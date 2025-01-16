FOLKART İkinci Sürdürülebilirlik Raporu'nu Yayınladı - Son Dakika
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Ekonomi

FOLKART İkinci Sürdürülebilirlik Raporu'nu Yayınladı

FOLKART İkinci Sürdürülebilirlik Raporu\'nu Yayınladı

Folkart, 2'nci Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımlayarak enerji verimliliği, karbon salınımı, su tasarrufu gibi konulara özel önem verdiğini açıkladı. Rapor, 108 sayfadan oluşuyor ve sürdürülebilirlik hedeflerinin gerçekleşme durumlarına yer veriyor.

16.01.2025 11:18  Güncelleme: 11:19
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FOLKART, 2'nci Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı. İkinci Sürdürülebilirlik Raporu'nda belirlenen hedefler ve bu hedeflerin gerçekleşme durumlarına yer verildi. Folkart Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ayetullah Mutlu, her projede enerji verimliliği, karbon salınımı, su tasarrufu, atık yönetimi ve geri dönüşüm konularına özel önem verdiklerini belirtti.

Folkart, toplam 108 sayfadan oluşan 2'nci Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı. Folkart'ın Sürdürülebilirlik alanında gerçekleştirdiği çalışmalara yer verilen rapor, 9 bölüm ve 43 alt maddeden oluşuyor. Folkart'ın ikinci Sürdürülebilirlik Raporu'nda belirlenen hedefler ve bu hedeflerin gerçekleşme durumlarına yer verildi. Folkart Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ayetullah Mutlu, raporla ilgili açıklama yaptı. Sürdürülebilirlik konusunda 2'ncisi hazırlanan raporun, 2023 yılını kapsayan ve 2024 yılı içerisinde hazırlanarak aynı yılın 4'üncü çeyreğinde yayımlandığına dikkat çekti. Saya Holding ve bünyesindeki şirketler olarak 'Sürdürülebilir Güçlü Gelecek' mottosuyla çalıştıklarını anlatan Mutlu, önümüzdeki yıldan itibaren her yıl bir önceki yılın 'Sürdürülebilirlik Raporları'nı yayımlayacaklarını ve gelişim hedefleri ile her geçen yıl daha sürdürülebilir yaklaşımları hayata geçirmeyi bir kültür haline getireceklerini ifade etti.

GELECEK NESİLLERE MİRAS

Hayata geçirdiği projelerle İzmir'i çekim merkezi haline getirerek, sürdürülebilir ve çevreci sosyal donatılar inşa ettiklerini ifade eden Ayetullah Mutlu, her projede enerji verimliliği, karbon salınımı, su tasarrufu, atık yönetimi ve geri dönüşüm konularına özel önem verdiklerini belirtti. Son yıllarda kendini daha fazla hissettiren iklimsel ve çevresel değişimlerin 'sürdürülebilirlik' anlayışını öne çıkardığını anlatan Mutlu şöyle konuştu: "Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu (WCED) sürdürülebilirliği 'Günümüz insanının ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama imkanını yok etmeden gidermek' şeklinde ifade etmekte. Biz de iş süreçlerimizi yönetirken bu anlayışı uygulamak ve bu ince çizgiye dikkat edip gelecek nesilleri düşünmek, onları gözetmek durumundayız. Gelecek nesillere dünyamızı en iyi şekilde miras bırakmalıyız."

ÇEVREYE DUYARLI

Sürdürülebilir enerji kullanımı ve sıfır atık hedefine ulaşmak için önemli adımlar attıklarının altını çizen Mutlu çevreye duyarlılıklarını vurguladı. Mutlu, "Folkart olarak tüm projelerimizde, doğal kaynakları koruma, yerel malzeme kullanımı ve atıkları minimize etme stratejilerimizi hayata geçirdik. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığımız yatırımlar sayesinde hem çevreye duyarlı bir işletme olduk hem de maliyetlerimizi düşürdük" dedi. Ofislerde kağıt kullanımını minimize edip yazışmaları dijital ortama taşıdıklarını ifade eden Mutlu, "Atık sularımızı arıtarak bahçelerin sulanmasında kullanırken, inşaat sırasında çıkan toprağı da ayrıştırarak peyzaj çalışmaları ve çevre düzenlemesinde kullanılıyoruz. Şantiyelerde kurduğumuz güneş enerji sistemleri ile tükettiğimiz enerjimizin yaklaşık yüzde 22'lik kısmını güneşten elde ediyoruz. Tüm bunları inşaat sürecinde değil inşaat sonrasında da sürdürülebilir kılıyoruz. Sadece birkaç örneğini verdiğim bu uygulamalar çevreye verdiğimiz önemi göstermekte" diye konuştu. Mutlu, çevresel faaliyetlere ilaveten insan kaynakları faaliyetleri, eğitim, sanat ve spor alanındaki projelerle ile de daha sürdürülebilir bir toplum için, çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Folkart'ın sürdürülebilirlik raporuna internet adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Enerji, Finans, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi FOLKART İkinci Sürdürülebilirlik Raporu'nu Yayınladı - Son Dakika

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