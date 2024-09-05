Foodfest Antalya\'da Tropikal Meyve Hasadı Yapıldı

Ekonomi

Muhittin Böcek: " Alanya'mızda verimli topraklarda 38 tropikal meyve üretimi yapılıyor"

Foodfest Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali kapsamında avokado ve mango hasadı yapıldı

ANTALYA - Antalya'da düzenlenecek olan Foodfest Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali kapsamında tropik meyve hasatı yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Alanya'mızda verimli topraklarda 38 tropikal meyve üretimi yapılıyor. 20'si ise burada adaptasyonu sağlanmış olarak üretim yapılmakta" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından "Gelecek Antalya" mottosuyla 6-8 Eylül tarihleri arasında bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek Foodfest Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali kapsamında Alanya'nın Toslak Mahallesi'nde avokado ve mango hasadı gerçekleştirildi. Hasada Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, siyasi parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş kaldı.

Muhittin Böcek: "Alanya'mız verimli topraklarda sahip bir yer"

Hasat öncesi konuşma yapan Antalya Büyükşehir Belediye Muhittin Böcek, Antalya'nın en güzel ilçelerinden Alanya'da olduklarını belirterek, "2019 yılında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum süreçte, Antalya'mızda iki festival vardı: Birisi piyano festivali, diğeri Altın Portakal'dı. Dedim ki, burası Antalya; Ata'mızın hiç şüphesiz ki dünyanın en güzel yeri. Güzel Antalya'mız, kültür ve sanatın da dahil olması gereken bir yer. Aynı zamanda bir taraftan turizm de önemli, 700 bin yatak kapasitesi olan ve yılda yaklaşık 16 milyonun üzerinde yabancı konuk gelen ve 10 milyon da yurt içinden misafir eden bir ilimiz. Ama bunun yanında, tabii ki verimli topraklarımız da var. Alanya'da olduğu gibi, Antalya'mız çok özel bir yer. Düşündüm ki, gastronomi anlamında bir festival yapılması gerektiğine, bunun bir ihtiyaç olduğuna inandım ve bu düşüncemi arkadaşlarımla paylaştım. Sivil toplum örgütlerimizle de bu konuyu görüştüm. Sonuç olarak Antalya'da birinci festivalimizi başlattık. Her geçen yılın, bir öncekinden daha iyi olacağını söyledik. İkincisini de Antalya'mıza dair bir türküsü olan Mor Üzüm Festivali ile gerçekleştirdik. Gündoğmuş ilçemize giderek orada üzüm hasadını yaptık. Bu sene de güzel ilçemiz Alanya'da, çok kıymetli belediye başkanımızla istişare halinde çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bugün burada üreticilerimizle birlikte avokado hasadını yapacağız. Bunun yanında, Alanya'mızda verimli topraklarda 38 tropikal meyve üretimi yapılıyor. 20'si ise burada adaptasyonu sağlanmış olarak üretim yapılmakta. Bugün de burada bizi yalnız bırakmayan, bu ev sahipliğini yapan Osman başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Osman Tarık Özçelik: "Hedefim Alanya'nın turizmini ve tarımını en yüksek seviyelere getirmek"

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ise, "Ben belediye başkanlığına adaylığımı koyduğumda, seçimi kazandıktan sonra hedefimin Alanya'nın turizmini ve tarımını en yüksek seviyelere getirmek olduğunu düşünmüştüm. Planlamıştım ve bu çerçevede de sizin bana vermiş olduğunuz destekle bunu fazlasıyla ve daha kısa zamanda başaracağımıza inanıyorum. Sizin bu hasadı bu defa Alanya'da yapalım, Alanya'mızı daha hızlı koşturalım dediğiniz anda, bildiğiniz üzere, uzun süre düşündüm ki bu toplamda bir saniyeydi. Sağ olun, sayenizde Alanya'nın tanıtımına, buradaki arkadaşlarımızla beraber katkıda bulunacağız. Bu konudaki emeğiniz ve desteğiniz için de size, herkesin önünde, teşekkür ederim" diye konuştu.

Konuşmalarının ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, üreticilerle beraber avokado ve mango hasatı yaptı.