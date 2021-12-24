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FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, kurum açısından 2021 yılını değerlendirdi - Son Dakika

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, kurum açısından 2021 yılını değerlendirdi

24.12.2021 13:00

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, Birliğin her geçen gün büyüyen, katma değer üreten, istihdam sağlayan ve ihracat girdisini artıran bir kurum olduğunu söyledi.

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, Birliğin her geçen gün büyüyen, katma değer üreten, istihdam sağlayan ve ihracat girdisini artıran bir kurum olduğunu söyledi.

Bayraktar, Entegre Fındık İşleme Tesisleri AŞ'de düzenlediği basın toplantısında, Birlik özelinde 2021 yılını değerlendirdi.

FİSKOBİRLİK'in her geçen yıl daha da büyüdüğünü ifade eden Bayraktar, kurumun özellikle Giresun'a istihdam anlamında katkı sağladığını belirtti.

Bayraktar, bu yıl tüm bölgelerde fındık alımı yaptıklarını, şu an itibarıyla fındık alımlarında geçen yılı yakaladıklarını dile getirdi.

Kovid-19 salgınının tüm dünyayı etkilediğine işaret eden Bayraktar, "FİSKOBİRLİK bu pandemi sürecinden daha çok güçlenerek çıktı. Tabii bir kısım sıkıntılar yaşadık, ekonomik dalgalanmalar hepimizi etkiledi ama tüm ekibime teşekkür ediyorum, gayretli çalıştılar ve bu yıl FİSKOBİRLİK'in tekrar büyüdüğü bir yıl oldu." dedi.

Bayraktar, bu yıl ihracatlarının geçen yıla göre üç kat arttığına dikkati çekerek, "7,5 milyon dolarlık ihracatımız var, yani 100 milyon lira ihracatımız olmuş. '100 milyon lira FİSKOBİRLİK için çok olmayabilir.' diyebilirsiniz ama yeni başlayan bir kurum için geçen yıla göre üç kat büyümüşüz. Dolayısıyla bu aslında FİSKOBİRLİK'in dünyada marka değerinin devam ettiğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Birlik bünyesindeki EFİT AŞ'nin cirosunun bu yıl 585 milyon lirayı bulduğunu söyleyen Bayraktar, "Dile kolay çünkü daha 3-5 yıl önce 'EFİT AŞ açıldı mı, kapandı mı?' konusu dile getiriliyordu. Ciromuz geçen yıla göre yüzde 54 büyümüş." diye konuştu.

Bayraktar, FİSKOBİRLİK'in her açıdan büyüdüğü bir yıl yaşadıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Entegre tesisine daha bir hafta önce ek istihdam gerekti ve 15 kişi aldık. Şunu net söylemekte fayda görüyorum, FİSKOBİRLİK her geçen gün büyüyen, bu ülkeye katma değer üreten, ihracat girdisini artıran ve istihdam sağlayan bir kurum konumunda. Bizim şu anda üreticiye, SGK'ye ve Maliye'ye bir kuruş borcumuz yok."

Geçen yıla göre daha iyi bir fındık alım sezonu geçirdiklerini belirten Bayraktar, şöyle dedi:

"Tabii doların inmesi, çıkması herkesi etkilemiştir ama biz elhamdülillah bu sene ihracat bağlantılarımız vardı, yurt dışı bağlantılarımız vardı. Şu anda bizim için ciddi bir sıkıntı görünmüyor ama tabii bu süreci yönetmek kolay değil, fiyat bir oraya çıktı, bir buraya indi yani 38'de yakalansanız 25'e indi diyelim 13 lira zarar, hakikaten zor bir süreç. Biz biraz tedbirli gitmiştik, yüksek rakamlardaki süreçte milletin beklentisi çok fazla fındığı bozduran olmamıştı, yükselince herkes bir beklentiye girer, dolayısıyla yüksek rakamlardan çok fazla fındık bozduran olmamıştı."

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, kurum açısından 2021 yılını değerlendirdi
FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, kurum açısından 2021 yılını değerlendirdi
FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, kurum açısından 2021 yılını değerlendirdi

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İstihdam, İhracat, Fındık, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, kurum açısından 2021 yılını değerlendirdi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, kurum açısından 2021 yılını değerlendirdi - Son Dakika
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