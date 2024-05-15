GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan ve yönetimi Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu\'nu ziyaret etti

Ekonomi

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan ve yönetim kurulu üyeleri, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kent gündeminin yanı sıra halı sektörünün de masaya yatırıldığı ziyarette Başkan Zeynal Abidin Kaplan yürüttükleri çalışmalarla ilgili Başkan Tahmazoğlu'na bilgi verdi. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu halı sektörünün Gaziantep sanayisinin lokomotifi ve ülkenin gururu olduğunu ifade ederek teşekkür etti.

31 Mart 2024 yerel seçimlerin ardından yeniden Şahinbey Belediye Başkanlığı görevine seçilen Mehmet Tahmazoğlu'nu ziyaret eden GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Tahmazoğlu'na yeni dönemde başarılar dilerken ülke ve kent gündemini de değerlendirdiler. Halı sektörünün sürdürülebilir ihracatın gerçekleşmesi yönündeki çalışmaları hakkında bilgiler veren GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, Gaziantep'te halı sektörünün yaklaşık 60 bin kişiyi istihdam eden bir sektör olduğunu ve bu sektörden direk veya dolaylı yollardan yüzbinlerce insanın geçimini sağladığını ifade etti.

GAHİB'in uluslararası tanıtım çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade eden Başkan Mehmet Tahmazdğlu da özellikle geçtiğimiz yıl İstanbul'da gerçekleştirilen CHF Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı'nın açılışına katıldığını ve başarılı gecen fuarın Türkiye ekonomisine olumlu katkılar sağladığını ifade ederek fuarın gerçekleşmesi için büyük çabalar sarf eden GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan ve yönetim kurulu üyelerini kutladı.

Ziyaret sonrası GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan üzerinde Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun fotoğrafının yer aldığı özel tasarlanmış bir halı takdim etti. - GAZİANTEP