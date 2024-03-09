Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, bugün Türkiye'yle ilgili raporunu yayınladı. Raporda Türkiye'nin kredi notu yükseltilirken, not görünümü de pozitife çekildi. 12 yıl sonra gelen bu not artışıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken bir değerlendirme geldi.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bakan Şimşek, "Uyguladığımız programın somut sonuçları ülke kredi notumuza da yansıdı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, bu başarıya kayıtsız kalmayarak kredi notumuzu bir kademe yükseltirken, görünümümüzü pozitife çevirdi. Pozitif görünüm önümüzdeki dönemde not artışının süreceğine işaret ediyor. 12 yıl sonra gelen bu not artışında, Türkiye'nin uluslararası normlara uyan, kural bazlı ve öngörülebilir politikaları etkili oldu" ifadelerini kullandı.
Açıklamasının devamında ekonomideki olumlu gelişmelerin devam edeceğinin sinyalini veren Bakan Şimşek, "Makro-finansal istikrarın daha da güçlenmesiyle böyle olumlu gelişmeler artarak devam edecek. Yılın ikinci yarısında dezenflasyon, daralan cari açık ve bütçe disiplini sayesinde makro finansal istikrar daha da pekişecek ve kredi notumuz yükselecektir" dedi.
İşte Bakan Şimşek'in o paylaşımı;
Son Dakika › Ekonomi › 12 yıl sonra bir ilk! Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine Bakan Şimşek'ten ilk yorum - Son Dakika
Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliğin sürüyor olması ve teknoloji hisselerindeki düşüşlerle bu hafta karışık bir seyir izlenirken gözler bu ülkenin gelecek hafta salı günü açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.
Zonguldak'ta her hafta kurulan halk pazarında fiyatlar uygun olunca vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi. Sabah saatlerinden itibaren pazara gelen vatandaşlar, en uygun ve en ucuz ürünleri alabilmek için mücadele etti. Salatalık, havuç, marul, biber, domates, patlıcan, patates, soğan, elma, ıspanak ve portakal gibi ürünler uygun fiyatlarıyla dikkat çekti.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde gelinlik üretimi yapan bir firma, yaklaşık 8 bin kozadan sembolik bir gelinlik tasarladı. Firma, ipekböcekçiliği üretimini yapılan ilçeye dikkat çekmek amacıyla bu tasarımı gerçekleştirdi. Gelinlik, düzenlenecek olan bir defilede sergilenecek ve talep olması durumunda seri üretime geçilebilecek.
Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB), 70. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Ankara'da bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, veteriner hekimliğinde yaşanan sorunlar, hayvan sağlığına ve toplum sağlığına etkileri, TVHB'nin çalışmaları, hayvan hakları ve sahipsiz hayvan popülasyonu sorunu gibi konular ele alındı. TVHB Başkanı Murat Arslan, veteriner hekimliğin Türkiye'de stratejik bir meslek olduğunu vurgulayarak, gelecekte salgınlar, gıda kıtlığı, antibiyotik direnci gibi küresel sorunlarla daha fazla karşılaşılacağını belirtti ve yetkilileri uyardı. Ayrıca, veteriner hekimlerin Cumhuriyet döneminde önemli katkılar sağladığına dikkat çekildi.
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyet gösteren Eskişehir'in Mahmudiye ilçesindeki Anadolu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen Anadolu merinosunda, ikizlik oranı yüksek 'elit sürü' sayesinde 2027 yılındaki doğum sezonuyla beraber 4 bin 500 kuzuya ulaşılması hedefleniyor.
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü tarafından düzenlenen 'Uluslararası Anadolu Maliye Kongresi' Anadolu Üniversitesi İİBF Prof. Dr. İhsan Erkul Konferans Salonunda başladı. Kongreye, akademisyenler, öğrenciler ve sektör temsilcileri katıldı. Kongre, maliye alanındaki güncel konuların tartışılacağı bir platform sağlamayı hedefliyor.
Adıyaman'ın Koru köyünde yapılması planlanan taş ocağına karşı köylülerin tepkisi devam ediyor. Köylüler, taş ocağının doğaya zarar vereceğini ve su kaynaklarının kirleneceğini savunarak protesto gösterisi düzenledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (7)