FTI Group'un iflası Manavgat'ı etkilememesi için MATSO çalışmalar yapıyor - Son Dakika
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Ekonomi

FTI Group'un iflası Manavgat'ı etkilememesi için MATSO çalışmalar yapıyor

Almanya'nın en büyük tur operatörlerinden biri olan FTI Group'un iflas etmesi, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası'nı harekete geçirdi. MATSO, üyelerinin süreci en az hasarla atlatması için çalışmalar yapıyor ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na rapor iletti. FTI'nın Türkiye'ye yılda 1 milyondan fazla turist getirdiği ve bu durumun bölge turizmine olumsuz etkileri olacağı belirtiliyor. MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, bölgedeki turizmcilerin ve üyelerin süreci en az hasarla atlatması için çaba sarf ettiklerini ve krizin en az zararla atlatılması temennisinde bulundu.

12.06.2024 11:38
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Almanya'nın en büyük üç büyük tur operatöründen biri olan FTI Group'un iflas etmesinin ardından Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), durumun Manavgat'ı etkilememesi ve üyelerinin süreci en az hasarla atlatması için çalışmalar gerçekleştiriyor. Konuyla ilgili rapor hazırlayan MATSO, raporu Kültür ve Turizm Bakanlığı'na iletti.

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat- Side turizm destinasyonunda faaliyet gösteren ve FTİ ile çalışan konaklama tesisleri ve işletmeleri de olumsuz etkilediğini belirterek, bölgeye en fazla turistin Alman pazarından geldiğini hatırlattı. Şirketin ülke ve bölgeye önemli ölçüde turist getirdiğini söyleyen Başkan Güngör, "Alman turistleri ülkemize getiren ana operatörlerden biri konumundaydı. Yaşanan olumsuzluğun bölge ve ülke turizmine olumsuz etkileri olacaktır" dedi.

FTI'nın Türkiye'ye yılda 1 milyondan fazla turist getiren bir tur şirketi olduğunu kaydeden Başkan Güngör, bunun 400 bin civarının Antalya'ya, Antalya'nın üçte birinin ise Manavgat'a geldiğini ifade etti.

Turizm sezonu başlarken rezervasyonların çok iyi olması sebebiyle bölge olarak çok mutlu olduklarını anlatan Başkan Güngör, Turizm sezonunun yoğun döneme girdiği günlerde böyle bir şeyin yaşanmasının son derece üzücü olduğunu ve bölge turizmine negatif etkileri olacağını söyledi.

Turizmcilerin ve MATSO üyelerinin süreci en az hasarla atmaları için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade eden Başkan Güngör, "Bu krizin bölgedeki üyelerimizi ve turizmcilerimizi ne kadar etkilediğini tespit etmeye çalışıyoruz. MATSO olarak hem üyelerimizin hem de sektörün zarar görmemesi için konuyla ilgili yakından ilgileniyoruz. Manavgat iş dünyası ve turizm sektörü olarak, temennimiz bölgemizin bu krizi en az hasarla atlatmasıdır" dedi.

MATSO olarak turizmciler ile sık sık görüşerek konuyu değerlendirdiklerini anlatan Başkan Güngör, "FTI Alman turistleri ülkemize ve bölgemize getiren ana operatörlerden biri konumundaydı. Önceliğimiz sezon içerisinde yaşanabilecek olumsuz gelişmeleri tersine çevirmek ve tatil planları yapan Almanların bu sezon buraya gelmelerini sağlamak. Üyelerimizin bu süreci daha az hasarla atlatabilmeleri için var gücümüzle çaba gösteriyoruz. Konuyla ilgili üyelerimizden aldığımız bilgiler doğrultusunda hazırladığımız raporlar ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) aracılığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'na girişimde bulunduk" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi FTI Group'un iflası Manavgat'ı etkilememesi için MATSO çalışmalar yapıyor - Son Dakika

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