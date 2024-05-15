GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan ve yönetimi Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan ve yönetimi Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu ziyaret etti

GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan ve yönetimi Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu\'nu ziyaret etti

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan ve yönetim kurulu üyeleri, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette halı sektörü ve Gaziantep'in ekonomisi değerlendirildi.

15.05.2024 17:35  Güncelleme: 17:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan ve yönetim kurulu üyeleri, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kent gündeminin yanı sıra halı sektörünün de masaya yatırıldığı ziyarette Başkan Zeynal Abidin Kaplan yürüttükleri çalışmalarla ilgili Başkan Tahmazoğlu'na bilgi verdi. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu halı sektörünün Gaziantep sanayisinin lokomotifi ve ülkenin gururu olduğunu ifade ederek teşekkür etti.

31 Mart 2024 yerel seçimlerin ardından yeniden Şahinbey Belediye Başkanlığı görevine seçilen Mehmet Tahmazoğlu'nu ziyaret eden GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Tahmazoğlu'na yeni dönemde başarılar dilerken ülke ve kent gündemini de değerlendirdiler. Halı sektörünün sürdürülebilir ihracatın gerçekleşmesi yönündeki çalışmaları hakkında bilgiler veren GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, Gaziantep'te halı sektörünün yaklaşık 60 bin kişiyi istihdam eden bir sektör olduğunu ve bu sektörden direk veya dolaylı yollardan yüzbinlerce insanın geçimini sağladığını ifade etti.

GAHİB'in uluslararası tanıtım çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade eden Başkan Mehmet Tahmazdğlu da özellikle geçtiğimiz yıl İstanbul'da gerçekleştirilen CHF Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı'nın açılışına katıldığını ve başarılı gecen fuarın Türkiye ekonomisine olumlu katkılar sağladığını ifade ederek fuarın gerçekleşmesi için büyük çabalar sarf eden GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan ve yönetim kurulu üyelerini kutladı.

Ziyaret sonrası GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan üzerinde Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun fotoğrafının yer aldığı özel tasarlanmış bir halı takdim etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güneydoğu Anadolu, Gaziantep, Şahinbey, İhracat, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan ve yönetimi Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:19 “Oy verir misiniz“ diye soruldu Ağıralioğlu’nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket "Oy verir misiniz?" diye soruldu! Ağıralioğlu'nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket
10:09 Emniyeti sarsan sorular Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış aday yüzünden kaybettik“ diyerek 2 ili işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
07:18 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı
11:00 ABD’de satılık köy Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor
10:52 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu
10:46 DolarTL 32,22 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL 32,22 seviyesinden işlem görüyor
10:10 Bomba iddia Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş’a transfer oluyor Bomba iddia! Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'a transfer oluyor
10:01 Polisten uyuşturucu isterken yakayı ele veren Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ından ilk paylaşım Polisten uyuşturucu isterken yakayı ele veren Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ından ilk paylaşım
10:01 Beşiktaş’ta yeni teknik direktör kim olacak İşte ağır basan isim Beşiktaş'ta yeni teknik direktör kim olacak? İşte ağır basan isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 11:11:48. #1.11#
SON DAKİKA: GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan ve yönetimi Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement