıyor
Zabıta personeli kendini başından vurdu, belediye başkanı kolundan yaralandı Zabıta personeli kendini başından vurdu, belediye başkanı kolundan yaralandı
Donald Trump: Çin, İran’dan petrol almaya devam edebilir Donald Trump: Çin, İran'dan petrol almaya devam edebilir
Borsa İstanbul günü yüzde 3 yükselişle kapattı Borsa İstanbul günü yüzde 3 yükselişle kapattı
Beşiktaş’tan Tolisso hamlesi Beşiktaş'tan Tolisso hamlesi
Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı: Tezgah benim Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı: Tezgah benim
Tartıştığı kadın sürücülere silah çekti: İnin lan aşağıya Tartıştığı kadın sürücülere silah çekti: İnin lan aşağıya
Dursun Özbek’ten ayrılığa veto Dursun Özbek'ten ayrılığa veto
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Eğer Siyonist rejim ateşkesi ihlal etmezse, İran da ihlal etmeyecektir İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Eğer Siyonist rejim ateşkesi ihlal etmezse, İran da ihlal etmeyecektir

13:31
Yunanistan, Türkiye korkusundan dolayı silahlanma rekoru kırdı
Yunanistan, Türkiye korkusundan dolayı silahlanma rekoru kırdı
13:17
İsrail askerlerine kanlı pusu Keskin nişancı tek tek avladı
İsrail askerlerine kanlı pusu! Keskin nişancı tek tek avladı
12:27
7 yıldır kayıp olan kadının eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
7 yıldır kayıp olan kadının eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
22:39
Fenerbahçe ile anılan Neymar imzayı attı
Fenerbahçe ile anılan Neymar imzayı attı
22:28
Potanın Perileri uzatmalarda yıkıldı
Potanın Perileri uzatmalarda yıkıldı
22:16
Galatasaray’ın 5 yıldızlı forması 406 yıllık Manneken Pis heykeline giydirildi
Galatasaray'ın 5 yıldızlı forması 406 yıllık Manneken Pis heykeline giydirildi
22:10
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, iptal edilen seferleri tek tek açıkladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, iptal edilen seferleri tek tek açıkladı
21:58
Lyon, borçları nedeniyle küme düşürüldü
Lyon, borçları nedeniyle küme düşürüldü
21:45
Eşinin öldürdüğü Gözde’nin davasında sanığa indirimsiz hapis istemi
Eşinin öldürdüğü Gözde'nin davasında sanığa indirimsiz hapis istemi
21:40
Trabzonsporlu Sikan’dan Fatih Tekke’ye sert eleştiri: Tercihlerini anlamıyorum
Trabzonsporlu Sikan'dan Fatih Tekke'ye sert eleştiri: Tercihlerini anlamıyorum
21:17
Gareth Bale, doğduğu şehrin takımını satın almak istiyor
Gareth Bale, doğduğu şehrin takımını satın almak istiyor
21:06
Çanakkale Boğazı’nda tanker arızası Trafiğe kapatıldı
Çanakkale Boğazı'nda tanker arızası! Trafiğe kapatıldı
21:00
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Eğer Siyonist rejim ateşkesi ihlal etmezse, İran da ihlal etmeyecektir
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Eğer Siyonist rejim ateşkesi ihlal etmezse, İran da ihlal etmeyecektir
20:55
Dursun Özbek’ten ayrılığa veto
Dursun Özbek'ten ayrılığa veto
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2025 16:16:48. #7.12#
SON DAKİKA: Fintekler KOBİ'lerin Yanında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.