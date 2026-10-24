FSMVÜ çalıştayında insani diplomasi raporunun yıl sonuna kadar hazırlanması planlandı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) ev sahipliğinde, sivil toplum kuruluşlarının (STK) insani diplomasi alanındaki faaliyetlerinin geliştirilmesi ve kamu kurumlarıyla işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla "STK'larda İnsani Diplomasi Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Haliç Yerleşkesi'nde düzenlenen çalıştayda, insani diplomasinin temel ilkeleri, sivil toplum kuruluşlarının uluslararası alandaki rolü, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve ortak çalışma mekanizmalarının oluşturulması konuları ele alındı.

Çalıştayın açılışında FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek, Cihannüma Derneği Başkanı Selim Cerrah, Filistin'e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Özcan Aygün ve Dışişleri Bakanlığı Kalkınma İş Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fatih Uğurlu konuşma yaptı.

Programda, "STK'ların yurt dışındaki insani diplomasi faaliyetleri ve sivil diplomatların yetiştirilmesi", "finansal ve kurumsal sürdürülebilirlik", "kamu kurumlarıyla işbirliği ve koordinasyon" ile "insani diplomasi aktörlerinin uluslararası alanda tanınması ve korunması" olmak üzere dört ana başlık değerlendirildi.

Çalıştay kapsamında, mevcut uygulamalardaki sorunların ve risklerin belirlenmesi, stratejik hedeflerin geliştirilmesi, kısa, orta ve uzun vadeli politika önerilerinin oluşturulması üzerinde duruldu.

Çalıştayda ele alınan konulara ilişkin değerlendirme ve politika önerilerini içeren raporun yıl sonuna kadar tamamlanarak, kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

Çalıştay, sivil toplum kuruluşlarının saha deneyimi ile kamu kurumlarının ve üniversitelerin kurumsal birikiminin bir araya getirilmesi, insani diplomasi alanında koordinasyonun güçlendirilmesi ve sürdürülebilir faaliyetlere yönelik politika önerilerinin geliştirilmesi amacıyla yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.

"İnsani diplomasinin başarısı insanların hayatındaki iyileşmeyle ölçülmeli"

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen FSMVÜ Rektörü Şimşek, üniversitenin 555 yıllık ilim ve vakıf geleneğinin mirasını taşıdığını ve bunun temelinde, bilginin insanlığın yararına kullanılması, adaletin gözetilmesi ve ihtiyaç sahiplerinin desteklenmesi anlayışının bulunduğunu belirtti.

Şimşek, siyasi ve ekonomik güç dengelerinin yeniden şekillendiği, savaşların, zorunlu göçlerin ve insani krizlerin derinleştiği bir dönemde insan hayatını ve onurunu korumanın, uluslararası düzenin temel sorumluluklarından biri olduğunu vurguladı.

İnsanların temel haklardan mahrum kaldığı ve güven içinde yaşayamadığı bir ortamda gerçek başarıdan söz edilemeyeceğine değinen Şimşek, özellikle Gazze'de yaşananların, uluslararası hukukun ve insan haklarını korumakla görevli kurumların etkinliğinin sorgulanmasına neden olduğunu kaydetti.

İnsani diplomasi faaliyetlerinde elde edilen sonuçların önemine dikkati çeken Şimşek, başarının gerçekleştirilen faaliyetlerin sayısıyla değil, insanların hayatında meydana getirilen iyileşmeyle değerlendirilmesi gerektiğini aktardı.

Şimşek, STK'ların saha deneyimi ile üniversitelerin bilimsel birikiminin bir araya getirilmesinin, insani yardım faaliyetlerinin daha doğru planlanmasına ve kalıcı sonuçlar elde edilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

İnsani yardım faaliyetlerinde hukuki altyapının önemine işaret edildi

Dışişleri Bakanlığı Kalkınma İş Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Uğurlu da insani yardım faaliyetlerinin yalnızca ihtiyaç duyulan malzemelerin bir bölgeden başka bir bölgeye ulaştırılmasından ibaret olmadığına dikkati çekti.

İnsani diplomasinin uluslararası işbirliği ve sahada yürütülen çalışmalarla anlam kazandığını ifade eden Uğurlu, faaliyetlerin iyi niyetin yanı sıra hukuki bir temele dayanması gerektiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Özcan Aygün, Türkiye'de toplumsal dayanışma kültürünün köklü bir geçmişe sahip olduğunu ve bu anlayışın, sivil toplum kuruluşları aracılığıyla sürdürüldüğünü belirtti.

Kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğinin önemine değinen Aygün, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin, yardımların ihtiyaç sahiplerine zamanında ve adil biçimde ulaştırılması ile insan onurunun korunması açısından önemli deneyimler kazandırdığını ifade etti.